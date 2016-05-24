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الفراغ يعطي الشعور بالراحة

Freelance Creative Content Writer Freelance Creative Content Writer
REFORMA “DESDE SUIZA CON AMOR”, FLAP STUDIO FLAP STUDIO منازل
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لولا اختلاف الأذواق لبارت السلع هذه المقولة حقيقية جداً فنحن البشر أذواقنا مختلفة عن بعضنا، فقد تبهرك ديكورات معينه بألوانها و تفاصيلها الدقيقة، في حين يرى البعض الاخر أنها عاديه. 

كما يحب البعض الأثاث  الكلاسيكي، ويميل البعض الاخر إلى المودرن.  كذلك يفضل البعض الالوان الهادئه بينما يميل البعض الاخر للألوان الصارخه المبهرة و هكذا ..

لهذا قد نجد أن البعض لا يحب أن يملئ منزله بالأثاث ويكتفي بقطع بسيطة تؤدي الغرض المطلوب، ولنفهم أكثر دعونا ننظر لهذا المنزل.

اللون البرتقالي

REFORMA “DESDE SUIZA CON AMOR”, FLAP STUDIO FLAP STUDIO منازل
FLAP STUDIO

FLAP STUDIO
FLAP STUDIO
FLAP STUDIO

صاحب هذا المنزل شاب في الثلاثينات من العمر، قرر أن يصمم منزلاً يعبر عنه ويعكس شخصيته. ويبدو أنه من محبي اللون البرتقالي لهذا اختار أن يدهن واجهة المنزل بهذا اللون الصاخب الذي يدل على الشباب والراحة والإبداع والمرح. فالكثير منّا قد يخاف ويتجنب أن يستخدم لون كهذا في منزله. 

يبدو هكذا أنه صمم منزله بطريقة جنونية .. دعونا نرى

مدفأة معلقة

REFORMA “DESDE SUIZA CON AMOR”, FLAP STUDIO FLAP STUDIO منازل
FLAP STUDIO

FLAP STUDIO
FLAP STUDIO
FLAP STUDIO

عند الدخول لداخل المنزل نرى أنه اعتمد على فرشه بطاولة خشبية ليس لها أي تصميم، يبدو أنه سيستخدمها في إجراء إجتماعات خاصة بعمله.

ولأن المصابيح المعلقة تعكس تأثير مذهل على مظهر المنزل، فقد قرر صاحب المنزل استخدام إحداها في الإنارة. كما قرر أن يضيف بعض من لمساته الخاصة على التصميم الداخلي من المنزل، وظهر هذا في المدفأة المعلقة التي تمثل عنصراً ديكورياً جميلاً يعطي بعداً جمالياً للغرفة.

ونرى هنا أنه قد فرش المنزل بقطع الأثاث التي يحتاجها وباقي المنزل فارغ، فالبعض يحب أن يكون منزله فارغاً حيث يعكس هذا احساس بالراحة والهدوء.

ورق الحائط المودرن

REFORMA “DESDE SUIZA CON AMOR”, FLAP STUDIO FLAP STUDIO منازل
FLAP STUDIO

FLAP STUDIO
FLAP STUDIO
FLAP STUDIO

أصبحت أوراق الحائط  في الوقت الحالي بديل عن الدهانات،  وهي عبارة عن  مادة ورقية لا تتأثر بالماء، ويمكن لصقها على الحوائط لتجميل الحائط بأشكال ديكورية رائعة من خلال ألوانها ونقوشها المختلفة.

ولهذا استخدم صاحب المنزل ورق الحائط ذي لونين الأبيض والأسود في إحدى أضلع الحائط، مع اختيار اللون الأبيض كلون أساسي في لباقي الحوائط. فاختيار اللونين الأبيض والأسود معاً يضيفان لمسة غاية في الأناقة لديكور الغرفة.

مطبخ بسيط

REFORMA “DESDE SUIZA CON AMOR”, FLAP STUDIO FLAP STUDIO منازل
FLAP STUDIO

FLAP STUDIO
FLAP STUDIO
FLAP STUDIO

يظهر هذا المطبخ أنه مجهز من أجل فرد يعيش بمفرده، فهو يحتوى على الأشياء الرئيسية المهمة في المطبخ كموقد الغاز والفرن الكهربائي والمبرد دون الحاجة لأي شئ إضافي.

وكما يظهر في الصورة فهو يطل مباشرةً على الصالة وهذا يعني انه صمم على هيئة المطابخ الأمريكية.

التلاعب بالأفكار

REFORMA “DESDE SUIZA CON AMOR”, FLAP STUDIO FLAP STUDIO منازل
FLAP STUDIO

FLAP STUDIO
FLAP STUDIO
FLAP STUDIO

هذا الحمام ليس كبير بالقدر الكافي ولكن هذا لا يعني أن ديكور الحمام الصغير لن يتمتع بالأناقة والتصميم الجيد الجذاب، ويمكن التلاعب بالأفكار التصميمية للحصول على أكبر قدر من استغلال المساحة المحدودة بشكل عملي وجمالي في الوقت نفسه.

وبالإضافة للتلاعب هو أن نستخدم لون فاتح في الحائط والأرضية ليعكس اتساع في المساحة، وهذا ما قام به صاحب المنزل فقد استخدم اللون البرتقالي في الحائط والأبيض في الأرضية. 

منزل صحي

REFORMA “DESDE SUIZA CON AMOR”, FLAP STUDIO FLAP STUDIO منازل
FLAP STUDIO

FLAP STUDIO
FLAP STUDIO
FLAP STUDIO

هذا المنزل يعتبر صحيٌ لأن الشمس تدخله من كل اتجاه، فهنا نجد هذا الباب الزجاجي الذي تستطيع أن تخرج منه إلى الحديقة، حيث الهواء النقي والمكان المناسب للجلوس والاسترخاء.

قبل وبعد!! انجاز معماري رائع
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