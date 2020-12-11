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ألوان الجدران الخارجية… تصميمات تتماشى مع طبيعة المكان

Marwan Marwan
The Three Cusps Chalet, Tiago do Vale Arquitectos Tiago do Vale Arquitectos منازل
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المنزل هو مملكتنا الخاصة التى نحلم بها، واول خطوة لتأسيس المنزل هي اختيارنا للتصميم الذي نريد تنفيذه وهذا لا يتوقف على التصميم الداخلي للمنزل من لون الجدران والأرضيات وشكل الأثاث الداخلي, بل يكمل أيضاً في التصميم الخارجي والألوان المحيطة بهذا المنزل.

فنجد في هذ المقال أشكال وألوان مختلفة لمنازل تتميز باللون الجديد والعصري المتماشي مع الطبيعة التي حوله لبعض جدران المنزل ذاته.

فأول شى هو المنزل من الخارج وكيفية تصميمه من شكل ولون وهذا الذى يجعل المنازل متميزة جدا وغاية فى الجمال والروعة, حيث أن الشكل الخارجى يلفت الأنظار ويجذب انتباه الاخرين, وبعض هذه الألوان تميز هذا المنزل عن باقى المنازل من الخارج.

أيضا الالوان الخارجية تعبر عن الديكور الداخلى للمنزل فيجب اختيار ومراعاة الالوان الخارجية للمنزل حسب اختلاف الذوق والتصميم, وفي هذه الصور التالية نعرض اشكال مختلفة الشكل والالوان لبعض جدران المنازل الخارجية لتناسب الكثير من الاذواق، مع ديكورات خارجية لبيوت جميلة جدا ومناسبة واحجام متوسطة وكبيرة وصغيرة لهذه البيوت.

اللون الأصفر

スタッコラースト, ブライトン株式会社 ブライトン株式会社 جدران وأرضياتدهانات حجر Orange
ブライトン株式会社

ブライトン株式会社
ブライトン株式会社
ブライトン株式会社

كل طبيعة منزل تختلف من حيث اللون والشكل التي تناسب المكان الذي بني فيه ذلك المنزل فنجد هنا هذ المنزل ذو اللون الأصفر وتناسبه مع المكان من حوله فنجد تناسق اللون الأصفر للجدران الخارجية لذلك المنزل مع طبيعة المدينة التي بني فيها, فلا نرى حوله الكثير من الأشجار أو الخضرة أو المساحات الخضراء بل نرى جزءاً من طريق بما يوحي أنه في وسط مباني أخرى تأخد نفس أو تصميم مقارب لشكل ولون ذلك المنزل.

اللون البرتقالي

Projeto, Isnara Gurgel - Arquitetura + Interiores Isnara Gurgel - Arquitetura + Interiores منازل
Isnara Gurgel – Arquitetura + Interiores

Isnara Gurgel - Arquitetura + Interiores
Isnara Gurgel – Arquitetura + Interiores
Isnara Gurgel - Arquitetura + Interiores

المنزل ذو الطابع البرتقالي هو ذلك المنزل الذي في الصورة حيث أن اللون البرتقالي يستمد سطوته وتميزه من قوة اللون الأحمر ويستمد رقته التي تميزه عن الأحمر من اللون الأصفر, ويعتبر اللون البرتقالي من الألوان التي تمتلك سحرا وله اثر ايجابيا فى النفس والروح حيث ان اللون البرتقالي هو من الألوان المبهجة التي تتناسب مع ألوان الطبيعة المبهجة من ورود وأشجار فوجوده ضمن الطبيعة يعطي هذا التصميم تمييزاً للمكان بشكل عام.

اللون البيج

Casa con estructura de madera SCS, RIBA MASSANELL S.L. RIBA MASSANELL S.L. منازل حجر
RIBA MASSANELL S.L.

RIBA MASSANELL S.L.
RIBA MASSANELL S.L.
RIBA MASSANELL S.L.

