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13 فكرة رائعة للحدائق المنزلية الصغيرة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
JARDINS E FONTES, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo حديقة
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من المفاهيم الخاطئة أنك بحاجة إلى مساحة كبيرة لإنشاء وتصميم حديقة رائعة. في الواقع، كل ما تحتاجه حقًا هو مجموعة جيدة من الأفكار، وأن يكون لديك الاستعداد للتنفيذ، حيث تضفي الأزهار والنباتات الكثير من الجمال على كل مساحة تدخلها، كبيرة كانت أم صغيرة، وتقوم بتنقية الهواء وتحسين المشاعر.

لا ينبغي أن تقتصر الحدائق على المساحات الخارجية المفتوحة الواسعة، لذا أحضرنا لك أفكارنا الإبداعية للحدائق الصغيرة التي يمكن لأي شخص تجربتها، حتى إن لم يكن لديك فناء أو شرفة واسعة، وإليك فيما يلي 13 من أفضل أفكار الحدائق الصغيرة التي قام بها المصممون في جميع أنحاء العالم.


في أضيق المساحات

JARDINS E FONTES, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo حديقة
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo

تحتوي بعض المساكن على مساحة صغيرة بين البوابة والمنزل نفسه. في حين أن هذه المساحات المحدودة يمكن أن تشكل تحديًا للتزيين، فإن إنشاء حديقة صغيرة هنا سوف يضيء القاعة الخارجية. ليست هناك حاجة لزراعة الكثير من النباتات في مثل هذه المنطقة الضيقة، ويمكن أن تكون بعض النباتات المزدهرة والأحجار والسطح المرصوف بالحصى كافية لتحويل مساحة صغيرة إلى حديقة خارجية مذهلة.

مزيج من عناصر مختلفة

JARDINS E FONTES, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo حديقة
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo

لتزيين مساحة صغيرة في منزلك، يمكن لمزيج من ديكورات الحدائق الصغيرة المختلفة أن تبقيها ملونة ومتنوعة. جرب مجموعة متنوعة من النباتات وأضف الطين أو الحجر إلى تلك الحديقة الصغيرة.

نباتات مختارة بعناية

PEQUENOS JARDINS, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo حديقة
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo

مع عدم توفر مساحة كافية لتنفيذ حديقة، كل ما يمكنك فعله في بعض الأحيان هو السماح للنباتات بالتحدث عن نفسها. اختر الزهور والشجيرات الفريدة التي يمكن أن تضفي على مساحتك لمسة خاصة.

اجعلها بسيطة

JARDINS E FONTES, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo حديقة
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo

يفضل بعض مالكي المنازل اختيار الحدائق التقليدية، التي لا تحتاج للكثير من الديكور، لذا تعتبر النباتات والأحجار الملساء مزيجًا سهلًا وشائعًا لتصميم تلك الحدائق الكلاسيكية البسيطة.

حديقة مصغرة

PEQUENOS JARDINS, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo حديقة
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo

إذا لم يكن لديك مساحة حديقة مخصصة على الإطلاق، فابحث عن نسخة مصغرة منها. نجد في هذا المثال حديقة مصغرة، والتي تحتوي على جميع عناصر الحديقة الفعلية: النباتات والحصى وجدار الخيزران وحتى النافورة.

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حديقة الزاوية

PEQUENOS JARDINS, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo حديقة
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo

ابحث عن ركن جيد داخل منزلك وقم بتزويده ببعض العناصر الطبيعية، لا يضفي لمسة من الطبيعة داخل المنزل فحسب، بل إنه يوفر أيضًا زاوية رائعة لقضاء بعض الوقت بمفردك.

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حديقة فنية مبتكرة

JARDINS E FONTES, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo حديقة
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo

يمكن لمجموعتك من النباتات أن تضيف لمسة فنية إلى المنزل، ويمكنك أيضا طلب المساعدة من أحد المحترفين لمساعدتك في إنشاء التركيبات الفنية التي تناسب مظهر حديقتك.

حديقة الأواني الفخارية

PEQUENOS JARDINS, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo حديقة
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo

ليست النباتات المناسبة فقط هي التي تشكل حديقة منزل جميلة، حيث تعتبر الأواني الصحيحة جزءًا أساسيا من الموضوع. يساعد المزيج الرائع من الأحجام والتصاميم المختلفة للأواني في الحفاظ على نظام المساحة، حتى أن بعض مالكي المنازل يختارون ألوانًا مختلفة لإضافة المزيد من الشخصية إلى حديقتهم.

أضف بعض الأثاث

JARDIM VERTICAL, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo تصميم مساحات داخلية
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo

لا يجب أن تكون الحديقة مجرد جزء مزخرف من المنزل، بل يجب أن تكون جزءًا وظيفيًا أيضا، حيث يمكنك الراحة والاسترخاء. أضف بعض قطع من الأثاث لجعلها أكثر أهمية.

حدائق عمودية

JARDIM VERTICAL, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo حدائقنباتات و زهور
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo

تعتبر الحديقة العمودية مثالية لمساحات المعيشة الصغيرة، وقد أصبحت أكثر شيوعًا بعد زيادة عدد الوحدات السكنية. اجعل هذه الشقة الصغيرة أكثر جاذبية بجدار مخصص للنباتات والزهور، وتعد الشرفات مثالية بشكل خاص لهذا النوع من الحدائق.

صغيرة ومبهجة

Projeto Paisagismo, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo حديقة
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo

ابحث عن مكان لزرع صف من الزهور النابضة بالحياة، وتعد مساحة صغيرة بجوار المدخل الرئيسي هي مكان جيد للبدء. هذا لا يضيف فقط لمسة من النقاء إلى المساحة، ولكنه يوفر أيضًا مشهدًا أكثر ترحيباً للضيوف الذين يقتربون من باب منزلك.

الماء والأحجار

Projeto Paisagismo, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo حديقة
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo

يعد عنصر الماء دائمًا خيارًا جيدًا للسكان الذين يريدون السلام والهدوء في حديقتهم. ابحث عن طريقة لدمجها في مساحتك واسترخي من خلال المنظر الهادئ، حيث يخلق الماء أيضًا توازنًا متناغمًا مع العناصر الحجرية.

حديقة السياج

Projeto Paisagismo, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo حديقة
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo

يمكن للسياج في الحديقة أن يضفي لمسة فريدة على الواجهة، فهو لا يحمي خصوصية المنزل فحسب، بل يسلط الضوء أيضًا على المساحة المخصصة للحديقة الصغيرة. بالنسبة لأصحاب المنازل الذين لديهم حيوانات أليفة، يمكن للسياج الصغير أيضًا منع الكلاب أو القطط من تدمير نباتاتك الجميلة.

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