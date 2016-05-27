5 أساسيات لتطبيق الفنج شوي في منزلك

الفنج شوي هو فن صيني قديم، يهدف لتحسين جميع أوضاع الإنسان الحياتية فهو يعمل على تحسين و تطوير حياتك وجعلها أكثر صحة، نجاح و سعادة من خلال تغير البيئة المحيطة بك.

هل صادفك مرة أن تدخل منزل ما و تشعر بالراحة و أخرى عندما تدخل مكان آخر وتشعر بالضيق. هذا هو دور الفنج شوي، فمن خلال تطبيق بعض المبادئ و الأسس في ديكور منزلك و التحكم في موازنة الطاقة لكل فراغ للحصول على بيت ذو طاقة متناغمة.

دعونا نبدأ بالأساسيات التي يحتاجها البيت من أجل الحصول على منزل على أسس الفنيج شوي.