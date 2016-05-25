المنزل الوردي ذو الأشجار المبهجة

وجود التقنية والابتكار المختلف فى المنزل يعطيه طابع خاص ومن الطبيعى ان كل شخص يريد الاقتناء بمنزل عصرى دافئ يوفر له كل سبل الهدوء والراحة, فهذا المنزل الذي هو من تصميم TALLER ESTILO ARQUITECTURA المهندس المعماري في Mérida نجد فيه المنظر الساحرلللون الوردي وتداخله مع الأضواء الخفيفة, بل وتداخله أيضاً مع ضوء الشمس, فهل تخيلت معي مدى جمال وروعة هذا المنزل الوردي الذي يحيطه الأشجار المبهجة من كل جانب.
وهذا كله مع وجود الاناقة والفخامة التى لم تفقد رونقها مع مرور الزمن ويكون غير ممل ولا تقليدى وهذا ما نجده فى هذا المنزل فانه فى قمة الرقى والفخامة, بل هو مثل المنازل المثالية المتماشية مع الطبيعة الساحرة الخارجية التي تطل أيضاً على الأشجار ذات الطابع الوردي والألوان المبهجة.
نرى في هذه الصورة واجهة المنزل ذات الطابع الوردي والتي تتميز أيضاً بالبساطة التامة, واللون الوردي هذا الذى يخفى بداخلة تصميم رائع ومميز واثاث له فخامته واناقته.
نرى في هذه الصورة هذه الغرفة التي تحتوى على مكتبة عصرية مع اللون الغامق لها ولون النافذة والتناسق بينهم و وبين اللون الهادئ للجدران ووجود الطاولة فى منتصف الغرفة وهذا المكان الافضل لها فى ديكور الغرفة وهى مصنوعة من زجاج وقاعده على شكل جزع الشجر وهذا تصميم عصري وغير تقليدى.
هذه غرفة نوم تتميز ببساطة الاثاث واللون الأبيض للجدران الذي يعطي شعوراً بإتساع المكان, وتحتوى على سرير مع أريكة واثنين كوميدينو مع وجود الاضاءة عليهم, ونرى السرير مصنوع من الفيرفورجية الذى يتميز بالصلابة و يتميز بسهولة التشكيل، ويدخل فيه الكثير من الدقة المتناهية فى التشكيل.
هذه الغرفة الثانية تحتوى على سرير يتميز بنفس شكل ومواصفات السرير فى الغرفة الأولى, مع وجود نافذة كبيرة للتمكن من رؤية جمال المنظر فى الخارج.
هذه غرفة نوم ثالثة وتحتوى على لمسات مبهرة وجميلة تخطف الانظار, وتحتوى على سريرين مع وجود الدولاب بعرض وطول الجدار, ونافذتان كبيرتان يتوسطهما مكتبة مع الاكسسوارات لتكمله اناقة التصميم وروعته.
هذه غرفة تبدو ذو وسع كبير تنقسم لقطعتين قطعة تحتوى على طاولة الطعام وقطعة اخرى تحتوى على غرفة الجلوس, فان غرفة الطعام هى تعتبر من الغرف الاساسية فيجب الإعتناء بها من حيث لون أثاثها وحجمها والاكسسوارات التى تحتوى عليها الغرفة فهذه الغرفة هى مكان لاستقبال الضيوف على الطعام فلهذا فهى محط انظار الجميع, أما غرفة الجلوس فتبدو لنا بلون جميل واثاث انيق جدا يناسب الالوان حوله ووجود لمسات الألوان الهادئة الرقيقة.
تصميم هذا المطبخ اكثر اناقة وذو مظهر مميز فريد ووحدة التخزين والتحضير فكرة جريئة ومبتكرة تزيد من تميز تصميم المطبخ, وكما نرى هنا فالأدراج المقسمة والمنظمة بأناقة أصبحت ضرورة في المطبخ الحديث لتوفر الوقت والجهد, ونجد لون الخشب الغامق مع اللون الفاتح للرخام والارضية ليبرز جمال واناقة ورونق المطبخ.
ليس من الصعب الاقتناء بحمام بتصميم عصرى ومميز ولكنه يحتاج اللى الابداع والرقى فى التصميم, وهذا مانراه فى هذا الحمام الذى يتميز بالطابع العصرى
المودرن , ووجود الاكسسوارت والضوء الرائع, فالاضاءة هو عنصر اساسى فى الحمام ويجب توزيعه بشكل جيد كما نرى مع وحدات التخزين التى هى هامة جدا وتظهر لنا بصورة انيقة ومنسقة, بالإضافة إلى استغلال المساحات ووضع مكان لخضرة ذات شكل مبهج يتماشى مع طبيعة المكان.
حمام السباحة يعتبر مكان مهم للرفاهية وهو متطلب فى كل منزل عصرى فهذا حمام سباحة يتوسط المنزل مع توزيع الاضاءة عليه بشكل متناسق واللون الوردي المتناسق أيضاً مع جدران المنزل, ومن المهم وضع جانبه الاثاث الخاص به وبالحديقة لتوفير راحة اكثر.