5 أساسيات لتطبيق الفنج شوي في منزلك

الفنج شوي هو فن صيني قديم، يهدف لتحسين جميع أوضاع الإنسان الحياتية فهو يعمل على تحسين و تطوير حياتك وجعلها أكثر صحة، نجاح و سعادة من خلال تغير البيئة المحيطة بك.
هل صادفك مرة أن تدخل منزل ما و تشعر بالراحة و أخرى عندما تدخل مكان آخر وتشعر بالضيق. هذا هو دور الفنج شوي، فمن خلال تطبيق بعض المبادئ و الأسس في ديكور منزلك و التحكم في موازنة الطاقة لكل فراغ للحصول على بيت ذو طاقة متناغمة.
دعونا نبدأ بالأساسيات التي يحتاجها البيت من أجل الحصول على منزل على أسس الفنيج شوي.
يعتبر المدخل من أهم فراغات البيت في فنج شوي، حيث أن الطاقة تدخل من خلال الباب، فمن المهم الإهتمام بهذا الفراغ وأن يكون واسع ومرحب للداخل من الباب. فوجود سلم، أوباب غرفة مقابل للمدخل يعتبر فنج شوي سئ للمداخل!
لا يفضل وضع أي شئ في المدخل قد يعيق الحركة سواء كانت أحذية، قمامة أو قطعة أثاث ضخمة.
المرآة من العناصر الأساسية عند المدخل، يفضل وضعها في مكان قريب ولكن ليست مواجهاً للمدخل حتى أنها تعكس الطاقة الداخلة و تؤدي إلى خروجها من حيث أتت. من العناصرأيضاً التي تجذب و توجه الطاقة إلى الداخل والتي يحبذ جداً وجودها في المدخل في الفنج شوي هي النافورة، فهي تمثل بشكل مباشر عنصر من العناصر المهمه وهي المياه، النار، الأرض، الحديد، و الخشب.
وجود فوضى في مكان الجلوس، أو النوم، أو المطبخ أو أي غرفة في المنزل يسبب عدم الراحة، أغلب الوقت يأتي هذا الإحساس بدون حتى الشعور بمسبباتة. بينما ترتيب الغرف، تنضيف الفوضى، بالتأكيد يؤدي إلى الحصول على ذهن صافي و مزاج رائق، مما يسهم بشكل كبير في عمل توازن للطاقات في الغرف.
ليست الفوضى وحدها هي ما تسبب الضيق، فصوت الأبواب أو الشبابيك المزعجة، درجات السلم المكسورة، أو كل ما يسبب إزعاجاً سمعياً أو بصرياً قد يؤدي إلى حدوث مضايقة و بالتالي يقلل من التوازن في الطاقة. لذلك ينصح للحصول على منزل على أسس فنج شوي بالقضاء على كل مسسبات الإزعاج!
وضع السرير هو أول خطوة، فيجب وضعه عند أبعد نقطة من الباب، بحيث يمكنك رؤية الداخل أثناء نومك على السرير،غالباً ما يكون على الحائط المقابل لحائط المدخل، أو في وضع مائل في الركن المقابل للباب. هذا الوضع يُمكنك من الإحساس بالقوة، الهدوء و التحكم.
إحرص على وضع بعض النباتات في غرفة النوم، فهي تعطي حياة و حيوية للمكان خاصة لو كانت نباتات مزهرة. إفتح الشبابيك لتنقى هواء الغرفة، فحركة الهواء تؤدي لعمل تمرير وحركة للطاقة و تجعلها دائماً متجددة.
أخيراً تجنب وضع تليفزيون في غرفة النوم وأيضاً تجنب وضع مرأة مقابلة للسرير، فهذه عناصر تؤدي إلى فنج شوي سئ في الغرفة.
يعتبر المطبخ قلب المنزل، فيجب الحرص على تركة منظماً و خالى من الفوضى.
أهم قاعدة في تصميم المطبخ هي قاعدة مثلث الحركة و التي تنص على وضع الموقد، الحوض والثلاجة على أطراف زوايا مثلث، أيضاً هذه القاعدة تدعم الفنج شوي حيث أنها تعزز وجود العناصر الأساسية في المطبخ و هي النار، المياه و المعدن.
يُوصى أن تكون ألوان دواليب المطبخ من اللون الأصفر، الأحمر، الأخضر، الأبيض أو لون خشبي، و يجب تجنب الألوان الداكنه مثل الأسود والكحلى حيث أنها تطفئ عنصر النار. ينصح أيضاً بوضع صحن من الفاكهة عللى الرخامة أو إصيص من الزرع على الشباك أو في الفراغ العلوي بين الدواليب و السقف والذي يسهم في إضافة حيوية و طاقة للمطبخ.
النباتات ليست فقط منظر جميل، فهي تغير شكل البيت تماماً وتعطي حيوة و حياة للفراغات كما أنها تنقي الجوعن طريق إمتصاص السموم و الملوثات -- فهي فنج شوي جيد للمنزل. يفضل إستخدام نباتات كبيرة الحجم حيث أنها تأخذ مساحة أكبر وتتطلب مجهود أقل للإهتمام بها.