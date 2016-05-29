مغامرات الممر في بيت العجائب

جولتنا اليوم في مبنى خرساني غريب الأطوار، المبنى في بوسان في كوريا الجنوبية والتي تعتبر ثاني أكبر مدينة بعد سيول، صمم المبنى Architect K حيث كان لللاجئين أيام الحرب الكورية في الخمسينات وكانت بوسان مكان لجوء أيام الحرب.

هذا المبنى الخرساني المنحني له تاريخ وأسباب جعلتة يأخذ هذا الشكل، تعالوا نأخذ جولة لنتعرف على تفاصيل المبنى و القصة وراءه.