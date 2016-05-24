قيمة المنزل بعد التجديد

يبدو المنزل للوهلة الأولى أنه صعب الإصلاح فهو يحتوى على كثير من الأشياء البالية، ولكني اعتبر نفسي محظوظة فأنا أملك الموارد المالية ومعي مهندس محترف سيتولى إصلاح وتحويل هذا المنزل إلى أخر رائع.
وأنا عن نفسي متيقنه بأني سأحصل على نتيجة جيدة.
عند شرائي لهذا المنزل استغربت كل اسرتي، فما السبب الذي يدفعني للإقبال على دفع مبلغ كبير في منزل كهذا أبوابه بالية، جدرانه متأكله، ممراته شبه متهالكة، غرفه يملؤها الغبار، نوافذه مكسورة، وما خفي كان أعظم.
لكن ما لا يعرفونه أن الذي دفعني لشراؤه هو أن قيمته في مكانه حيث يقع بين الأشجار والأودية المائية الجميلة. وهذا هو شكله قبل إجراء أي تعديلات فيه.
بدأت بإصلاح المنزل ورسم التصميمات كيفما أرغب وأحب، كما بدأ المهندس بإعطائي ملاحظاته على الأفكار التي أطرحها بشأن التصميمات والديكورات، حتى توصلنا لهذا الشكل النهائي.
فهذه الصورة تظهر شكل المنزل بعد التعديل. فمن هذا الجانب يظهر المبنى من الخلف، وهناك قد جهزت موقف الخاص بسيارتي لحمايتها من أشعة الشمس الحارقة بالخارج. وقد اخترت أن يدهن منزلي باللون المفضل لدي وهو البيج، فهذا اللون يحظى باهتمام واستخدام خاص فلا يوجد منافس لهذا اللون.
هذه هي صورة الواجهة الرئيسة لمدخل المنزل ولكن قبل القيام بأي تعديلات. وتظهر الصورة أنه غير صالح لأي معيشة وقد يرى البعض أنه من الأفضل هدمه وبناء آخر جديد. ولكن مواردي المالية لم تكن تكفي لهدمه وبناء آخر، ففضلت أن أعدل عليه وأعيد تصميم مدخله ليصبح أجمل.
قمت بمساعدة المهندس ببناء طابق آخر لمنزلي يتكون من غرفتين كبيرتين وحمام، كما قمت بتوسيع الطابق الآرضي ليشمل على غرفة جلوس وغرفة طعام ومطبخ.
واستغلالاً للمساحة الواسعة التي يمتلكها المنزل أمامه، قمت بإنشاء حديقة خضراء يتوسطها حمام سباحة، ليكون المنظر أكثر جمالاً ويتسنى لأولادي اللعب و إقامة حفلات شواء والاستمتاع بالجلوس أمام منظر مريح للأعصاب.
تملك هذه الغرفة شرفة داخلية كبيرة تساعد على دخول أشعة الشمس إلى داخل غرفة النوم، كما أنها تتزين بالزرع الأخضر وتطل مباشرةً على حمام السباحة.
وتضم غرفة النوم سرير متوسط الحجم أمامه تلفاز بحجم 32 بوصة ويتدلى من السقف قنديل بسيط الشكل. وقد قمت بتصميم كلا الغرفتين المتواجدتان في الطابق العلوي بنفس الشكل مستخدمة نفس الدهان الأبيض.
كانت هذه هي غرفة السفرة قبل تعديل المنزل، فكما ترون طاولة الطعام رديئة الصنع وكذلك الإضاءة ضعيفة مع وجود مطبخ صغير لا يسع شخصان. المكان بأكملة لم يكن مناسب لأن يجلس فيه أفراد عائلتي لتناول الطعام، فلهذا أخذت قرار بتعديلها.
هناك الكثير من أشكال الفواصل المختلفة ولكني اخترت هذا الفاصل الخشبي ليعطي جواً من الخصوصية والتنظيم وذلك لأن المطبخ يقع أمام غرفة الطعام مباشرةً، وفي نفس الوقت يضيف الفاصل الخشبي ناحية جمالية للتصميم.
وبجانب إضافة الفواصل الخشبية قمت بتغير غرفة الطعام القديمة واستبدلتها بآخرى خشبية جديدة حيث تتكون من ثمانية مقاعد وطاولة مستطيلة. ولحبي للقناديل ذات الشكل البسيط التي تتدلى من أعلى السقف، قمت بتركيب خمسة ليعطني إضاءة جميلة تملئ الغرفة في المساء.
أحبب أن أصمم غرفة الجلوس بشكل بسيط غير مبالغ فيه، فالأرضية من خشب الباركية الذي يعطي إحساس بالإنسيابية والرحابة، أما العفش فهو يتكون من كرسيين ذو لون أبيض مع طاولة كبيرة الحجم في المنتصف.
ولجعل المكان يبدو أجمل أضفت بعض اللوحات الفنية لتعطي روحاً في المكان وتعكس بعض الألوان الحيوية. وكذلك استخدمت الفواصل الخشبية عند السلالم التي تطل على الطابق العلوي.