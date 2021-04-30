13 فكرة رائعة للحدائق المنزلية الصغيرة

من المفاهيم الخاطئة أنك بحاجة إلى مساحة كبيرة لإنشاء وتصميم حديقة رائعة. في الواقع، كل ما تحتاجه حقًا هو مجموعة جيدة من الأفكار، وأن يكون لديك الاستعداد للتنفيذ، حيث تضفي الأزهار والنباتات الكثير من الجمال على كل مساحة تدخلها، كبيرة كانت أم صغيرة، وتقوم بتنقية الهواء وتحسين المشاعر.

لا ينبغي أن تقتصر الحدائق على المساحات الخارجية المفتوحة الواسعة، لذا أحضرنا لك أفكارنا الإبداعية للحدائق الصغيرة التي يمكن لأي شخص تجربتها، حتى إن لم يكن لديك فناء أو شرفة واسعة، وإليك فيما يلي 13 من أفضل أفكار الحدائق الصغيرة التي قام بها المصممون في جميع أنحاء العالم.



