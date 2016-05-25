تصميمات الجدران الداخلية… والملصقات الغير تقليدية

تعتبر الديكورات المنزلية واحدة من الأمور الأساسية التي يأخذها الجميع بعين الاعتبار لكي يظهر المنزل فى اجمل هيئة, وبعض هذه الديكورات تتمثل في استخدام ورق الحائط, حيث يكون من اساسيات الديكور المنزلي لاعطاء جاذبية اكثر للجدران, وهو ايضا يبرز جمال الاثاث ويعطى اناقة وطابع مميز للمكان وهو يختلف فى الاشكال والالوان وأنواعه مختلفة ومتنوعة، لكى يتناسب مع جميع الاذواق والديكورات المختلفة.

ولذلك إذا تحدثنا عن الإبتكار في الإختيار والتصميم فيجب الدقة فى اختيار ورق الحائط لتوفير التناسق بينه وبين الاثاث والالوان, فإذا أردنا أن نبرز إتساعاً للغرفة فإننا نستطيع أن نصمم جدران أو ورق حائط بالشكل الذي يلائم ذلك الإتساع, مثل تصميم صورة كبيرة للطبيعة والأنهار, أو تصميم جزء كبير من المدينة, أو تصميم شكل مختلف للجدران يعطي إنطباعاً بشكل غير تقليدي للمكان.

وبالتالي فإننا في الصور التالية نعرض لمسات لبعض التصميمات الداخلية للجدران وتصميمات لورق الحائط الذي قد يعطي إنطباعاً مختلفاً عن الغرفة أو عن المنزل الذي تتواجد به تلك الغرفة.