الفراغ يعطي الشعور بالراحة

لولا اختلاف الأذواق لبارت السلع هذه المقولة حقيقية جداً فنحن البشر أذواقنا مختلفة عن بعضنا، فقد تبهرك ديكورات معينه بألوانها و تفاصيلها الدقيقة، في حين يرى البعض الاخر أنها عاديه.

كما يحب البعض الأثاث الكلاسيكي، ويميل البعض الاخر إلى المودرن. كذلك يفضل البعض الالوان الهادئه بينما يميل البعض الاخر للألوان الصارخه المبهرة و هكذا ..

لهذا قد نجد أن البعض لا يحب أن يملئ منزله بالأثاث ويكتفي بقطع بسيطة تؤدي الغرض المطلوب، ولنفهم أكثر دعونا ننظر لهذا المنزل.