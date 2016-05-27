سلم بيتي المناسب

عندما تكون أبا أو أُماً تختلف اهتماماتك وطريقة حياتك فلم تعد تفكر بنفسك فقط بل تفكر بالعائلة في كل الأوقات, في عملك وفي أوقات راحتك, في نومك واستيقاظك وحتى في تصميم منزلك!! لماذا؟ نعم حتى في تصميم منزلك وخاصه عندما يوجد أطفال في المنزل يصبح تصميم المنزل مختلف بما يتناسب مع اهتماماتهم ومع بقائهم بأمان.

في هذا المقال نتعرف على بعض الأمور التي يجب التنبه لها أو تجنبها عند تصميم سلالم في المنزل بما يتناسب مع وجود الأطفال.