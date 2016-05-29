5 حيل لتحصل على منزل منخفض الطاقة

هناك إتجاه عالمي لزيادة التوعية نحو توفير الطاقة و لبناء مباني بمعايير بيئية، و الذي يفيد مستخدمي الفراغ كما أنه يحافظ على البيئة.
و حتى يمكنك لمس التغير من خلال حيل بسيطة نلجأ إليها في الإستخدام اليومي والتي تساهم بشكل كبير في خفض تكاليف الإستخدام للموارد المختلفة، تعالوا نتعرف على بعض من هذه الحيل سوياً
إستبدل المصابيح في منزلك الفلوروسنت بمصابيح موفرة للطاقة أو مصابيح ليد، فهي تعيش 10 مرات أطول كما أنها توفر الطاقة بنسبة 75% مقارنة بالمصابيح الأخرى.
تتسرب كلا من الحرارة أو البرودة بنسبة 40% إلى داخل المنزل من فتحات الشبابيك والأبواب، و لكن عندما تكون الشبابيك والأبواب مصممة بعناية ومحكمة الغلق، أو من نوع خاص مثل الشبابيك مزدوجة الألواح والتي تمنع تسرب الحرارة أو البرودة،أيضاً إستخدام الشيش، فهو يقوم بحجز العوامل الجوية، كل هذه الأفكار تساهم بشكل كبير في توفير الطاقة.
و أخيراً إزدال الستائر على الشبابيك يقوم بعمل حاجز أخير على الشبابيك، و لكن إحرص على فتح الستائر نهاراً حتى يُسمح لضوء الشمس بالدخول للمنزل فيكون بديلاً عن فتح المصابيح دون الحاجة لها.
زراعة أشجار في الواجهات الغربية و الجنوبية يساهم بشكل كبير في تظليل الواجهات وبالتالي التقليل في درجات الحرارة الداخلة إلى المنزل مما يساهم بشكل غير مباشر بتقليل إستخدام التكيفات أو المرواح في التبريد. يفضل أن تكون هذه الأشجار من نوع الأشجار النفضية، حيث أنها تسقط أوراقها في الخريف و بالتالى يمر من خلال فروعها أشعة الشمس في الشتاء و يعمل على تدفئة المنزل.
إستبدل الأجهزة الكهربية في المطبخ أو في باقي المنزل بأجهزة تحمل علامة نجمة الطاقة الزرقاء حيث أن هذه الأجهزة التي تحمل هذه العلامة توفر 30% من الطاقة المستخدمة و استهلاك الكهرباء مقارنة بالأجهزه العادية. أيضاً إحرص على الحد من إستخدام الأجهزه فلا تتركها مفتوحة أكثر من الداعي و إحرص أيضاً على إزالة الأسلاك والشواحن من المقابس لأنها تستهلك طاقة حتى في حالة عدم تشغيلها.
إستثمر في وضع شرائح للطاقة الشمسية أعلى سطح منزلك و إستغل أشعة الشمس طوال الفصول الحارة. ربما تكون تكلفتها عالية في البداية و لكن قيمتها في كونها طاقة نظيفة ومتجددة و أيضاً رخيصة.