13 فكرة رائعة للحدائق المنزلية الصغيرة

من المفاهيم الخاطئة أنك بحاجة إلى مساحة كبيرة لإنشاء وتصميم حديقة رائعة. في الواقع، كل ما تحتاجه حقًا هو مجموعة جيدة من الأفكار، وأن يكون لديك الاستعداد للتنفيذ، حيث تضفي الأزهار والنباتات الكثير من الجمال على كل مساحة تدخلها، كبيرة كانت أم صغيرة، وتقوم بتنقية الهواء وتحسين المشاعر.
لا ينبغي أن تقتصر الحدائق على المساحات الخارجية المفتوحة الواسعة، لذا أحضرنا لك أفكارنا الإبداعية للحدائق الصغيرة التي يمكن لأي شخص تجربتها، حتى إن لم يكن لديك فناء أو شرفة واسعة، وإليك فيما يلي 13 من أفضل أفكار الحدائق الصغيرة التي قام بها المصممون في جميع أنحاء العالم.
تحتوي بعض المساكن على مساحة صغيرة بين البوابة والمنزل نفسه. في حين أن هذه المساحات المحدودة يمكن أن تشكل تحديًا للتزيين، فإن إنشاء حديقة صغيرة هنا سوف يضيء القاعة الخارجية. ليست هناك حاجة لزراعة الكثير من النباتات في مثل هذه المنطقة الضيقة، ويمكن أن تكون بعض النباتات المزدهرة والأحجار والسطح المرصوف بالحصى كافية لتحويل مساحة صغيرة إلى حديقة خارجية مذهلة.
لتزيين مساحة صغيرة في منزلك، يمكن لمزيج من ديكورات الحدائق الصغيرة المختلفة أن تبقيها ملونة ومتنوعة. جرب مجموعة متنوعة من النباتات وأضف الطين أو الحجر إلى تلك الحديقة الصغيرة.
مع عدم توفر مساحة كافية لتنفيذ حديقة، كل ما يمكنك فعله في بعض الأحيان هو السماح للنباتات بالتحدث عن نفسها. اختر الزهور والشجيرات الفريدة التي يمكن أن تضفي على مساحتك لمسة خاصة.
يفضل بعض مالكي المنازل اختيار الحدائق التقليدية، التي لا تحتاج للكثير من الديكور، لذا تعتبر النباتات والأحجار الملساء مزيجًا سهلًا وشائعًا لتصميم تلك الحدائق الكلاسيكية البسيطة.
إذا لم يكن لديك مساحة حديقة مخصصة على الإطلاق، فابحث عن نسخة مصغرة منها. نجد في هذا المثال حديقة مصغرة، والتي تحتوي على جميع عناصر الحديقة الفعلية: النباتات والحصى وجدار الخيزران وحتى النافورة.
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ابحث عن ركن جيد داخل منزلك وقم بتزويده ببعض العناصر الطبيعية، لا يضفي لمسة من الطبيعة داخل المنزل فحسب، بل إنه يوفر أيضًا زاوية رائعة لقضاء بعض الوقت بمفردك.
يمكن لمجموعتك من النباتات أن تضيف لمسة فنية إلى المنزل، ويمكنك أيضا طلب المساعدة من أحد المحترفين لمساعدتك في إنشاء
التركيبات الفنية التي تناسب مظهر حديقتك.
ليست النباتات المناسبة فقط هي التي تشكل حديقة منزل جميلة، حيث تعتبر الأواني الصحيحة جزءًا أساسيا من الموضوع. يساعد المزيج الرائع من الأحجام والتصاميم المختلفة للأواني في الحفاظ على نظام المساحة، حتى أن بعض مالكي المنازل يختارون ألوانًا مختلفة لإضافة المزيد من الشخصية إلى حديقتهم.
لا يجب أن تكون الحديقة مجرد جزء مزخرف من المنزل، بل يجب أن تكون جزءًا وظيفيًا أيضا، حيث يمكنك الراحة والاسترخاء. أضف بعض قطع من الأثاث لجعلها أكثر أهمية.
تعتبر الحديقة العمودية مثالية لمساحات المعيشة الصغيرة، وقد أصبحت أكثر شيوعًا بعد زيادة عدد الوحدات السكنية. اجعل هذه الشقة الصغيرة أكثر جاذبية بجدار مخصص للنباتات والزهور، وتعد الشرفات مثالية بشكل خاص لهذا النوع من الحدائق.
ابحث عن مكان لزرع صف من الزهور النابضة بالحياة، وتعد مساحة صغيرة بجوار المدخل الرئيسي هي مكان جيد للبدء. هذا لا يضيف فقط لمسة من النقاء إلى المساحة، ولكنه يوفر أيضًا مشهدًا أكثر ترحيباً للضيوف الذين يقتربون من باب منزلك.
يعد عنصر الماء دائمًا خيارًا جيدًا للسكان الذين يريدون السلام والهدوء في حديقتهم. ابحث عن طريقة لدمجها في مساحتك واسترخي من خلال المنظر الهادئ، حيث يخلق الماء أيضًا توازنًا متناغمًا مع العناصر الحجرية.
يمكن للسياج في الحديقة أن يضفي لمسة فريدة على الواجهة، فهو لا يحمي خصوصية المنزل فحسب، بل يسلط الضوء أيضًا على المساحة المخصصة للحديقة الصغيرة. بالنسبة لأصحاب المنازل الذين لديهم حيوانات أليفة، يمكن للسياج الصغير أيضًا منع الكلاب أو القطط من تدمير نباتاتك الجميلة.