كيف تصنع بنفسك أصيص أزهار بتصميمات مختلفة

الازهار وروعتها وجمالها الذى لا ينتهى بمختلف الوانها وانواعها واسمائها, ولا يختلف احد على حب الازهار ووجودها الجميل فى حياتنا, واثره النفسى على أي شخص بادخاله الراحة والسرور عليه, وهى تعد أيضاً من الأدوات المختلفة للاستفادة منها في عمل الديكورات المختلفة في المنزل, فهو يستخدم إما في الحدائق الخاصة أو داخل المنازل ذاتها.
فعندما نتكلم عن الحدائق الخاصة, فنرى الكثير من الناس يهتمون ببناء وإنشاء أماكن خاصة لأزهار معينة خاصة جداً لهم, فهنا تكمن الفكرة في تصميم أصيص خاص بكل أنواع الزهور والورود الخاصة بكل نوع وبكل لون.
أما بالنسبة لداخل المنازل فنرى أحياناً من يحب أن ينشئ في بيته نوع أو أكثر من أصيص الأزهار بأشكاله المختلفة, وبالتالي فهو لا يريد أن ينشئ الكثير منه مثل من يملك حديقة خاصة, وبذلك نحن قمنا في الصور التالية بعرض كلا الحلين ليتناسب مع جميع الأذواق والأماكن.
وبالتالي فإن مما سوف نراه في الصور القادمة, يوضح لنا أننا يمكننا بسهولة صنع أي أصيص أزهار بأشكار مختلفة وأحجام مختلفة من خلال بعض الأدوات بالمنزل.
بعض الأدوات المساعدة في عمل أصيص أزهار قد تكون مميزة إذا كانت ذو لون أبيض, فهنا نرى تصميم لبعض الأزهار داخل أصيص على شكل براد الشاي, وهذا يكون أجمل إذا كانت هذه الأزهار من أنواع مختلفة وأشكال مختلفة كما في الصورة.
هناك بعض الأدوات التي يتم إستخدامها في صنع أصيص للأزهار مثل الأشخار الفخارية, فنرى في هذه الصورة بعض الأشكال الفخارية في شكل جميل وألوان متناسقة في ذاتها مع ألوان الأزهار ذات الطابع الأحمر أو الأخضر.
هذه الصورة توضح لنا أيضاً نوع من أنواع الأصيص المختلف ذو التصميمات والنقوشات الخاصة, مما يساعد في تكوين شكل وديكور عصري داخل بعض المنازل, وحيث أنه يمتاز باللون الأسود فالمعروف أن اللون الأسود يتماشى مع الكثير من الألوان سواء الفاتحة أو الداكنة ليعطي ديكوراً خاصاً جداً للمنزل من الداخل.
من الطبيعى استخدام اصيص الزرع الفخار ولكمن من الاجمل والمبدع اكثر هو تزين الاصيص لكى يزيد من جماله وتزيد من جمال المكان وتعم البهجة عليه ، فنرى التزين بالاشكال والالوان المميزة التى تجذب اليها الانظار.
قد يحتاج بعض الناس لصناة أصيص ذو حجم كبير, فهنا تكمن الفكرة في إمكانية إستخدام دلو الماء أو عدد منه في صناعة أصيص لبعض أنواع الزرع, فنرى في هذه الصورة كيفية إستغلال هذا الدلو ووضعه في مكان مخصص يتناسب مع الحفاظ على بيئة لرعاية هذه الأزهار المراد وضعها.
وهذه هي الصورة الثانية التي يظهر لنا فيها عندما تم إستخدام وإستغلال دلو الماء في وضع بعض الأزهار ذو الحجم الأكبر, بل وذو أشكال مختلفة وأنواع مختلفة, تساعد في الحفاظ أيضاً على ديكور المكان, أو يمكن إستخدامها في الحديقة الخاصة بصاحب المنزل.
ومن الأدوات التي يمكن أن تستخدم وتكون فكرة رائعة في صناعة أصيص أزهار ولو صغير, بعض أدوات المطبخ من أوعية فخارية أو من النوع الصيني, والتي تستخدم في الحساء وما شابه, فيمكن إستخدامها في عمل أكثر من أصيص صغير يعطي ديكوراً وشكلاً رائعاً في الطبخ ويشعر صاحبة المنزل بأنها تعمل في جو وسط بعض المناظر والأزهار الطبيعية.
وهنا شكل أخر في إستخدام جميع أشكال الأوعية الفخارية أو الأوعية الصينية في إستغلالها لصناعة أصيص زهور, يساعد كما أشرنا في إعطاء ديكوراً وشكلاً حذاباً للمطبخ أو لبعض أركان المنزل من الداخل.