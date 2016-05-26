التأثير النفسي لألوان الغرف

إستخدام الألوان ليس فقط لأغراض جمالية، ولا يجب الإعتماد فقط عن الذوق، فألوان الغرف لها تأثير نفسي كبير على مستخدميها فتتحكم في سلامتهم وصفاء ذهنهم، بل أحيانا تؤثر على مدى فاعيلية الأنشطة التي يمارسوها في هذا الفراغ، وهذا التأثيرمتساوي لكل الناس بإختلاف ثقافتهم وعرقهم ولغتهم، فالألوان لغة عالمية!

فالألوان الترابية هي أشهر الألوان إستخداماً لما لها من تأثير هادئ كما أنها تعطي أناقة للبيت، أما ألوان مثل الأحمر والبرتقالي فمعروف عنها بانها تحفز مستخدمي الفراغ، على عكس الألوان الباردة مثل الأزرق فهو لون مهدئ للأعصاب.

تعالوا نتعرف معاً على كل فراغ وتأثير الألوان المختلفة عليه وعلى مستخدميه..