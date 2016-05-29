منزل حجري بإطلالة البحر التيراني

هل يمكنك تصديق أن تلك الغرفة تقبع خلف الواجهة الحجرية؟! صدق أو لا تصدق في تنتمي للمنزل ذاته، فعلى النقيض تمامًا، قام المصممون بوضع لمسات عصرية راقية على التصميم الداخلي للمنزل الحجري.

تكتسي الغرفة بحلة بيضاء محايدة، حيث ألوان الجدران، والمكتبة المستندة على الجدار الأيسر من الغرفة، والتي تتكون من مكعبات ومستطيلات متراصة في تناغم على الرغم من اختلاف احجامها ووضعياتها الرأسية والأفقية.

وبالقرب من الجدار الأيمن، الذي تتوسطه نافذة زجاجية، تقبع منضدة معدنية بيضاء، تمتد طوليًا في مساحة الغرفة، وتحيط بها كراس ملونة بدرجة الجنزاري ، مع أرجل معدنية تتناسب مع المنضدة.

أمام منضدة الطعام، يمكننا رؤية المطبخ الذي تم تصميمه على الطراز الأمريكي، حيث يقبع خلف بار اكتسى باللون الأسود، فيما لا يزال اللون الأبيض يُسيطر داخل المساحة الصغيرة للمطبخ.

وإذا ما ارتفعنا بنظرنا إلى الأعلى، سنرى التصميم الفريد للسقف، بلونه الأبيض وتضليعاته المميزة، مع وحدات الإضاءة المتدلية ببساطتها الشديدة، وإذا انتقلنا بنظرنا نحو الأرضية، سنجد أرضية رخامية بلمسة فاخرة، بلونها المحايدة المائل إلى البيج، مع تموجات وخطوط خفية تعطيها مظهرًا راقيًا.