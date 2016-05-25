المنزل الوردي ذو الأشجار المبهجة

وجود التقنية والابتكار المختلف فى المنزل يعطيه طابع خاص ومن الطبيعى ان كل شخص يريد الاقتناء بمنزل عصرى دافئ يوفر له كل سبل الهدوء والراحة, فهذا المنزل الذي هو من تصميم TALLER ESTILO ARQUITECTURA المهندس المعماري في Mérida نجد فيه المنظر الساحرلللون الوردي وتداخله مع الأضواء الخفيفة, بل وتداخله أيضاً مع ضوء الشمس, فهل تخيلت معي مدى جمال وروعة هذا المنزل الوردي الذي يحيطه الأشجار المبهجة من كل جانب.

وهذا كله مع وجود الاناقة والفخامة التى لم تفقد رونقها مع مرور الزمن ويكون غير ممل ولا تقليدى وهذا ما نجده فى هذا المنزل فانه فى قمة الرقى والفخامة, بل هو مثل المنازل المثالية المتماشية مع الطبيعة الساحرة الخارجية التي تطل أيضاً على الأشجار ذات الطابع الوردي والألوان المبهجة.