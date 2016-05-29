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مغامرات الممر في بيت العجائب

Marwa Hasan Marwa Hasan
homify منازل أسمنت Grey
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جولتنا اليوم في مبنى خرساني غريب الأطوار، المبنى في بوسان في كوريا الجنوبية والتي تعتبر ثاني أكبر مدينة بعد سيول،  صمم المبنى Architect K حيث كان لللاجئين أيام الحرب الكورية في الخمسينات وكانت بوسان مكان لجوء أيام الحرب.

هذا المبنى الخرساني المنحني له تاريخ وأسباب جعلتة يأخذ هذا الشكل، تعالوا نأخذ جولة لنتعرف على تفاصيل المبنى و القصة وراءه. 

سر شكل المبنى

homify منازل أسمنت Grey
homify

homify
homify
homify

طبيعة الأرض جبلية في بوسان والتي أجبرت اللاجئين على بناء مساكنهم على أشكال منحنية غريبة، فينتهي الحال بأغلب التصميمات مربوطة بطرقات طويلة لربط أجزاء المبنى. صمم فريق العمل المبنى على مساحة 450 م مربع و سمي بيت سونجدو، و لكن فريق العمل سماه بمغامرات الممر في بيت العجائب.

الأرض المائلة

homify منازل أسمنت Grey
homify

homify
homify
homify

المنزل مكون من 4 أدوار، دورين فوق مستوى الأرض بينما الإثنين الآخرين يقعان تحت مستوى الأرض  ولكن بسبب ميل الأرضية الطبيعي، فيظهر الدورين هنا تحت الأرض من الجانب الغربي الجنوبي من المبنى!

اطلالة مزدوجة

homify بلكونة أو شرفة أسمنت Grey
homify

homify
homify
homify

الميول و المنحنيات في المبني ساهمت في الإستفادة من المشهد الخارجي في إتجاهين مختلفين، فيرى مستخدمي المبنى التل من إتجاة كما يروا أيضاً البحر من إتجاه آخر، كما يظهر في هذة الواجهة ولهذا فكان قرار صائب بناء شرفة هائلة سورها من الزجاج لتمتع بالمنظر الخلاب.

ممر الحديقة

homify منازل أسمنت Grey
homify

homify
homify
homify

يطل المبنى أيضاً على حديقة كبيرة ، فتعمل على خلق تباين رائع في الألوان بين لون المبنى الرمادي و لون الزرع الأخضر. فيمكنك الاستمتاع بجمال الطبيعة من خلال المرور في الطرقة الخارجية في المبنى!

معيشة فخمة

homify غرفة المعيشة خشب Wood effect
homify

homify
homify
homify

غرفة المعيشة تقع في الدور الثالث في المبنى و الأول فوق الأرض، تتميز بالفخامة حيث إرتفاع السقف العالي واللإطلالة على الحديقة الرائعة، الفتحات العلوي تساهم في زيادة الإضاءة الداخلة إلى المنزل و تسهم في إضافة شكل جميل للتصميم الداخلي للغرفة. 

السلالم الخشبية مثبته عن طريق الأسلاك المشدودة من السقف، فتعمل كوسيلة لإنشائية كما تعطي إتساعاً للفراغ و شكلاً رائعاً للصالة، فتبدو كستارة من الأسلاك الرفيعة أنيقة جداً.

إلتقاط الحركة

homify قبو النبيذ أسمنت Grey
homify

homify
homify
homify

إختار المصمم الخرسانة كمادة انشائية و تركها على حالتها الأصلية، فسطحها الأملس مع شكل المبنى الإنسيابي يعطي إحياء بالحركة والمرونة و يؤكد على العنصر الأساسي في المبنى و هو الممرات، كما أن شكل الخرسانة و لونها يدلان على القوة و الصلابة.

فيلا برائحة البحر
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