منزل البحر المتوسط

جولتنا اليوم في شقة في نوفيلدا في أسبانيا والتي تقع على البحر الأبيض المتوسط، من تصميم FLAP STUDIO.
صممت الشقة على طراز البحر الأبيض المتوسط الحديث، و تقع على أرتفاع الدور الثالث و العشرين فتتمتع بمنظر رائع. تعالوا في جولة لنتعرف على تفاصيل هذه الشقة الجميلة.
أول ما يلفت إنتباهنا هوالإطلالة الرائعة على المنظر الجميل حيث الجبال المزرعة والبحر الزرق في الأفق يظهر من بعيد. حرص المصمم على الإستفادة الكامله من هذا المنظر فأستغل الحائط المطل على هذا المنظر بأكمله ليكون عبارة عن نافذة كبيرة فيمكن لأي أحد داخل البيت من الإستمتاع بالمنظر الجميل.
الصالة الخارجية عبارة عن مسقط مفتوح و هذا الجانب من المسقط الفتوح و الذي هو أمامنا مقسم لقسمين، جزء لطاولة مستغلة كمكتب وجزء لغرفة المعيشة. يتضح إلينا أن الصالة ليست بكبيرة و لكنها تبدو كذلك، و هذا يرجع لإستخدام تفاصيل بسيطة -- فالطاولة صغيرة يلتف حولها 4 كراسي ملونة فقط، المعيشة عبارة عن أريكة و طاولة قهوة صغيرة لا تأخذ مساحة كبيرة، والمكتبة تبدو كأنها جزء من الحائط.
أيضاً إستخدم ألوان فاتحة مثل اللون الأبيض و البيج، والذي بدورة يعطي إحساس بالإتساع.
هذه اللقطة تظهر الطاولة بجانب المكتبة و أكثر ما يلف النظر هي الألوان المستخدمة في الكراسي و أيضاً في الكتب في المكتبة والذي يعطي تناغماً و إنتعاشاً ويعزز أيضاً من الطراز المودرن المستخدم في الغرفة.
دعونا ندخل الى الشرفة فهي لا تتمتع فقط بمنظرهائل و ترى المدينة كلها من أسفلها و لكنها أيضاً وعلى الرغم من أنها ليست كبيره و لكنها أيضاً مبهجه خاصة مع وجود الشريط الازرق الذي يغطي الحوائط الجانبية و الأرضيه ويبرز جمال الشرفة و يعطى نبذه عن الطراز البسيط و المنعش للشقة.
لننظر من على الطاولة إلى الجانب الأخر من المسطح المفتوح، فيظهر لدينا الواجهة الجنوبية ولكنها مظللة بواسطة حائط مفرغ خلف الزجاج والذي يعمل على تقليل الحرارة النافذة إلى داخل البيت.
و لكن ترى ما هذا في أخر الغرفة الكبيرة، يبدوا أنه المطبخ!
عندما نقترب اكثر لنرى المطبخ عن قرب، نلاحظ أن المصمم وضع الطاولة التي تحتوي البوتجاز و الحوض امام العمود فصار كجزيرة وخلق طرقة للمرور من خلف المطبخ الى الغرف فحقق فصل في الحركة و الفراغات ايضاً
تصميم المطبخ طولي على هيئة ممر، على جانبيه الدواليب مع الأجهزة الكهرية. و هذا التصميم ذكي جداً حيث أن فراغ المطبخ مشمول كما حقق إستفادة من الإضاءة الطبيعية و المنظؤ الطبيعي على جانبي المسطح.
تظهر حوائط غرفة النوم هنا باللون الأبيض كما اعتدنا في كل الفراغات. و لكن يفصل السرير عن باقي الغرفة فاصل لونه أزرق لا يصل للسقف فيستخدم كظهر للسرير مع وجود رف و أيضا يثبت عليه مصابيح على جانبي السرير.
ولكن اذا نظرت الى الجانب الأخر من فاصل السرير نجده في الواقع عباره عن غرفة ملابس صغيره و لكنها ذكية، فبهذا التصميم تمكن المصمم من تقسيم غرفة النوم بطريقه مبتكره و مقسمة حسب الاستخدام.