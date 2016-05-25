تصميمات الجدران الداخلية… والملصقات الغير تقليدية

تعتبر الديكورات المنزلية واحدة من الأمور الأساسية التي يأخذها الجميع بعين الاعتبار لكي يظهر المنزل فى اجمل هيئة, وبعض هذه الديكورات تتمثل في استخدام ورق الحائط, حيث يكون من اساسيات الديكور المنزلي لاعطاء جاذبية اكثر للجدران, وهو ايضا يبرز جمال الاثاث ويعطى اناقة وطابع مميز للمكان وهو يختلف فى الاشكال والالوان وأنواعه مختلفة ومتنوعة، لكى يتناسب مع جميع الاذواق والديكورات المختلفة.
ولذلك إذا تحدثنا عن الإبتكار في الإختيار والتصميم فيجب الدقة فى اختيار ورق الحائط لتوفير التناسق بينه وبين الاثاث والالوان, فإذا أردنا أن نبرز إتساعاً للغرفة فإننا نستطيع أن نصمم جدران أو ورق حائط بالشكل الذي يلائم ذلك الإتساع, مثل تصميم صورة كبيرة للطبيعة والأنهار, أو تصميم جزء كبير من المدينة, أو تصميم شكل مختلف للجدران يعطي إنطباعاً بشكل غير تقليدي للمكان.
وبالتالي فإننا في الصور التالية نعرض لمسات لبعض التصميمات الداخلية للجدران وتصميمات لورق الحائط الذي قد يعطي إنطباعاً مختلفاً عن الغرفة أو عن المنزل الذي تتواجد به تلك الغرفة.
ليكون منزلك اكثر جمال وتطور عليك الاهتمام بديكورات المنزل و باضافة لمسات جمالية خاصة، فنرى في هذه الصورة ورق الحائط الذي تم تصميمه ليتماشى مع الغرفة وطبيعة المكان, حيث الشعور بالشتاء والثلج, فنرى الورق مصمم على شكل أشجار ثلجية ثلاثية الأبعاد وطبيعة لون الغرفة الأبيض الناصع الذي يعطي شعوراً بالتواجد داخل الثلوج والمنطقة القطبية.
هذا تصميم جدار ثلاثي الأبعاد, تصميم الجدران الباركية ثلاثى الابعاد يتنناسب جدا للافراد الذين يحبون البساطة و الاناقة معاً لأن هذه النوعية من التصميم يتناسق مع اشياء كثير ة مثل غرف الأولاد الصغار وغرف المكاتب وغيرها.
هذه الصورة تعطي لنا إنطباعاً بأن المنزل الذي تتواجد فيه الغرفة هو منزل من النوع الصخري, هكذا تشير الصورة ولكن هذا التصميم الفريد للجدران يعطي هذا الشعور المختلف لأنه تصميم حديث وعصري فهو يتناسق مع لون الغرفة الأبيض, ويمكن إستخدامه أيضاً في أماكن الإستديوهات أو الأماكن العملية.
قد يتم تصميم ورق حائط يشكل منظراً طبيعياً, كما نرى في هذه الصورة, فهي تحتوي على تصميم لورق حائط ذو منظر طبيعي ثلاثي الأبعاد يعطي المتواجدون في الغرفة أنهم أمام هذا المنظر الطبيعي مباشرةً الذي هو ملئ بالحدائق والأشجار والنهر والكوبري الحديدي, كأنهم في أحد أماكن المدينة.
قد يتم تصميم ورق حائط الجدران على هيئة طريق ومناظر داخلية بالمدينة, وهذا ما نراه في هذه الصورة من طريق سريع ثلاثي الأبعاد أيضاً وكوبري ضخم من منظور بعيد تملأ الصورة الكثير من مباني المدينة, ليعطي شعوراً للكتواجدين بالغرفة أنهم أمام نافذة كبيرة تطل على شوارع المدينة بشكل مباشر.
نرى في هذه الصورة بعض من التصميمات المختلفة للجدران, فنجد التصميم المموج ذو الطابع ثلاثي الأبعاد, وذو اللون الرمادي الذي يتناسق مع لون الغرفة والأثاث ذو اللون الأسود. فقد يستخدم مثل ذلك التصميم في الإستديوهات أو الأماكن ذات الطابع العملي.