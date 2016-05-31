كيف تصنع بنفسك أصيص أزهار بتصميمات مختلفة

الازهار وروعتها وجمالها الذى لا ينتهى بمختلف الوانها وانواعها واسمائها, ولا يختلف احد على حب الازهار ووجودها الجميل فى حياتنا, واثره النفسى على أي شخص بادخاله الراحة والسرور عليه, وهى تعد أيضاً من الأدوات المختلفة للاستفادة منها في عمل الديكورات المختلفة في المنزل, فهو يستخدم إما في الحدائق الخاصة أو داخل المنازل ذاتها.

فعندما نتكلم عن الحدائق الخاصة, فنرى الكثير من الناس يهتمون ببناء وإنشاء أماكن خاصة لأزهار معينة خاصة جداً لهم, فهنا تكمن الفكرة في تصميم أصيص خاص بكل أنواع الزهور والورود الخاصة بكل نوع وبكل لون.

أما بالنسبة لداخل المنازل فنرى أحياناً من يحب أن ينشئ في بيته نوع أو أكثر من أصيص الأزهار بأشكاله المختلفة, وبالتالي فهو لا يريد أن ينشئ الكثير منه مثل من يملك حديقة خاصة, وبذلك نحن قمنا في الصور التالية بعرض كلا الحلين ليتناسب مع جميع الأذواق والأماكن.

وبالتالي فإن مما سوف نراه في الصور القادمة, يوضح لنا أننا يمكننا بسهولة صنع أي أصيص أزهار بأشكار مختلفة وأحجام مختلفة من خلال بعض الأدوات بالمنزل.