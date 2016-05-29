فيلا برائحة البحر

شمس ونسمات الليل, سحر شروق الشمس وغروبها, سطوع النجوم في سماء صافيه التقطت المصورة Gabriele Sotgiu صور لهذا المكان ليس فقط لنشاهد كم التصميم مميز ورائع أيضا لتعرفنا على تلك المنطقة الجميلة في منتجع Porto Cervo على الشاطئ الشمالي لسردينيا.
حياتنا جميلة اجعل بيتك مكان لتستعيد قوتك وراحتك النفسية, اجعله جنتك في الأرض.
المدخل إلى جنتك يبدا من هذه البوابة التي تضم مجموعه من الفلل في مكان واحد, بوابة منخفضة وواسعه لتشعرك أن المكان كبير ومتواضع ويُرحب بك دائما, أشجار النخيل والأجاف على طول ممر الدخول مفروش بالرمل والحصى لتبقيك بأجواء ساحلية صيفية, مرصوص علية بلاط حجري لسهولة المشي عليه, لنلقي نظرة اوسع على احدى هذ الفلل.
الإطلالة الخارجية الخاصة بأحد الفلل, هو البلكون المشرق, هل هذه تسمية معقولة؟ نعم ليس فقط بسبب اللون الأبيض للأرضية والجدران والكراسي المحيطة بالطاولة الزجاجية, إنما أيضا بسبب انعكاس أشعة الشمس على اللون الأبيض الذي يزيد من الجمالية والإشراق, الحوض النباتي الحجري فيه حصى بلون ابيض أعطى لمسة .
مايميز العيش في مكان مثل سردينيا هو ان ضوء الشمس يقلل كثيرا من تكاليف الإضاءة الاصطناعية ولذلك دائما ماتجد تلك الفلل بواجهات زجاجية كبيرة وواسعه للاستفادة قدر المستطاع من الإضاءة الطبيعية .
اللون الأبيض في البيوت الصيفية هو اللون الأكثر ملائما لأنه يقلل من حرارة المكان ويزيد من انعكاس أشعه الشمس, الشيء الذي يعطي مزيد من الإشراق. غرفة المعيشة مقسمة إلى ثلاث أجزاء, يوجد في المنتصف كنبتين بنمط تبسيطي مختلف ومميز بلون ابيض له مسند للأقدام لمزيد من الانتعاش والاستمتاع, يقابله رفوف بلون الخشب للتلفزيون وبعض الكتب, خلف الكنبتين طاولة الطعام الكبيرة بلون الخشب والكراسي البيضاء.
EAT
التميز في التصميم يعني الجمال والتناسق في الألوان, يعني ذوق رفيع وفهم لمضمون البيت, ويعني أيضا إضافة لمسة فنية لها طابع مرح وممتع, إنها مجرد إكسسوارات وديكورات بسيطة عند طاولة الطعام مكتوب 'EAT' بتزيينها ببعض النباتات الصغيرة, هل هذا يحتاج إلى تكاليف أو تصاميم متعبة, انه بسيط سهل التنفيذ وذو تأثير إيجابي جذاب.
تصميم الفلل المطلة على البحر دائما ما يكون بسيط وسهل التنقل وقليل الأبواب والحواجز بين الغرف, لذلك نرى أن غرفة المعيشة وغرفة السفرة بنفس الحيز, يفصل حاجز حجري منخفض بينهما وبين المطبخ الصغير بخزن بلون الفضي الغامق ولون المعدن الذي أوحى باستقلالية المطبخ بسبب اختلاف اللون. استخدام الألوان في تقليل الحواجز هو فن وقدرة على التصميم الصحيح.
القيلولة لها مكانه مميز عند معظم الناس وخاصة في أوقات الظهير التي قد تكون حارة ومملة بعض الأحيان, هذا الحيز مخصص لهذا الكرسي المريح الذي يعتبر شبة سرير, حيز بارد, ابيض بجانبه تصميم مميز لطاولة بعدة رفوف, سجادة بلون بني لتعطي الشعور بالاسترخاء والطراوة اسفل الكرسي, نتمنى لك قيلولة مريحة.
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