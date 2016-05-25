رفاهية الحياة الفندقية في عرض البحر!

استوحى المصمم Francesco Paszkowsk، تصميم اليخت Saramour، من عالم السيارات، حيث استعان بتلك الخطوط الحادة التي يمكننا رؤيتها بوضوح، إلى جانب المنحنيات الناعمة التي تساعده على الإبحار بسلاسة.

يتكون اليخت الذي يبلغ طوله 61.3 مترًا، وعرضه 10.20 مترًا، من خمس طوابق فوق الطابق الأرضي، وهو قادر على استيعاب 10 ضيوف، إلى جانب 14 فردًا من طاقم العمل اللازم لتشغيله وإدارته.

من الداخل، يحوي اليخت 5 مقصورات تم تخصيصهم للركاب أو الضيوف، بالإضافة إلى أربعة أجنحة وغرفة نوم رئيسية، أما عن السطح، فقد تم تخصيصه بالكامل لمالك اليخت حتى يستطيع الاستمتاع بملكيته دون ازعاج الركاب.