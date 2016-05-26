التأثير النفسي لألوان الغرف

إستخدام الألوان ليس فقط لأغراض جمالية، ولا يجب الإعتماد فقط عن الذوق، فألوان الغرف لها تأثير نفسي كبير على مستخدميها فتتحكم في سلامتهم وصفاء ذهنهم، بل أحيانا تؤثر على مدى فاعيلية الأنشطة التي يمارسوها في هذا الفراغ، وهذا التأثيرمتساوي لكل الناس بإختلاف ثقافتهم وعرقهم ولغتهم، فالألوان لغة عالمية!
فالألوان الترابية هي أشهر الألوان إستخداماً لما لها من تأثير هادئ كما أنها تعطي أناقة للبيت، أما ألوان مثل الأحمر والبرتقالي فمعروف عنها بانها تحفز مستخدمي الفراغ، على عكس الألوان الباردة مثل الأزرق فهو لون مهدئ للأعصاب.
تعالوا نتعرف معاً على كل فراغ وتأثير الألوان المختلفة عليه وعلى مستخدميه..
هناك إختيارات عديدة لغرفة المعيشة والمدخل، حسب الطراز و الإحساس المراد الوصول إليه في غرفة المعيشة
فالألوان المحايدة مثل البني و البيج والرمادي تعطي شكلاً أنيقاً لغرف المعيشة على الطراز الكلاسيكي، ولكن يجب مراعاة تناسق الألوان حيث أن الكثير من الألوان المحايدة قد يصيب بالملل.
الألوان الدافئة مثل النبيتي و البرتقالي، سواء كانت فاتحة أو داكنه هي ألوان تشجع الناس على التفاعل و التحدث سوياً وأيضاً تعطي احساس بالراحة. ولكن إحذر من اللون القرمزي إذا كنت تجلس لمدة طويلة في الغرفة حيث أنه بعد مدة يصبح منفراً و يعطي إحساس بالعداء و الغضب.
الألوان البارده مثل الأزرق والأخضر تعطي إحساساً بالإسترخاء و لها تأثير مريح للأعصاب بعد يوم عمل شاق. ينصح بإستخدام هذه الألوان إذا كنت تفضل غرفة معيشتك أن تكون مكاناً للراحة و الإستجمام.
الأحمر هو اللون المستخدم بكثرة في المطاعم فهو يفتح الشهيه و يساعد الناس على التفاعل، و يعطي إحساس بالدفئ ويوكد على أن الطباخ ماهر. الأحمر بالفعل هو إختيار جيد لغرفة الطعام و لكن إحذر إذا كنت تتبع حمية غذائية فاللون الأحمر لن يساعدك كثيراً. على عكس الأحمر فالأزرق يقلل من الشهية فلا يفضل إستخدامه في غرف الطعام و خاصة إذا كنت تستضيف ضيوف في منزلك.
ولنتجنب التأثيرعلى الشهية فأفضل الألوان لغرفة السفرة هي الألوان المحايدة، إصنع باليتة ألوان جميلة لتجعل غرفة طعامك لذيذة كالطعام المقدم فيها!
غرفة النوم هي ما تنتهي إليها في أخر اليوم ليلاً لتستريح، فمهم أن تكون تفاصيلها تعبر و تعزز أنها غرفة للإسترخاءز أفضل الألوان هي الألوان ذات التأثير المريح للأعصاب وهي الألوان الباردة مثل الازرق والأخضر ولون اللافندر كما أن الألوان الترابيه الفاتحة و ألوان الباستيل هي كلها إختيارات ناجحة.
يرجى تجنب اللون الأحمر، حيث أنه يزيد من ضغط الدم و يسرع ضربات القلب على عكس الألوان الباردة، يجب أيضاً تجنب الألوان الزاهية والألوان الداكنه لتأثيرها السلبي على راحة الإنسان.
الألوان الزاهية والترابية وأيضاً الأبيض هي أفضل الألوان في المطابخ، فيعطوه حياة و حيوية، من الخامات الشائع إستخدامها في المطابخ هي الطوب الأحمر، فعند مطابقتة بدواليب ألوانها فاتحة تعطي مطبخ أنيق.
الألوان الداكنة مثل الأزرق الداكن تعطي إحساس بالفخامة، و لكن لا تفضل إذا كان المطبخ صغير!
من الشائع في الحمامات إستخدام ألوان مثل الأرزق والاخضر حيث أنهم يعطي إحساس النظافة والإنتعاش. في الحمامات الإختيارات مفتوحة حيث يمكنك إستخدام ألوان متعددة حسب الطراز والشكل المراد الوصول اليه. أفضل الألوان هي الألوان الفاتحة مث الأزرق الفاتح، الأخضر الفاتح ، والألوان الترابيه أيضاً الفاتحه حيث أنهم يعطوا إحساس السبا المريح لأعصاب.
لكن تجنب الألوان الداكنه في الحمامات و خاصة لو كان الحمام صغير.
سواء كان غرفة للمكتب أو حائط مقابل لطاولة الإستذكار فأفضل الألوان هي الأخضر فهو يساعد على التركيز، كما يعتبر من أفضل الألوان للنظر إليها لمده طويلة.