الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

5 حيل لتحصل على منزل منخفض الطاقة

Marwa Hasan Marwa Hasan
Puertas de exterior, Timberplan Timberplan شبابيك
Loading admin actions …

هناك إتجاه عالمي لزيادة التوعية نحو توفير الطاقة و لبناء مباني بمعايير بيئية، و الذي يفيد مستخدمي الفراغ كما أنه يحافظ على البيئة. 

و حتى يمكنك لمس التغير من خلال حيل بسيطة نلجأ إليها في الإستخدام اليومي والتي تساهم بشكل كبير في خفض تكاليف الإستخدام للموارد المختلفة، تعالوا نتعرف على بعض من هذه الحيل سوياً

مصابيح البيت

CASA RR8, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest غرفة الميديا
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

إستبدل المصابيح في منزلك الفلوروسنت بمصابيح موفرة للطاقة أو مصابيح ليد، فهي تعيش 10 مرات أطول كما أنها توفر الطاقة بنسبة 75% مقارنة بالمصابيح الأخرى.

أبواب و شبابيك

Puertas de exterior, Timberplan Timberplan شبابيك
Timberplan

Timberplan
Timberplan
Timberplan

تتسرب كلا من الحرارة أو البرودة بنسبة 40% إلى داخل المنزل من فتحات الشبابيك والأبواب، و لكن عندما تكون الشبابيك والأبواب مصممة بعناية ومحكمة الغلق، أو من نوع خاص مثل الشبابيك مزدوجة الألواح  والتي تمنع تسرب الحرارة أو البرودة،أيضاً إستخدام الشيش، فهو يقوم بحجز العوامل الجوية، كل هذه الأفكار تساهم بشكل كبير في توفير الطاقة. 

و أخيراً إزدال الستائر على الشبابيك يقوم بعمل حاجز أخير على الشبابيك، و لكن إحرص على فتح الستائر نهاراً حتى يُسمح لضوء الشمس بالدخول للمنزل فيكون بديلاً عن فتح المصابيح دون الحاجة لها.

أشجار مظللة

Por ahí..., r79 r79 منازل
r79

r79
r79
r79

زراعة أشجار في الواجهات الغربية و الجنوبية يساهم بشكل كبير في تظليل الواجهات وبالتالي التقليل في درجات الحرارة الداخلة إلى المنزل مما يساهم بشكل غير مباشر بتقليل إستخدام التكيفات أو المرواح في التبريد. يفضل أن تكون هذه الأشجار من نوع الأشجار النفضية، حيث أنها تسقط أوراقها في الخريف و بالتالى يمر من خلال فروعها أشعة الشمس في الشتاء و يعمل على تدفئة المنزل. 

الأجهزة الكهربية

House in Belgrano, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS مطبخ
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

House in Belgrano

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

إستبدل الأجهزة الكهربية في المطبخ أو في باقي المنزل بأجهزة تحمل علامة نجمة الطاقة الزرقاء حيث أن هذه الأجهزة التي تحمل هذه العلامة توفر 30% من الطاقة المستخدمة و استهلاك الكهرباء مقارنة بالأجهزه العادية. أيضاً إحرص على الحد من إستخدام الأجهزه فلا تتركها مفتوحة أكثر من الداعي و إحرص أيضاً على إزالة الأسلاك والشواحن من المقابس لأنها تستهلك طاقة حتى في حالة عدم تشغيلها.

الخلايا شمسية

Schoolmasters eco house build different منازل
build different

Schoolmasters eco house

build different
build different
build different

إستثمر في وضع شرائح للطاقة الشمسية أعلى سطح منزلك و إستغل أشعة الشمس طوال الفصول الحارة. ربما تكون تكلفتها عالية في البداية و لكن قيمتها في كونها طاقة نظيفة ومتجددة  و أيضاً رخيصة.

مغامرات الممر في بيت العجائب
أي من هذه الحيل تتبع في حياتك اليومية؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً