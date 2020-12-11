ألوان الجدران الخارجية… تصميمات تتماشى مع طبيعة المكان

المنزل هو مملكتنا الخاصة التى نحلم بها، واول خطوة لتأسيس المنزل هي اختيارنا للتصميم الذي نريد تنفيذه وهذا لا يتوقف على التصميم الداخلي للمنزل من لون الجدران والأرضيات وشكل الأثاث الداخلي, بل يكمل أيضاً في التصميم الخارجي والألوان المحيطة بهذا المنزل.
فنجد في هذ المقال أشكال وألوان مختلفة لمنازل تتميز باللون الجديد والعصري المتماشي مع الطبيعة التي حوله لبعض جدران المنزل ذاته.
فأول شى هو المنزل من الخارج وكيفية تصميمه من شكل ولون وهذا الذى يجعل المنازل متميزة جدا وغاية فى الجمال والروعة, حيث أن الشكل الخارجى يلفت الأنظار ويجذب انتباه الاخرين, وبعض هذه الألوان تميز هذا المنزل عن باقى المنازل من الخارج.
أيضا الالوان الخارجية تعبر عن الديكور الداخلى للمنزل فيجب اختيار ومراعاة الالوان الخارجية للمنزل حسب اختلاف الذوق والتصميم, وفي هذه الصور التالية نعرض اشكال مختلفة الشكل والالوان لبعض جدران المنازل الخارجية لتناسب الكثير من الاذواق، مع ديكورات خارجية لبيوت جميلة جدا ومناسبة واحجام متوسطة وكبيرة وصغيرة لهذه البيوت.
كل طبيعة منزل تختلف من حيث اللون والشكل التي تناسب المكان الذي بني فيه ذلك المنزل فنجد هنا هذ المنزل ذو اللون الأصفر وتناسبه مع المكان من حوله فنجد تناسق اللون الأصفر للجدران الخارجية لذلك المنزل مع طبيعة المدينة التي بني فيها, فلا نرى حوله الكثير من الأشجار أو الخضرة أو المساحات الخضراء بل نرى جزءاً من طريق بما يوحي أنه في وسط مباني أخرى تأخد نفس أو تصميم مقارب لشكل ولون ذلك المنزل.
المنزل ذو الطابع البرتقالي هو ذلك المنزل الذي في الصورة حيث أن اللون البرتقالي يستمد سطوته وتميزه من قوة اللون الأحمر ويستمد رقته التي تميزه عن الأحمر من اللون الأصفر, ويعتبر اللون البرتقالي من الألوان التي تمتلك سحرا وله اثر ايجابيا فى النفس والروح حيث ان اللون البرتقالي هو من الألوان المبهجة التي تتناسب مع ألوان الطبيعة المبهجة من ورود وأشجار فوجوده ضمن الطبيعة يعطي هذا التصميم تمييزاً للمكان بشكل عام.
هذا المنزل من المنازل ذات الألوان المبهجة أيضاً حيث نرى لون الجدران ذات اللون البيج ومدى تداخله مع طبيعة تصميم المنزل من سقف خشبي ذو اللون البني وأبواب وشبابيك خشبية باللون البني أيضاً مع تداخله أيضاً بلون الرخام المصمم بلون بني فاتح لمدخل المنزل فهو لون يتناسب مع طبيعة المكان وسط بعض الأشجار والخضرة الخضراء.
نرى في هذه الصورة نوع من تصميم المنازل ذو اللون الأبيض للجدران الخارجية, قد يكون ذلك اللون تقليدي ولكن لا ننسى أن نذكر أن اللون الأبيض من الألوان التي تعطي شعوراً بالراحة والهدوء ومدى إنسجامه مع الطبيعة حوله بل ويعطي أيضاً شعوراً كبيراً بإتساع المكان سواء في الداخل أو الخارج.
كما ذكرنا أن كل طبيعة منزل تختلف من حيث اللون والشكل التي تناسب المكان الذي بني فيه ذلك المنزل, وبالتالي فإننا إذا أردنا أن نذكر التصميمات المختلفة لألوان المنزل الخارجية فلا ننسى بالطبع اللون الوردي ومدى تناسقه مع الطبيعة من حوله فاللون الوردي هو لون يتماشى مع لون الورود والأزهار وأيضاً يتماشى مع لون الأشجار الخضراء فإذا أردنا أن نتكلم عن تصميم ذلك المنزل الذي في الصورة فهو يعطي إنطباعاً بتداخل كل الألوان مع بعضها بل ويشعرنا بكيفية جمال وتصميم المنزل من الداخل كما هو مميز من الخارج.
تصميم المنزل من حيث شكله او لونه فى بعض الاوقات يكون علامة مميزة له بين المنازل الجاورة له ويعطيه خصوصية اكثر ولون جدران المنازل من الخارج غالباً ما يكون لون تقليدي من الأبيض أو غيره، ولكن بما إنه يمكننا التنوع في الألوان داخل المنزل لماذا لا يمكننا التنوع أيضاً وننقل تلك الألوان الجريئة للخارج كشكل جديد للمنزل يميزه في وسط المنازل عن غيره, بل ويعطي شعوراً بفخامة وحداثة المنزل وسط المنازل التي قد تبدوا قديمة إلى حد ما.
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هناك بالتة ألوان شائعة الاستخدام في واجهات المنازل، خاصة المنازل العصرية، دعونا نعرضها عليكم فيما يلي، لتحصلوا منها على الإلهام، في حال إن أردتوا تصميم منازلكم وفقًا لهذا النمط الديكوري: