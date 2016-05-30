كيفية إستغلال المساحات في المنازل الصغيرة

كثير من الناس يواجهون مشكلة المساحات الصغيرة والضيقة فى أي مكان بالمنزل سواء غرفة او مطبخ او حمام , ولهذا نقدم افكار عصرية لإستغلال المساحات الصغيرة مع الحرص دائما ان يظهر شكل المكان مرتب ومتناسق, وايضا يوجد اماكن يمكن ان نستخدمها فى اشياء مهمه, مع الإحتفاظ بشكل المكان دون ان يفقد روقته وجماله.
وعادة اكثر الناس لا ينتبهوا لأماكن كثيره هى فى الواقع يمكن أن تستغل لوضع اشياء كثيرة ومختلفة ولكنها لم تكون موضع للفت الانظار, وفيما بعد تكون من أركان الشقة أو المنزل الصغير للإستفادة منها بشتى الطرق أو التعود على وضعها الجديد في إستغلالها بالأشياء سواء كانت ملابس أو غيرها.
ونرى هنا السلالم الداخلية فى البيت وكيفية استغلالها سواء كان المكان أسفل السلالم صغير او كبير فانه يمكن ان نستغله بشء مفيد, فهنا استغُلّ كمكان تخزين للملابس وكمكان لحفظ الأحذية, وكله فى حدود الاناقة والحفاظ على المنظر العام.
ويمكن ايضا ان نستغل اسفل السلم الداخلى نوع من انواع الديكور الذى يزيد من اناقة وجمال البيت ويكون ركن مميز فى ديكوره كما نرى روعة المنظر فى الزرع والأحجار مع وجود المصابيح الخافتة.
هذه غرفة مبتكرة التصميم يظهر لنا استغلال ركن من اركان الغرفة استغلال رائع يتضمن فيه اشياء مهمه, فنجد السرير مع استغلال المكان أسفله بأدراج التخزين ويحيط بالسرير أرفف للتخزين أيضاً سواء لكتب او لأى شئ آخر من ملابس أو أقمشة أو غيرها, ونرى الدولاب الذى يدخل داخل الحائط لتوفير المكان , وكل هذا فى تنسيق رائع للغرفة.
هنا نرى حجم الغرفة صغير ولكنه يتميز بتصميم مبدع ويبدأ من لون الحائط والاثاث وهو اللون الابيض مع الرمادى الفاتح الذى يُشعربالاتساع للغرفة مع احتفاظها برونقها وجمالها, ونرى ايضا تصميم السرير العلوي حيث يتم إستغلال المكان جيداً أسفله فى هيئة دولاب ومكتبة, ولكى يتوفر لنا مكان مناسب للمكتب والاريكة.
احيانا يريد بعض أصحاب المنازل ان يجعل الغرفة لفردين من الابناء معاً, وهذا غالبا مايكون لعدم توفير غرفة اخرى, وايضا يجد ان الغرفة ذو مساحة ضغيرة لوضع سريرين, لهذا صمم هذا التصميم لتوفير المساحة بشكل دقيق, حيث تم تصميم الدولاب ذو اللون البني الفاتح ملتصق بسريرين من طابقين طابق علوى وطابق سفلى, وكل هذا يتركز فى ركن واحد من اركان الغرفة, لترك باقى المساحة واستغلالها فى اشياء اخرى.
ما أجمل هذه الغرفة وما أجمل تصميمها, والتى تحتوى على أربع أسرّة, حيث نرى سريرين علويين وسريرين سفليين, وهذا لتوفير المساحة المناسبة في حالة إذا كان هناك أكثر من طفلين أو ثلاثة في المنزل الواحد, بتصميم منظم ورائع حيث الاتساع والتغلب على المساحات الضيقة مع تداخل اللون الابيض والالوان الفاتحة المبهجة والتي تتناسب وطبيعة حب الأطفال لللألوان.
يبدو لنا هذا المطبخ ذو مساحة صغيرة ولكنه صمم لاستغلال جميع جدرانه بشكل دائرى لكى يتوفر لنا وحدات للتخزين كثيرة التى هى هامة جدا فى اى مطبخ, فانها افكار مذهلة لإستغلال مثل تلك الأماكن الصغيرة.
توجد اماكن فى المنزل تكون غير متساوية وذات زواية مائلة وغريبة, والكثير منا يهملها ويقوم باهدارها, ولكن فى الواقع نستطيع استخدامها فى اشياء مهمه , كما نرى هذا المكان حيث تم إستغلاله ليصبح مكان لغرفة ملابس وتخزينها في أرفف يتناسق لونها مع لون الجدران بذوق راقى ورفيع.