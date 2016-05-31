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منزل البحر المتوسط

Marwa Hasan Marwa Hasan
23rd floor, FLAP STUDIO FLAP STUDIO منازل
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جولتنا اليوم في شقة في نوفيلدا في أسبانيا والتي تقع على البحر الأبيض المتوسط، من تصميم  FLAP STUDIO.

صممت الشقة على طراز البحر الأبيض المتوسط الحديث، و تقع على أرتفاع الدور الثالث و العشرين فتتمتع بمنظر رائع. تعالوا في جولة لنتعرف على تفاصيل هذه الشقة الجميلة.

إطلالة رائعة

23rd floor, FLAP STUDIO FLAP STUDIO منازل
FLAP STUDIO

FLAP STUDIO
FLAP STUDIO
FLAP STUDIO

أول ما يلفت إنتباهنا هوالإطلالة الرائعة على المنظر الجميل حيث الجبال المزرعة والبحر الزرق في الأفق يظهر من بعيد. حرص المصمم على الإستفادة الكامله من هذا المنظر فأستغل الحائط المطل على هذا المنظر بأكمله ليكون عبارة عن نافذة كبيرة فيمكن لأي أحد داخل البيت من الإستمتاع بالمنظر الجميل.

الصالة الخارجية عبارة عن مسقط مفتوح و هذا الجانب من المسقط الفتوح و الذي هو أمامنا مقسم لقسمين، جزء لطاولة مستغلة كمكتب وجزء لغرفة المعيشة. يتضح إلينا أن الصالة ليست بكبيرة و لكنها تبدو كذلك، و هذا يرجع لإستخدام تفاصيل بسيطة -- فالطاولة صغيرة يلتف حولها 4 كراسي ملونة فقط، المعيشة عبارة عن أريكة و طاولة قهوة صغيرة لا تأخذ مساحة كبيرة، والمكتبة تبدو كأنها جزء من الحائط.

أيضاً إستخدم ألوان فاتحة مثل اللون الأبيض و البيج، والذي بدورة يعطي إحساس بالإتساع.

ألوان رائعة

23rd floor, FLAP STUDIO FLAP STUDIO منازل
FLAP STUDIO

FLAP STUDIO
FLAP STUDIO
FLAP STUDIO

هذه اللقطة تظهر الطاولة بجانب المكتبة و أكثر ما يلف النظر هي الألوان المستخدمة في الكراسي و أيضاً في الكتب في المكتبة والذي يعطي تناغماً و إنتعاشاً ويعزز أيضاً من الطراز المودرن المستخدم في الغرفة.

الشرفة الزرقاء

23rd floor, FLAP STUDIO FLAP STUDIO منازل
FLAP STUDIO

FLAP STUDIO
FLAP STUDIO
FLAP STUDIO

دعونا ندخل الى الشرفة فهي لا تتمتع فقط بمنظرهائل و ترى المدينة كلها من أسفلها و لكنها أيضاً وعلى الرغم من أنها ليست كبيره و لكنها أيضاً مبهجه خاصة مع وجود الشريط الازرق الذي يغطي الحوائط الجانبية و الأرضيه ويبرز جمال الشرفة  و يعطى نبذه عن الطراز البسيط و المنعش للشقة.

تقسيم المسقط المفتوح

23rd floor, FLAP STUDIO FLAP STUDIO منازل
FLAP STUDIO

FLAP STUDIO
FLAP STUDIO
FLAP STUDIO

لننظر من على الطاولة إلى الجانب الأخر من المسطح المفتوح، فيظهر لدينا الواجهة الجنوبية ولكنها مظللة بواسطة حائط مفرغ خلف الزجاج والذي يعمل على تقليل الحرارة النافذة إلى داخل البيت. 

و لكن ترى ما هذا في أخر الغرفة الكبيرة، يبدوا أنه المطبخ!

فصل الحركة

23rd floor, FLAP STUDIO FLAP STUDIO منازل
FLAP STUDIO

FLAP STUDIO
FLAP STUDIO
FLAP STUDIO

عندما نقترب اكثر لنرى المطبخ عن قرب، نلاحظ أن المصمم وضع الطاولة التي تحتوي البوتجاز و الحوض امام العمود فصار كجزيرة وخلق طرقة للمرور من خلف المطبخ الى الغرف فحقق فصل في الحركة و الفراغات ايضاً

مطبخ طولي

23rd floor, FLAP STUDIO FLAP STUDIO منازل
FLAP STUDIO

FLAP STUDIO
FLAP STUDIO
FLAP STUDIO

تصميم المطبخ طولي على هيئة ممر، على جانبيه الدواليب مع الأجهزة الكهرية. و هذا التصميم ذكي جداً حيث أن فراغ المطبخ مشمول كما حقق إستفادة من الإضاءة الطبيعية و المنظؤ الطبيعي على جانبي المسطح.

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الفاصل الأزرق

23rd floor, FLAP STUDIO FLAP STUDIO منازل
FLAP STUDIO

FLAP STUDIO
FLAP STUDIO
FLAP STUDIO

تظهر حوائط غرفة النوم هنا باللون الأبيض كما اعتدنا في كل الفراغات. و لكن يفصل السرير عن باقي الغرفة فاصل لونه أزرق لا يصل للسقف فيستخدم كظهر للسرير مع وجود رف و أيضا يثبت عليه مصابيح على جانبي السرير.

إستخدامات متعددة

23rd floor, FLAP STUDIO FLAP STUDIO منازل
FLAP STUDIO

FLAP STUDIO
FLAP STUDIO
FLAP STUDIO

ولكن اذا نظرت الى الجانب الأخر من فاصل السرير نجده في الواقع عباره عن غرفة ملابس صغيره و لكنها ذكية، فبهذا التصميم تمكن المصمم من تقسيم غرفة النوم بطريقه مبتكره و مقسمة حسب الاستخدام.

غرف للأميرات الصغار
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