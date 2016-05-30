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كيفية إستغلال المساحات في المنازل الصغيرة

Marwan Marwan
homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
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كثير من الناس يواجهون مشكلة المساحات الصغيرة والضيقة فى أي مكان بالمنزل سواء غرفة او مطبخ او حمام , ولهذا نقدم افكار عصرية لإستغلال المساحات الصغيرة مع الحرص دائما ان يظهر شكل المكان مرتب ومتناسق, وايضا يوجد اماكن يمكن ان نستخدمها فى اشياء مهمه, مع الإحتفاظ بشكل المكان دون ان يفقد روقته وجماله.

وعادة اكثر الناس لا ينتبهوا لأماكن كثيره هى فى الواقع يمكن أن تستغل لوضع اشياء كثيرة ومختلفة ولكنها لم تكون موضع للفت الانظار, وفيما بعد تكون من أركان الشقة أو المنزل الصغير للإستفادة منها بشتى الطرق أو التعود على وضعها الجديد في إستغلالها بالأشياء سواء كانت ملابس أو غيرها.

1- استغلال المساحات أسفل السلالم

Innovative storage solutions. homify الممر الحديث، المدخل و الدرج built-in storage,space saving furniture
homify

Innovative storage solutions.

homify
homify
homify

ونرى هنا السلالم الداخلية فى البيت وكيفية استغلالها سواء كان المكان أسفل السلالم صغير او كبير فانه يمكن ان نستغله بشء مفيد, فهنا استغُلّ كمكان تخزين للملابس وكمكان لحفظ الأحذية, وكله فى حدود الاناقة والحفاظ على المنظر العام.

2- إستغلال آخر للمساحات أسفل السلالم ولمسة الديكور الحديث

PROJECTO 3, Grupo HC Grupo HC راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Grupo HC

Grupo HC
Grupo HC
Grupo HC

ويمكن ايضا ان نستغل اسفل السلم الداخلى نوع من انواع الديكور الذى يزيد من اناقة وجمال البيت ويكون ركن مميز فى ديكوره  كما نرى روعة المنظر فى الزرع والأحجار مع وجود المصابيح الخافتة.

3- إستغلال المساحات أسفل السرير

Интерьер DG, INT2architecture INT2architecture غرفة الاطفال
INT2architecture

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

هذه غرفة مبتكرة التصميم يظهر لنا استغلال ركن من اركان الغرفة استغلال رائع يتضمن فيه اشياء مهمه, فنجد السرير مع استغلال المكان أسفله بأدراج التخزين ويحيط بالسرير أرفف للتخزين أيضاً سواء لكتب او لأى شئ  آخر من ملابس أو أقمشة أو غيرها, ونرى الدولاب الذى يدخل داخل الحائط لتوفير المكان , وكل هذا فى تنسيق رائع للغرفة.

4- السرير العلوي والإستفادة بمساحة الغرفة

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

هنا نرى حجم الغرفة صغير ولكنه يتميز بتصميم مبدع ويبدأ من لون الحائط والاثاث وهو اللون الابيض مع الرمادى الفاتح الذى يُشعربالاتساع للغرفة مع احتفاظها برونقها وجمالها, ونرى ايضا تصميم السرير العلوي حيث يتم إستغلال المكان جيداً أسفله فى هيئة دولاب ومكتبة, ولكى يتوفر لنا مكان مناسب للمكتب والاريكة.

5- دولاب وسريرين

Интерьер IL, INT2architecture INT2architecture غرفة الاطفال
INT2architecture

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

احيانا يريد بعض أصحاب المنازل ان يجعل الغرفة لفردين من الابناء معاً, وهذا غالبا مايكون لعدم توفير غرفة اخرى, وايضا يجد ان الغرفة ذو مساحة ضغيرة لوضع سريرين, لهذا صمم هذا التصميم لتوفير المساحة بشكل دقيق, حيث تم تصميم الدولاب ذو اللون البني الفاتح ملتصق بسريرين من طابقين طابق علوى وطابق سفلى, وكل هذا يتركز فى ركن واحد من اركان الغرفة, لترك باقى المساحة واستغلالها فى اشياء اخرى.

6- الغرفة الملونة… واحدة في أربعة

homify غرفة الاطفال قماش Multicolored
homify

homify
homify
homify

ما أجمل هذه الغرفة وما أجمل تصميمها, والتى تحتوى على أربع أسرّة, حيث نرى سريرين علويين وسريرين سفليين, وهذا لتوفير المساحة المناسبة في حالة إذا كان هناك أكثر من طفلين أو ثلاثة في المنزل الواحد, بتصميم منظم ورائع حيث الاتساع والتغلب على المساحات الضيقة مع تداخل اللون الابيض والالوان الفاتحة المبهجة والتي تتناسب وطبيعة حب الأطفال لللألوان.

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7- تصميم المطبخ والإستفادة من المساحات

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

يبدو لنا هذا المطبخ ذو مساحة صغيرة ولكنه صمم لاستغلال جميع جدرانه بشكل دائرى لكى يتوفر لنا وحدات للتخزين كثيرة التى هى هامة جدا فى اى مطبخ, فانها افكار مذهلة لإستغلال مثل تلك الأماكن الصغيرة.

8- أماكن يتم إهدارها كثيراً… بالأفكار تصبح أماكن مميزة

Begehbarer Kleiderschrank unter Schräge, meine möbelmanufaktur GmbH meine möbelmanufaktur GmbH غرفة الملابس
meine möbelmanufaktur GmbH

meine möbelmanufaktur GmbH
meine möbelmanufaktur GmbH
meine möbelmanufaktur GmbH

توجد اماكن فى المنزل تكون غير متساوية وذات زواية مائلة وغريبة, والكثير منا يهملها ويقوم باهدارها, ولكن فى الواقع نستطيع استخدامها فى اشياء مهمه , كما نرى هذا المكان حيث تم إستغلاله ليصبح مكان لغرفة ملابس وتخزينها في أرفف يتناسق لونها مع لون الجدران بذوق راقى ورفيع.

منزل حجري بإطلالة البحر التيراني
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