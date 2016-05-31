منزل البحر المتوسط

جولتنا اليوم في شقة في نوفيلدا في أسبانيا والتي تقع على البحر الأبيض المتوسط، من تصميم FLAP STUDIO.

صممت الشقة على طراز البحر الأبيض المتوسط الحديث، و تقع على أرتفاع الدور الثالث و العشرين فتتمتع بمنظر رائع. تعالوا في جولة لنتعرف على تفاصيل هذه الشقة الجميلة.