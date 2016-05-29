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فيلا برائحة البحر

Heba khlili Heba khlili
homify غرفة المعيشة White
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شمس ونسمات الليل, سحر شروق الشمس وغروبها, سطوع النجوم في سماء صافيه التقطت المصورة Gabriele Sotgiu صور لهذا المكان ليس فقط لنشاهد كم التصميم مميز ورائع أيضا لتعرفنا على تلك المنطقة الجميلة في منتجع Porto Cervo على الشاطئ الشمالي لسردينيا.

حياتنا جميلة اجعل بيتك مكان لتستعيد قوتك وراحتك النفسية, اجعله جنتك في الأرض.

مجموعة فلل في مكان واحد

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

المدخل إلى جنتك يبدا من هذه البوابة التي تضم مجموعه من الفلل في مكان واحد, بوابة منخفضة وواسعه لتشعرك أن المكان كبير ومتواضع ويُرحب بك دائما, أشجار النخيل والأجاف على طول ممر الدخول مفروش بالرمل والحصى لتبقيك  بأجواء ساحلية صيفية, مرصوص علية بلاط حجري لسهولة المشي عليه, لنلقي نظرة اوسع على احدى هذ الفلل.

البلكون المشرق

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

الإطلالة الخارجية الخاصة بأحد الفلل, هو البلكون المشرق, هل هذه تسمية معقولة؟ نعم ليس فقط بسبب اللون الأبيض للأرضية والجدران والكراسي المحيطة بالطاولة الزجاجية, إنما أيضا بسبب انعكاس أشعة الشمس على اللون الأبيض الذي يزيد من الجمالية والإشراق, الحوض النباتي الحجري فيه حصى بلون ابيض أعطى لمسة .

مايميز العيش في مكان مثل سردينيا هو ان ضوء الشمس يقلل كثيرا من تكاليف الإضاءة الاصطناعية ولذلك دائما ماتجد تلك الفلل بواجهات زجاجية كبيرة وواسعه للاستفادة قدر المستطاع من الإضاءة الطبيعية  .

اللون الابيض سيد الالوان

homify غرفة المعيشة White
homify

homify
homify
homify

اللون الأبيض في البيوت الصيفية هو اللون الأكثر ملائما لأنه يقلل من حرارة المكان ويزيد من انعكاس أشعه الشمس, الشيء الذي يعطي مزيد من الإشراق. غرفة المعيشة مقسمة إلى ثلاث أجزاء, يوجد في المنتصف كنبتين بنمط تبسيطي مختلف ومميز بلون ابيض له مسند للأقدام لمزيد من الانتعاش والاستمتاع, يقابله رفوف بلون الخشب للتلفزيون وبعض الكتب, خلف الكنبتين طاولة الطعام الكبيرة بلون الخشب والكراسي البيضاء.

EAT

homify غرفة السفرةديكورات واكسسوارات
homify

homify
homify
homify

التميز في التصميم يعني الجمال والتناسق في الألوان, يعني ذوق رفيع وفهم لمضمون البيت, ويعني أيضا إضافة لمسة فنية لها طابع مرح وممتع, إنها مجرد إكسسوارات وديكورات بسيطة عند طاولة الطعام مكتوب 'EAT' بتزيينها ببعض النباتات الصغيرة, هل هذا يحتاج إلى تكاليف أو تصاميم متعبة, انه بسيط سهل التنفيذ وذو تأثير إيجابي جذاب.

حرية الحركة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

تصميم الفلل المطلة على البحر دائما ما يكون بسيط وسهل التنقل وقليل الأبواب والحواجز بين الغرف, لذلك نرى أن غرفة المعيشة وغرفة السفرة بنفس الحيز, يفصل حاجز حجري منخفض بينهما وبين المطبخ الصغير بخزن بلون الفضي الغامق ولون المعدن الذي أوحى باستقلالية المطبخ بسبب اختلاف اللون. استخدام الألوان في تقليل الحواجز هو فن وقدرة على التصميم الصحيح.

قيلولة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

القيلولة لها مكانه مميز عند معظم الناس وخاصة في أوقات الظهير التي قد تكون حارة ومملة بعض الأحيان, هذا الحيز مخصص لهذا الكرسي المريح الذي يعتبر شبة سرير, حيز بارد, ابيض بجانبه تصميم مميز لطاولة بعدة رفوف, سجادة بلون بني لتعطي الشعور بالاسترخاء والطراوة اسفل الكرسي, نتمنى لك قيلولة مريحة.

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