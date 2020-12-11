ألوان الجدران الخارجية… تصميمات تتماشى مع طبيعة المكان

المنزل هو مملكتنا الخاصة التى نحلم بها، واول خطوة لتأسيس المنزل هي اختيارنا للتصميم الذي نريد تنفيذه وهذا لا يتوقف على التصميم الداخلي للمنزل من لون الجدران والأرضيات وشكل الأثاث الداخلي, بل يكمل أيضاً في التصميم الخارجي والألوان المحيطة بهذا المنزل.

فنجد في هذ المقال أشكال وألوان مختلفة لمنازل تتميز باللون الجديد والعصري المتماشي مع الطبيعة التي حوله لبعض جدران المنزل ذاته.

فأول شى هو المنزل من الخارج وكيفية تصميمه من شكل ولون وهذا الذى يجعل المنازل متميزة جدا وغاية فى الجمال والروعة, حيث أن الشكل الخارجى يلفت الأنظار ويجذب انتباه الاخرين, وبعض هذه الألوان تميز هذا المنزل عن باقى المنازل من الخارج.

أيضا الالوان الخارجية تعبر عن الديكور الداخلى للمنزل فيجب اختيار ومراعاة الالوان الخارجية للمنزل حسب اختلاف الذوق والتصميم, وفي هذه الصور التالية نعرض اشكال مختلفة الشكل والالوان لبعض جدران المنازل الخارجية لتناسب الكثير من الاذواق، مع ديكورات خارجية لبيوت جميلة جدا ومناسبة واحجام متوسطة وكبيرة وصغيرة لهذه البيوت.