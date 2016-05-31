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كيف تصنع بنفسك أصيص أزهار بتصميمات مختلفة

Marwan Marwan
ЭкоМонстрики, Мастерская Экочеловеки Мастерская Экочеловеки تصميم مساحات داخلية
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الازهار وروعتها وجمالها الذى لا ينتهى بمختلف الوانها وانواعها واسمائها, ولا يختلف احد على حب الازهار ووجودها الجميل فى حياتنا, واثره النفسى على أي شخص بادخاله الراحة والسرور عليه, وهى تعد أيضاً من الأدوات المختلفة للاستفادة منها في عمل الديكورات المختلفة في المنزل, فهو يستخدم إما في الحدائق الخاصة أو داخل المنازل ذاتها.

فعندما نتكلم عن الحدائق الخاصة, فنرى الكثير من الناس يهتمون ببناء وإنشاء أماكن خاصة لأزهار معينة خاصة جداً لهم, فهنا تكمن الفكرة في تصميم أصيص خاص بكل أنواع الزهور والورود الخاصة بكل نوع وبكل لون.

أما بالنسبة لداخل المنازل فنرى أحياناً من يحب أن ينشئ في بيته نوع أو أكثر من أصيص الأزهار بأشكاله المختلفة, وبالتالي فهو لا يريد أن ينشئ الكثير منه مثل من يملك حديقة خاصة, وبذلك نحن قمنا في الصور التالية بعرض كلا الحلين ليتناسب مع جميع الأذواق والأماكن.

وبالتالي فإن مما سوف نراه في الصور القادمة, يوضح لنا أننا يمكننا بسهولة صنع أي أصيص أزهار بأشكار مختلفة وأحجام مختلفة من خلال بعض الأدوات بالمنزل.

جمال الأزهار مع اللون الأبيض

Garten Eden - Pflanzgefäße und Himmeli, ENJOY LIVING ENJOY LIVING تصميم مساحات داخلية
ENJOY LIVING

ENJOY LIVING
ENJOY LIVING
ENJOY LIVING

بعض الأدوات المساعدة في عمل أصيص أزهار قد تكون مميزة إذا كانت ذو لون أبيض, فهنا نرى تصميم لبعض الأزهار داخل أصيص على شكل براد الشاي, وهذا يكون أجمل إذا كانت هذه الأزهار من أنواع مختلفة وأشكال مختلفة كما في الصورة.

إستخدام بعض الأدوات

Garten Eden - Pflanzgefäße und Himmeli, ENJOY LIVING ENJOY LIVING تصميم مساحات داخلية
ENJOY LIVING

ENJOY LIVING
ENJOY LIVING
ENJOY LIVING

هناك بعض الأدوات التي يتم إستخدامها في صنع أصيص للأزهار مثل الأشخار الفخارية, فنرى في هذه الصورة بعض الأشكال الفخارية في شكل جميل وألوان متناسقة في ذاتها مع ألوان الأزهار ذات الطابع الأحمر أو الأخضر.

الأصيص الأسود

Garten Eden - Pflanzgefäße und Himmeli, ENJOY LIVING ENJOY LIVING تصميم مساحات داخلية
ENJOY LIVING

ENJOY LIVING
ENJOY LIVING
ENJOY LIVING

هذه الصورة توضح لنا أيضاً نوع من أنواع الأصيص المختلف ذو التصميمات والنقوشات الخاصة, مما يساعد في تكوين شكل وديكور عصري داخل بعض المنازل, وحيث أنه يمتاز باللون الأسود فالمعروف أن اللون الأسود يتماشى مع الكثير من الألوان سواء الفاتحة أو الداكنة ليعطي ديكوراً خاصاً جداً للمنزل من الداخل.

أصيص ذو أشكال غير تقليدية

Schalen in Fruchtform, ENJOY LIVING ENJOY LIVING غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
ENJOY LIVING

ENJOY LIVING
ENJOY LIVING
ENJOY LIVING

من الطبيعى استخدام اصيص الزرع الفخار ولكمن من الاجمل والمبدع اكثر هو تزين الاصيص لكى يزيد من جماله وتزيد من جمال المكان وتعم البهجة عليه ، فنرى التزين بالاشكال والالوان المميزة التى تجذب اليها الانظار.

إستغلال دلو الماء في صنع الأصيص

Frischebar Irekholzart, IrekHolzArt IrekHolzArt تصميم مساحات داخلية خشب Brown
IrekHolzArt

IrekHolzArt
IrekHolzArt
IrekHolzArt

قد يحتاج بعض الناس لصناة أصيص ذو حجم كبير, فهنا تكمن الفكرة في إمكانية إستخدام دلو الماء أو عدد منه في صناعة أصيص لبعض أنواع الزرع, فنرى في هذه الصورة كيفية إستغلال هذا الدلو ووضعه في مكان مخصص يتناسب مع الحفاظ على بيئة لرعاية هذه الأزهار المراد وضعها.

دلو الماء والأزهار المختلفة

Frischebar Irekholzart, IrekHolzArt IrekHolzArt تصميم مساحات داخلية خشب Brown
IrekHolzArt

IrekHolzArt
IrekHolzArt
IrekHolzArt

وهذه هي الصورة الثانية التي يظهر لنا فيها عندما تم إستخدام وإستغلال دلو الماء في وضع بعض الأزهار ذو الحجم الأكبر, بل وذو أشكال مختلفة وأنواع مختلفة, تساعد في الحفاظ أيضاً على ديكور المكان, أو يمكن إستخدامها في الحديقة الخاصة بصاحب المنزل.

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إستخدام أدوات المطبخ في صنع الأصيص

ЭкоМонстрики, Мастерская Экочеловеки Мастерская Экочеловеки تصميم مساحات داخلية
Мастерская Экочеловеки

Мастерская Экочеловеки
Мастерская Экочеловеки
Мастерская Экочеловеки

ومن الأدوات التي يمكن أن تستخدم وتكون فكرة رائعة في صناعة أصيص أزهار ولو صغير, بعض أدوات المطبخ من أوعية فخارية أو من النوع الصيني, والتي تستخدم في الحساء وما شابه, فيمكن إستخدامها في عمل أكثر من أصيص صغير يعطي ديكوراً وشكلاً رائعاً في الطبخ ويشعر صاحبة المنزل بأنها تعمل في جو وسط بعض المناظر والأزهار الطبيعية.

شكل أخر من الأوعية المستخدمة في صناعة الأصيص

ЭкоМонстрики, Мастерская Экочеловеки Мастерская Экочеловеки تصميم مساحات داخلية
Мастерская Экочеловеки

Мастерская Экочеловеки
Мастерская Экочеловеки
Мастерская Экочеловеки

وهنا شكل أخر في إستخدام جميع أشكال الأوعية الفخارية أو الأوعية الصينية في إستغلالها لصناعة أصيص زهور, يساعد كما أشرنا في إعطاء ديكوراً وشكلاً حذاباً للمطبخ أو لبعض أركان المنزل من الداخل.

منزل البحر المتوسط
هل تحب الأزهار؟ فكيف تفكر بالتصميمات الخاصة بها؟

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