قبل وبعد!! انجاز معماري رائع

لا شيء مستحيل مع مصممنا المبدع, بوجود الفن والذوق يتحول الخراب إلى جمال, أرجوك لا تفكر في التكلفة أولا عند التحدث عن تغيير جذري لان تكلفة الخراب اكثر من تكلفة الجمال الذي يجعل نمط حياتك متعَب وغير فعًال.
نعيش مرا واحدة لذلك نريد أن نجعل حياتك اكثر سعادة ونجاح ومتعه, في هذا المقال لم تتعلم فقط كيف تحول الخراب إلى جمال أنما ستتعلم كيف تستطيع تغيير الأشياء التعيسة إلى سعيدة وكيف ان لمسات بسيطة ترسم البسمة على وجهك.
لا ادري كيف اصف هذا المكان, هل هو مكان للمشردين ؟؟ أو للطيور والفئران ؟ هو كذلك تقريبا, لا اعتقد انه يمكن لإنسان العيش بهكذا مكان دون أن يصاب بأزمات وأمراض نفسية وكوابيس ليلية, نعم هذه الحقيقة. مكان قذر خالي من روح الحياة والنظافة وحتى ابسط أساسيات الحياة. لا داعي للقلق انتظر لترى ذكاء التغيير.
هذه الصورة الأكثر إزعاجا , النظافة هي الأكثر أهمية في هذا المكان, هل تتخيل أن تستحم في هذا المكان الذي من المفترض انه مخصص للنظافة وهو الأكثر قذارة؟ هل حتى ستشعر انك نظيف ؟ كل شيئ قريب من بعض لا يوجد حواجز أو مسافات تفصل الحوض عن المغسلة. سيتعب مصممنا المبدع في الأفكار والتصاميم التي سيختارها ليغير هذا المكان إلى مكان يصلح للاستخدام البشري ويشعرك بالسعادة بنفس الوقت.
أكاد لا اصدق عيني, هل هو نفس الحمام, هو الأن الأكثر نظافة والأكثر ترتيباً وتجانس, ماذا فعل مصممنا العظيم؟ لا عيب في أن يكون الحمام صغير, العيب أن لا يوجد أصول للنظافة في تصميم الحمام, لذلك اهتم مصممنا بهذه النقطة وجعل مسافات منطقية بين الحوض والمغسلة ومكان الاستحمام. المغسلة دائرية صغيره مستندة إلى رف لوضع مستلزمات المغسلة, مكان الاستحمام بشكل طولي لان الحمام صغير وبجانبه رفوف بشكل أنيق وجدار بلون سيراميك هادئ.
الأن ستشعر بالنظافة.
هو مكان صغير ولكن بسيط فيه تناسق في الألوان فيه كل متطلبات الحياه الأساسية. مغسلة الصحون المتواضعة, خزن مطبخ سفلية وعلوية بلون ابيض يوحي بكبر حجم المكان, يقابله الفرن والغاز وخزن أخرى بلون ابيض أنيق. غرفة السفرة بنمط تبسيطي مبدع, استغل المصمم الداخلي زاوية المطبخ في خلق مكان لطاولة السفرة وكرسي بزاوية قائمة مفروش بمفرش ملون بالوان الربيع الأخضر الفستُقي والأصفر, أما الأكثر إمتاعا فهو هذا الاستغلال الذكي للإضاءة الطبيعية للشباك الصغير عند مغسلة الصحون. حقاً انه مصمم فنًان.
غرفة المعيشة بنمط تبسيطي, الخزن مهمة في بيت صغير لأنها تقلل من الأشياء المتناثرة لذلك اختار صانع الأثاث خزانه بعرض الحائط بلون ابيض, تحوي المكتبة ومكان للتلفزيون وخزن أخرى, يقابلها كنبة كبيرة بلون بيج هادئ ووسائد بنفس الوان الربيع لتعطي بهجة للمنزل, أرضية خشبية, إضاءة طبيعية أينما كان سواء من الشباك المستطيل أو لباب الشرفة الخارجية. العمل ليس فقط بإنهائه انما بإتقانه.
هو بيت في أخر طابق مباشراً تحت السماء أي الهواء النقي وأشعه الشمس النشيطة, طاولة بلون الخشب للاستمتاع بالقهوة مع الأصدقاء, سقف من الخيزران لتقليل أشعه الشمس, أحواض زراعية لزيادة جمالية المكان, خزن مقاومة لأشعة الشمس والعوامل الخارجية لوضع مستلزمات الشرفة الخارجية. شكرا لك أيها المصمم الذي جعلت حياتي اجمل واسهل واكثر متعه.
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