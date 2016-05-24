منزل ألماني دافئ

اليوم جولتنا في منزل ألماني، يقع في بون، المنزل من تصميم WALDORFPLAN ARCHITEKTEN.
المنزل يظهر بشكل تقليدي ولكن يحمل مفاجأة، تعالوا معاناً نتعرف على هذه المفاجأة مع تفاصيل البيت بالكامل.
عند النظر على المنزل من الخارج سوف تجده منزل عادي جداً، شكله مثل كل المنازل حوله لكن المثير للفضول هو عدم وجود نوافذ في واجهته تقريباً، لا يوجد سوى فتحة طولية في الأعلى. ترى ما يوجد داخل هذا البيت المصمت؟
و لكن المفاجأه تضرب عندما ننظر للمنزل من الواجهة الخلفية، فالواجهه كلها من الزجاج مطله على فناء خلفي، الفناء عبارة عن حديقة جميلة. الواجهة الزجاجية تعطي فرصة رائعة لإستغلال الحديقة في الأنشطة المختلفة بالإضافة لكونها إطلالة رائعة.
من هذه الواجهة يبدو البيت دافئ و أسري، كما يظهر زيادة إرتفاع سقف الدور الأرضي عن الدور الأول،هذا الإرتفاع يعطي إتساع وعظمة للفراغات الأسرية السفلية. من هذا اللقطة أيضاً يمكننا رؤية غرفة المعيشه بها أثاث عبارة عن كنبة حمراء اللون و كرسي بجانبها، كما يظهر أثاث الغرفة العلوية بلونه البرتقالي الصارخ، يظهر تباين ألوان الأثاث بوضوح في هذا المنزل ذي الحوائط البيضاء.
ولكن دعونا ندخل لنتعرف أكثر على المنزل!
نحن الآن داخل غرفة المعيشة نرى كرسي مغطى ببطانية، ظهره مقابلاً للواجهة وبجانبه تظهر المكتبة. نرى أيضاً سفرة الطعام مصنوعة من الخشب و كراسيها تبدو غير متشابهة.
الأرضيات من الخشب، قوائم الشبابيك الداخلية من الخشب الذي يظهر بلونه الطبيعي في كل المنزل. الحوائط الداخلية كلها من اللون الأبيض فيعمل الكل تناسق رائع بين الخامات والألوان المستخدمة في البناء و الذي يعطي بدوره إنطباعاً رائعاً عن الطراز المودرن للمنزل.
يمكننا أيضاً رؤية طاولة مرتفعة من بعيد ترى ماذا تكون و إلى أين تؤدي هذه الطرقة؟
هذه الطاولة نراها الآن من قريب و هي طاولة طعام مرتفعة و مطلة على الحديقة، حيث تُمكن مستخدمي البيت من تناول الإفطار أو تجهيز الطعام مع الإطلال على المنظر الرائع للحديقة الخضراء و أشجارها المتنوعة.
فوق الطاولة وعلى قائمان الشباك وضعت إسطوانة مثل الحبل وعلقت عليها أدوات المطبخ، أستغلت كمسحة للتخزين و أيضاً وسيلة غير تقليدية للتزين.
ننهي جولتنا بلقطة غير تقليدية للسلم، فقد ألتقطت من أسفل درجات السلم. الدرجات مصممة من الخشب، عبارة عن نوائم متتالية مثبتة بطريقة بارعة و لا توجد قوائم مما يعطي شكلاً أنيقاً للسلالم و أيضاً يعزز من الطراز المودرن المتخذ في تصميم البيت.