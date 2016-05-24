الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

قيمة المنزل بعد التجديد

Freelance Creative Content Writer Freelance Creative Content Writer
homify غرفة المعيشة
Loading admin actions …

يبدو المنزل للوهلة الأولى أنه صعب الإصلاح فهو يحتوى على كثير من الأشياء البالية، ولكني اعتبر نفسي محظوظة فأنا أملك الموارد المالية ومعي مهندس محترف سيتولى إصلاح وتحويل هذا المنزل إلى أخر رائع. 

وأنا عن نفسي متيقنه بأني سأحصل على نتيجة جيدة.

منزل بالي

homify منازل
homify

homify
homify
homify

عند شرائي لهذا المنزل استغربت كل اسرتي، فما السبب الذي يدفعني للإقبال على دفع مبلغ كبير في منزل كهذا أبوابه بالية، جدرانه متأكله، ممراته شبه متهالكة، غرفه يملؤها الغبار، نوافذه مكسورة، وما خفي كان أعظم. 

لكن ما لا يعرفونه أن الذي دفعني لشراؤه هو أن قيمته في مكانه حيث يقع بين الأشجار والأودية المائية الجميلة. وهذا هو شكله قبل إجراء أي تعديلات فيه.

موقف سيارتي

homify منازل
homify

homify
homify
homify

بدأت بإصلاح المنزل ورسم التصميمات كيفما أرغب وأحب، كما بدأ المهندس بإعطائي ملاحظاته على الأفكار التي أطرحها بشأن التصميمات والديكورات، حتى توصلنا لهذا الشكل النهائي.

فهذه الصورة تظهر شكل المنزل بعد التعديل. فمن هذا الجانب يظهر المبنى من الخلف، وهناك قد جهزت موقف الخاص بسيارتي لحمايتها من أشعة الشمس الحارقة بالخارج. وقد اخترت أن يدهن منزلي باللون المفضل لدي وهو البيج، فهذا اللون يحظى باهتمام واستخدام خاص فلا يوجد منافس لهذا اللون.

الواجهة الرئيسية القديمة للمنزل

homify منازل
homify

homify
homify
homify

هذه هي صورة الواجهة الرئيسة لمدخل المنزل ولكن قبل القيام بأي تعديلات. وتظهر الصورة أنه غير صالح لأي معيشة وقد يرى البعض أنه من الأفضل هدمه وبناء آخر جديد. ولكن مواردي المالية لم تكن تكفي لهدمه وبناء آخر، ففضلت أن أعدل عليه وأعيد تصميم مدخله ليصبح أجمل.

استغلال المساحات الواسعة

homify منازل
homify

homify
homify
homify

قمت بمساعدة المهندس ببناء طابق آخر لمنزلي يتكون من غرفتين كبيرتين وحمام، كما قمت بتوسيع الطابق الآرضي ليشمل على غرفة جلوس وغرفة طعام ومطبخ.

واستغلالاً للمساحة الواسعة التي يمتلكها المنزل أمامه، قمت بإنشاء حديقة خضراء يتوسطها حمام سباحة، ليكون المنظر أكثر جمالاً ويتسنى لأولادي اللعب و إقامة حفلات شواء والاستمتاع بالجلوس أمام منظر مريح للأعصاب.

الطابق العلوي

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

تملك هذه الغرفة شرفة داخلية كبيرة تساعد على دخول أشعة الشمس إلى داخل غرفة النوم، كما أنها تتزين بالزرع الأخضر وتطل مباشرةً على حمام السباحة.

وتضم غرفة النوم سرير متوسط الحجم أمامه تلفاز بحجم 32 بوصة ويتدلى من السقف قنديل بسيط الشكل. وقد قمت بتصميم كلا الغرفتين المتواجدتان في الطابق العلوي بنفس الشكل مستخدمة نفس الدهان الأبيض.

قبل التعديل: غرفة السفرة

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

كانت هذه هي غرفة السفرة قبل تعديل المنزل، فكما ترون طاولة الطعام رديئة الصنع وكذلك الإضاءة ضعيفة مع وجود مطبخ صغير لا يسع شخصان. المكان بأكملة لم يكن مناسب لأن يجلس فيه أفراد عائلتي لتناول الطعام، فلهذا أخذت قرار بتعديلها.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

بعد التعديل: غرفة السفرة

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

هناك الكثير من أشكال الفواصل المختلفة ولكني اخترت هذا الفاصل الخشبي ليعطي جواً من الخصوصية والتنظيم وذلك لأن المطبخ يقع أمام غرفة الطعام مباشرةً، وفي نفس الوقت يضيف الفاصل الخشبي ناحية جمالية للتصميم.

وبجانب إضافة الفواصل الخشبية قمت بتغير غرفة الطعام القديمة واستبدلتها بآخرى خشبية جديدة حيث تتكون من ثمانية مقاعد وطاولة مستطيلة. ولحبي للقناديل ذات الشكل البسيط التي تتدلى من أعلى السقف، قمت بتركيب خمسة ليعطني إضاءة جميلة تملئ الغرفة في المساء.

غرفة جلوس مبسطة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

 أحبب أن أصمم غرفة الجلوس بشكل بسيط غير مبالغ فيه، فالأرضية من خشب الباركية الذي يعطي إحساس بالإنسيابية والرحابة، أما العفش فهو يتكون من كرسيين ذو لون أبيض مع طاولة كبيرة الحجم في المنتصف. 

ولجعل المكان يبدو أجمل أضفت بعض اللوحات الفنية لتعطي روحاً في المكان وتعكس بعض الألوان الحيوية. وكذلك استخدمت الفواصل الخشبية عند السلالم التي تطل على الطابق العلوي.

البيت الابيض
هل ترغب بتصميم منزل كلاسيكي بمظهر عصري .. إذاً أقرأ هذا المقالما رأيك في منزلي بعد تجديده؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً