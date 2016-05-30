كيفية إستغلال المساحات في المنازل الصغيرة

كثير من الناس يواجهون مشكلة المساحات الصغيرة والضيقة فى أي مكان بالمنزل سواء غرفة او مطبخ او حمام , ولهذا نقدم افكار عصرية لإستغلال المساحات الصغيرة مع الحرص دائما ان يظهر شكل المكان مرتب ومتناسق, وايضا يوجد اماكن يمكن ان نستخدمها فى اشياء مهمه, مع الإحتفاظ بشكل المكان دون ان يفقد روقته وجماله.

وعادة اكثر الناس لا ينتبهوا لأماكن كثيره هى فى الواقع يمكن أن تستغل لوضع اشياء كثيرة ومختلفة ولكنها لم تكون موضع للفت الانظار, وفيما بعد تكون من أركان الشقة أو المنزل الصغير للإستفادة منها بشتى الطرق أو التعود على وضعها الجديد في إستغلالها بالأشياء سواء كانت ملابس أو غيرها.