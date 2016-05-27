سلم بيتي المناسب

عندما تكون أبا أو أُماً تختلف اهتماماتك وطريقة حياتك فلم تعد تفكر بنفسك فقط بل تفكر بالعائلة في كل الأوقات, في عملك وفي أوقات راحتك, في نومك واستيقاظك وحتى في تصميم منزلك!! لماذا؟ نعم حتى في تصميم منزلك وخاصه عندما يوجد أطفال في المنزل يصبح تصميم المنزل مختلف بما يتناسب مع اهتماماتهم ومع بقائهم بأمان.
في هذا المقال نتعرف على بعض الأمور التي يجب التنبه لها أو تجنبها عند تصميم سلالم في المنزل بما يتناسب مع وجود الأطفال.
أولادنا اكبدانا نحبهم ونريد أن نحميهم دائما, وبالمقابل نعلمهم كيف يأكلون ويمشون وكيف يحمون انفسهم, لذلك اهتم مصمم الديكور بوجود الأطفال بالمنزل فقام بتصميم سلم بسيط مستقيم بدون أي انحناءات, مفروش بموكيت مخطط بشكل طولي, يحمي من الانزلاق وأعطى جمالية للدرج. الأهل يُأمنون الحماية لاولادهم وبالمقابل يعلموهم ان يعتمدو على انفسهم.
لا يعني أن نهتم بسلامة وأمان أطفالنا أن نهمل تصميم المنزل بشكل أنيق وجميل, فنلاحظ هنا السلم الخشبي بلون ابيض, مفروش بموكيت كحلي أنيق أعطي جمالية وأيضا حماية من الانزلاق والشيء الأخر الأمان للأطفال هو الدرابزين العالي بقضبان متقاربة من بعضها البعض. اخذ الحذر واجب.
السلم أداة تستخدم للانتقال من طابق لأخر هل شيء معروف ولكن هل له استخدام أخر؟ بالطبع, حيث استغل صانع الأثاث المساحة اسفل السلم ببناء مكتبه للأطفال, وهنا الدرج يحقق الحماية أيضا من حيث قضبان الدرابزين المتقاربة ويمكن فرشه بموكيت لزيادة الأمان. استغلال المساحات دليل ذكاء المصمم.
تصميم تبسيطي لسلم بلون ابيض جذاب, وتصميم مختلف ومميز فيه إبداع وفن, ولكنه غير آمن لبيت فيه أطفال لان الأطفال يحبون بعض الأحيان استخدام السلم للعب لكن تصميم السلم بهذا الشكل لا يعتبر فكرة مناسبه إطلاقا. استمتع بتصميم منزلك الأمان لأولادك أيضا.
تشعر وكأنك تطير عند استخدام هذا السلم بدرجات معلقة بلون الخشب البني الجميل, بلا درابزين!!! نعم هذا سلم جميل ولكن غير مرغوب فيه ببيت فيه أطفال بسبب الدرجات التي تحتوي على فتحات فيما بينها وأيضا لعدم وجود درابزين. آمان أولادنا في الدرجة الأولى ولا يقلل من إمكانية تصميم جميل انيق ومميز لبيتنا.
الأطفال يستخدمون السلم بعض الأحيان كوسيلة تسلية لذلك استغل المصمم هذه الفكرة وقام بتصميم زحلقة في وسط المنزل بين الطابقين, زحلقة كالتي في حديقة الأطفال ولكن من الخشب القوي المتين وبشكل اكبر وأوسع. هذا هو الحل الممتع والآمن والأكثر مرحاً بنفس الوقت.
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