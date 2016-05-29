فيلا برائحة البحر

الإطلالة الخارجية الخاصة بأحد الفلل, هو البلكون المشرق, هل هذه تسمية معقولة؟ نعم ليس فقط بسبب اللون الأبيض للأرضية والجدران والكراسي المحيطة بالطاولة الزجاجية, إنما أيضا بسبب انعكاس أشعة الشمس على اللون الأبيض الذي يزيد من الجمالية والإشراق, الحوض النباتي الحجري فيه حصى بلون ابيض أعطى لمسة .

مايميز العيش في مكان مثل سردينيا هو ان ضوء الشمس يقلل كثيرا من تكاليف الإضاءة الاصطناعية ولذلك دائما ماتجد تلك الفلل بواجهات زجاجية كبيرة وواسعه للاستفادة قدر المستطاع من الإضاءة الطبيعية .