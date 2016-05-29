5 حيل لتحصل على منزل منخفض الطاقة

هناك إتجاه عالمي لزيادة التوعية نحو توفير الطاقة و لبناء مباني بمعايير بيئية، و الذي يفيد مستخدمي الفراغ كما أنه يحافظ على البيئة.

و حتى يمكنك لمس التغير من خلال حيل بسيطة نلجأ إليها في الإستخدام اليومي والتي تساهم بشكل كبير في خفض تكاليف الإستخدام للموارد المختلفة، تعالوا نتعرف على بعض من هذه الحيل سوياً