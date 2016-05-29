منزل حجري بإطلالة البحر التيراني

بمكان ليس بعيدًا عن البحر التيراني، وتحديدًا في حديقة مونتي أرجينتاريو الوطنية، أمام ايزولا ديل جيليو، توسكانا بإيطاليا، تولت شركة الهندسة المعمارية Modostudio، مشروع إعادة بناء مستودع قديم، لينتج عن هذا التحدي المعماري، تحفة حجرية تقف وحيدة تطل على البحر من فوق أحد التلال الشديدة الإنحدار.
باستخدام الحجارة المُعاد تدويرها، قام مصممو الشركة، بتحويل مستودع قديم إلى منزل حجري رائع الإطلالة، تحيط به المساحات الخضراء، والبحر التيراني أمامه بأكمله.
يتمتع المنزل بواجهة حجرية تُشكل فيها الألوان لوحة فنية تمتزج مع الطبيعة، حيث تجمع الحجارة المعاد تدويرها، بين درجات البني والرمادي، مع نوافذ زجاجية طولية ذات أطر بيضاء، تسمح بنفاذ اكبر قدر من الضوء، مع إعطاء المنزل لمسة مُشرقة.
بعد رؤية المنزل من تلك الزاوية، لابد وأن نحسد أصحابه على موقعه وعلى مدى جمال المشهد الذي يستيقظون يوميًا لرؤيته، فالطبيعة ترسم لوحة فنية لا تشوبها شائبة، حيث المساحة الخضراء التي تقبع أمام المنزل مباشرة، ومن بعيد تلك الأشجار والتلال الواقعة على مسافة أقل ارتفاعًا من المنزل المقام على تلة مرتفعة، فضلًا عن امتزاج اللون الأخضر للزرع مع لون السماء المتدرج.
تم تصميم سطح المنزل المطل على البحر، بشكل يدعم الاحتفاظ برطوبة الصيف، والعزل الحراري الجيد في الشتاء، فيما تم تجهيز المنزل بنظام تدفئة كامل، يعتمد كليًا على الطاقة الشمسية، حيث أن التسطيح في بناء السقف، يُساعد على تجميع أشعة الشمس.
وكما نرى فقد صمم السقف من الطوب الملون بدرجات الأحمر والبني، والذي يختلف تمامًا عن الحجارة المعتمد عليها في بناء المنزل، وذلك حتى يتناسب مع الهدف الأساسي للاحتفاظ بطاقة الشمس.
يمكننا أن نرى بوضوح في تلك الصورة، عبقرية المصممين، في الجمع بين عدة خامات في المساحة المحيطة بالمنزل، حيث أنه مثبت على قاعدة مقسمة إلى مساحتين، الأقرب فيهم إلى المنزل من الطوب المتراص في دقة، تليها أرضية خشبية تجعل المنزل يندمج بسلاسة مع الطبيعة المحيطة من خضرة وسماء ومياه البحر التيراني.
كما يمكننا من تلك الزاوية، رؤية سمك الجدار بوضوح من خلال النوافذ التي تكشف عن الطلاء الأبيض في التصميم الداخلي للمنزل.
هل يمكنك تصديق أن تلك الغرفة تقبع خلف الواجهة الحجرية؟! صدق أو لا تصدق في تنتمي للمنزل ذاته، فعلى النقيض تمامًا، قام المصممون بوضع لمسات عصرية راقية على التصميم الداخلي للمنزل الحجري.
تكتسي الغرفة بحلة بيضاء محايدة، حيث ألوان الجدران، والمكتبة المستندة على الجدار الأيسر من الغرفة، والتي تتكون من مكعبات ومستطيلات متراصة في تناغم على الرغم من اختلاف احجامها ووضعياتها الرأسية والأفقية.
وبالقرب من الجدار الأيمن، الذي تتوسطه نافذة زجاجية، تقبع منضدة معدنية بيضاء، تمتد طوليًا في مساحة الغرفة، وتحيط بها كراس ملونة بدرجة
الجنزاري، مع أرجل معدنية تتناسب مع المنضدة.
أمام منضدة الطعام، يمكننا رؤية المطبخ الذي تم تصميمه على الطراز الأمريكي، حيث يقبع خلف بار اكتسى باللون الأسود، فيما لا يزال اللون الأبيض يُسيطر داخل المساحة الصغيرة للمطبخ.
وإذا ما ارتفعنا بنظرنا إلى الأعلى، سنرى التصميم الفريد للسقف، بلونه الأبيض وتضليعاته المميزة، مع وحدات الإضاءة المتدلية ببساطتها الشديدة، وإذا انتقلنا بنظرنا نحو الأرضية، سنجد أرضية رخامية بلمسة فاخرة، بلونها المحايدة المائل إلى البيج، مع تموجات وخطوط خفية تعطيها مظهرًا راقيًا.
في جزء أخر من المنزل الحجري، توجد تلك الغرفة المبهجة في بساطة، حيث اللون الأبيض يُسيطر على الجدران والسقف المُضلع، مع لمسات من الأرجواني الذي يزين فراش سرير الأطفال المرتفع نسبيًا عن الأرض، مع وجود مساحات تخزين أسفله، تعبر عن حسن استغلال المساحات.
وفي الزاوية الأخرى من الغرفة، توجد تلك الأريكة الصغيرة، وقد اكتست بذات الفراش المزرقش للسرير، الذي يجمع بين الأرضية البيضاء، والرسومات الأرجوانية والصفراء.
وتتلون وسائد الأريكة بدرجات البرتقالي والأحمر الناري، وهي ذات الألوان التي تعلو النوافذ المربعة الصغيرة في جدار الغرفة، بينما تتخذ وسادة السرير، لونًا بنفسجيًا.
وفي لمسة تعبر عن رقة ولطافة الأطفال، وضعت وحدة أدراج صغيرة في المنتصف بين الأريكة والسرير، لتجمع بين اللونين الأصفر والأرجواني، مع رسومات الأطفال المرحة، كما كُتبت على الجدار الخلفي للسرير، الحروف الأبجدية في اللغة الإنجليزية، باستخدام الألوان المختلفة، لتزيد الغرفة مرحًا وبهجة.
لا يسعنا سوى ملاحظة عبقرية التصميم في النوافذ الزجاجية التي تمنح المنزل مظهرًا براقًا في الليل، حيث تعكس الإضاءة المثبتة بعبقرية في الخلفية السميكة، فيما تسمح لسكانه بالاستمتاع بالرؤية الواضحة للمناظر الطبيعية الخلابة المحيطة.
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