قيمة المنزل بعد التجديد

عند شرائي لهذا المنزل استغربت كل اسرتي، فما السبب الذي يدفعني للإقبال على دفع مبلغ كبير في منزل كهذا أبوابه بالية، جدرانه متأكله، ممراته شبه متهالكة، غرفه يملؤها الغبار، نوافذه مكسورة، وما خفي كان أعظم.

لكن ما لا يعرفونه أن الذي دفعني لشراؤه هو أن قيمته في مكانه حيث يقع بين الأشجار والأودية المائية الجميلة. وهذا هو شكله قبل إجراء أي تعديلات فيه.