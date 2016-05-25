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تصميمات الجدران الداخلية… والملصقات الغير تقليدية

Marwan Marwan
Unser außergewöhnliches Modell „ Illusion“ in Premium Kollektion MURAL , Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern غرفة المعيشة
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تعتبر الديكورات المنزلية واحدة من الأمور الأساسية التي يأخذها الجميع بعين الاعتبار لكي يظهر المنزل فى اجمل هيئة, وبعض هذه الديكورات تتمثل في استخدام ورق الحائط, حيث يكون من اساسيات الديكور المنزلي لاعطاء جاذبية اكثر للجدران, وهو ايضا يبرز جمال الاثاث ويعطى اناقة وطابع مميز للمكان وهو يختلف فى الاشكال والالوان وأنواعه مختلفة ومتنوعة، لكى يتناسب مع جميع الاذواق والديكورات المختلفة.

ولذلك إذا تحدثنا عن الإبتكار في الإختيار والتصميم فيجب الدقة فى اختيار ورق الحائط لتوفير التناسق بينه وبين الاثاث والالوان, فإذا أردنا أن نبرز إتساعاً للغرفة فإننا نستطيع أن نصمم جدران أو ورق حائط بالشكل الذي يلائم ذلك الإتساع, مثل تصميم صورة كبيرة للطبيعة والأنهار, أو تصميم جزء كبير من المدينة, أو تصميم شكل مختلف للجدران يعطي إنطباعاً بشكل غير تقليدي للمكان.

وبالتالي فإننا في الصور التالية نعرض لمسات لبعض التصميمات الداخلية للجدران وتصميمات لورق الحائط الذي قد يعطي إنطباعاً مختلفاً عن الغرفة أو عن المنزل الذي تتواجد به تلك الغرفة.

الأشجار الثلجية

walldresses, Creativespace Sartoria Murale Creativespace Sartoria Murale جدران وأرضياتورق الحائط
Creativespace Sartoria Murale

Creativespace Sartoria Murale
Creativespace Sartoria Murale
Creativespace Sartoria Murale

ليكون منزلك اكثر جمال وتطور عليك الاهتمام بديكورات المنزل و باضافة لمسات جمالية خاصة، فنرى في هذه الصورة ورق الحائط الذي تم تصميمه ليتماشى مع الغرفة وطبيعة المكان, حيث الشعور بالشتاء والثلج, فنرى الورق مصمم على شكل أشجار ثلجية ثلاثية الأبعاد وطبيعة لون الغرفة الأبيض الناصع الذي يعطي شعوراً بالتواجد داخل الثلوج والمنطقة القطبية.

الجدار ذو التصميم الخشبي ثلاثي الأبعاد

Primal2 Önwall جدران وأرضياتبلاط خشب
Önwall

Primal2

Önwall
Önwall
Önwall

هذا تصميم جدار ثلاثي الأبعاد, تصميم الجدران الباركية ثلاثى الابعاد يتنناسب جدا للافراد الذين يحبون البساطة و الاناقة معاً لأن هذه النوعية من التصميم يتناسق مع اشياء كثير ة مثل غرف الأولاد الصغار وغرف المكاتب وغيرها.

التصميم الصخري

Brick, Fade Panel Fade Panel جدران
Fade Panel

Fade Panel
Fade Panel
Fade Panel

هذه الصورة تعطي لنا إنطباعاً بأن المنزل الذي تتواجد فيه الغرفة هو منزل من النوع الصخري, هكذا تشير الصورة ولكن هذا التصميم الفريد للجدران يعطي هذا الشعور المختلف لأنه تصميم حديث وعصري فهو يتناسق مع لون الغرفة الأبيض, ويمكن إستخدامه أيضاً في أماكن الإستديوهات أو الأماكن العملية.

ورق الحائط والطبيعة

Die Natur ins Heim holen, Tapetenprinz - Fototapeten und mehr Tapetenprinz - Fototapeten und mehr غرفة الميديا
Tapetenprinz – Fototapeten und mehr

Tapetenprinz - Fototapeten und mehr
Tapetenprinz – Fototapeten und mehr
Tapetenprinz - Fototapeten und mehr

قد يتم تصميم ورق حائط يشكل منظراً طبيعياً, كما نرى في هذه الصورة, فهي تحتوي على تصميم لورق حائط ذو منظر طبيعي ثلاثي الأبعاد يعطي المتواجدون في الغرفة أنهم أمام هذا المنظر الطبيعي مباشرةً الذي هو ملئ بالحدائق والأشجار والنهر والكوبري الحديدي, كأنهم في أحد أماكن المدينة.

ورق الحائط والطريق السريع

Urbane Ausblicke mit Stadt-Fototapeten, fototapete.de fototapete.de جدران وأرضيات أغطية الجدران والأرضيات
fototapete.de

fototapete.de
fototapete.de
fototapete.de

قد يتم تصميم ورق حائط الجدران على هيئة طريق ومناظر داخلية بالمدينة, وهذا ما نراه في هذه الصورة من طريق سريع ثلاثي الأبعاد أيضاً وكوبري ضخم من منظور بعيد تملأ الصورة الكثير من مباني المدينة, ليعطي شعوراً للكتواجدين بالغرفة أنهم أمام نافذة كبيرة تطل على شوارع المدينة بشكل مباشر.

التصميم المموج

Unser außergewöhnliches Modell „ Illusion“ in Premium Kollektion MURAL , Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern غرفة المعيشة
Loft Design System Deutschland – Wandpaneele aus Bayern

Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern
Loft Design System Deutschland – Wandpaneele aus Bayern
Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern

نرى في هذه الصورة بعض من التصميمات المختلفة للجدران, فنجد التصميم المموج ذو الطابع ثلاثي الأبعاد, وذو اللون الرمادي الذي يتناسق مع لون الغرفة والأثاث ذو اللون الأسود. فقد يستخدم مثل ذلك التصميم في الإستديوهات أو الأماكن ذات الطابع العملي.

الفراغ يعطي الشعور بالراحة
هل تحب التصميمات المختلفة لورق الحائط؟

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