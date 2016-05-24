منزل ألماني دافئ

اليوم جولتنا في منزل ألماني، يقع في بون، المنزل من تصميم WALDORFPLAN ARCHITEKTEN.

المنزل يظهر بشكل تقليدي ولكن يحمل مفاجأة، تعالوا معاناً نتعرف على هذه المفاجأة مع تفاصيل البيت بالكامل.