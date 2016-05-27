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سلم بيتي المناسب

Heba khlili Heba khlili
The London Collection, Roger Oates Design Roger Oates Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
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عندما تكون أبا أو أُماً تختلف اهتماماتك وطريقة حياتك فلم تعد تفكر بنفسك فقط بل تفكر بالعائلة في كل الأوقات, في عملك وفي أوقات راحتك, في نومك واستيقاظك وحتى في تصميم منزلك!! لماذا؟ نعم حتى في تصميم منزلك وخاصه عندما يوجد أطفال في المنزل يصبح تصميم المنزل مختلف بما يتناسب مع اهتماماتهم ومع بقائهم بأمان.

في هذا المقال نتعرف على بعض الأمور التي يجب التنبه لها أو تجنبها عند تصميم سلالم في المنزل بما يتناسب مع وجود الأطفال.

السلم المفروش!

Fitzroy Black Roger Oates Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Roger Oates Design

Fitzroy Black

Roger Oates Design
Roger Oates Design
Roger Oates Design

أولادنا اكبدانا نحبهم ونريد أن نحميهم دائما, وبالمقابل نعلمهم كيف يأكلون ويمشون وكيف يحمون انفسهم, لذلك اهتم مصمم الديكور بوجود الأطفال بالمنزل فقام بتصميم سلم بسيط مستقيم بدون أي انحناءات, مفروش بموكيت مخطط بشكل طولي, يحمي من الانزلاق وأعطى جمالية للدرج. الأهل يُأمنون الحماية لاولادهم وبالمقابل يعلموهم ان يعتمدو على انفسهم.

سلم مفروش ودرابزين آمن

The stairs to the basement Zodiac Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Zodiac Design

The stairs to the basement

Zodiac Design
Zodiac Design
Zodiac Design

لا يعني أن نهتم بسلامة وأمان أطفالنا أن نهمل تصميم المنزل بشكل أنيق وجميل, فنلاحظ هنا السلم الخشبي بلون ابيض, مفروش بموكيت كحلي أنيق أعطي جمالية وأيضا حماية من الانزلاق والشيء الأخر الأمان للأطفال هو الدرابزين العالي بقضبان متقاربة من بعضها البعض. اخذ الحذر واجب.

اين مكتبتي الصغيرة ؟

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

السلم أداة تستخدم للانتقال من طابق لأخر هل شيء معروف ولكن هل له استخدام أخر؟ بالطبع, حيث استغل صانع الأثاث المساحة اسفل السلم ببناء مكتبه للأطفال, وهنا الدرج يحقق الحماية أيضا من حيث قضبان الدرابزين المتقاربة ويمكن فرشه بموكيت لزيادة الأمان. استغلال المساحات دليل ذكاء المصمم.

هل هذا سلم مناسب؟

House in Tamatsu（玉津の住宅）, 井戸健治建築研究所 / Ido, Kenji Architectural Studio 井戸健治建築研究所 / Ido, Kenji Architectural Studio الممر والمدخل
井戸健治建築研究所 / Ido, Kenji Architectural Studio

井戸健治建築研究所 / Ido, Kenji Architectural Studio
井戸健治建築研究所 / Ido, Kenji Architectural Studio
井戸健治建築研究所 / Ido, Kenji Architectural Studio

تصميم تبسيطي لسلم بلون ابيض جذاب, وتصميم مختلف ومميز فيه إبداع وفن, ولكنه غير آمن لبيت فيه أطفال لان الأطفال يحبون بعض الأحيان استخدام السلم للعب لكن تصميم السلم بهذا الشكل لا يعتبر فكرة مناسبه إطلاقا. استمتع بتصميم منزلك الأمان لأولادك أيضا.

سلم بلا درابزين!!

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

تشعر وكأنك تطير عند استخدام هذا السلم بدرجات معلقة بلون الخشب البني الجميل, بلا درابزين!!! نعم هذا سلم جميل ولكن غير مرغوب فيه ببيت فيه أطفال بسبب الدرجات التي تحتوي على فتحات فيما بينها وأيضا لعدم وجود درابزين. آمان أولادنا في الدرجة الأولى ولا يقلل من إمكانية تصميم جميل انيق ومميز لبيتنا.

تريد نصيحتي في تصميم سلم مناسب للاطفال؟

Loop House 무한궤도 하우스 , ADMOBE Architect ADMOBE Architect الممر الحديث، المدخل و الدرج
ADMOBE Architect

ADMOBE Architect
ADMOBE Architect
ADMOBE Architect

الأطفال يستخدمون السلم بعض الأحيان كوسيلة تسلية لذلك استغل المصمم هذه الفكرة وقام بتصميم زحلقة في وسط المنزل بين الطابقين, زحلقة كالتي في حديقة الأطفال ولكن من الخشب القوي المتين وبشكل اكبر وأوسع. هذا هو الحل الممتع والآمن والأكثر مرحاً بنفس الوقت.

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ما رأيك بسلم الزحلقة في وسط المنزل؟

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