هذا المنزل من المنازل ذات الألوان المبهجة أيضاً حيث نرى لون الجدران ذات اللون البيج ومدى تداخله مع طبيعة تصميم المنزل من سقف خشبي ذو اللون البني وأبواب وشبابيك خشبية باللون البني أيضاً مع تداخله أيضاً بلون الرخام المصمم بلون بني فاتح لمدخل المنزل فهو لون يتناسب مع طبيعة المكان وسط بعض الأشجار والخضرة الخضراء.

اللون الأبيض

homify منازل
homify

homify
homify
homify

نرى في هذه الصورة نوع من تصميم المنازل ذو اللون الأبيض للجدران الخارجية, قد يكون ذلك اللون تقليدي ولكن لا ننسى أن نذكر أن اللون الأبيض من الألوان التي تعطي شعوراً بالراحة والهدوء ومدى إنسجامه مع الطبيعة حوله بل ويعطي أيضاً شعوراً كبيراً بإتساع المكان سواء في الداخل أو الخارج.

اللون الوردي

Casa SH62, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura منازل Pink
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

كما ذكرنا أن كل طبيعة منزل تختلف من حيث اللون والشكل التي تناسب المكان الذي بني فيه ذلك المنزل, وبالتالي فإننا إذا أردنا أن نذكر التصميمات المختلفة لألوان المنزل الخارجية فلا ننسى بالطبع اللون الوردي ومدى تناسقه مع الطبيعة من حوله فاللون الوردي هو لون يتماشى مع لون الورود والأزهار وأيضاً يتماشى مع لون الأشجار الخضراء فإذا أردنا أن نتكلم عن تصميم ذلك المنزل الذي في الصورة فهو يعطي إنطباعاً بتداخل كل الألوان مع بعضها بل ويشعرنا بكيفية جمال وتصميم المنزل من الداخل كما هو مميز من الخارج.

اللون السماوي

The Three Cusps Chalet, Tiago do Vale Arquitectos Tiago do Vale Arquitectos منازل
Tiago do Vale Arquitectos

The Three Cusps Chalet

Tiago do Vale Arquitectos
Tiago do Vale Arquitectos
Tiago do Vale Arquitectos

تصميم المنزل من حيث شكله او لونه فى بعض الاوقات يكون علامة مميزة له بين المنازل الجاورة له ويعطيه خصوصية اكثر ولون جدران المنازل من الخارج غالباً ما يكون لون تقليدي من الأبيض أو غيره، ولكن بما إنه يمكننا التنوع في الألوان داخل المنزل لماذا لا يمكننا التنوع أيضاً وننقل تلك الألوان الجريئة للخارج كشكل جديد للمنزل يميزه في وسط المنازل عن غيره, بل ويعطي شعوراً بفخامة وحداثة المنزل وسط المنازل التي قد تبدوا قديمة إلى حد ما.

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تعرّف على الألوان الأكثر استخدامًا في واجهات المنازل العصرية

THE ARCH , ICONIC DESIGN STUDIO ICONIC DESIGN STUDIO منازل
ICONIC DESIGN STUDIO

ICONIC DESIGN STUDIO
ICONIC DESIGN STUDIO
ICONIC DESIGN STUDIO

هناك بالتة ألوان شائعة الاستخدام في واجهات المنازل، خاصة المنازل العصرية، دعونا نعرضها عليكم فيما يلي، لتحصلوا منها على الإلهام، في حال إن أردتوا تصميم منازلكم وفقًا لهذا النمط الديكوري:

  • الرمادي: يتم استخدام اللون الرمادي بشكل كبير في واجهات المنازل لمنحها إطلالة عصرية، وذلك إما بالاعتماد على ظلال فاتحة منه أو قاتمة أو مزيج منهما معًا.
  • البني: يعد اللون البني على رأس قائمة الألوان الأكثر شيوعًا واستخدامًا في واجهات المنازل، وذلك لأنه لون قادر على منح أي منزل لمسة عنوانها الدفء. يتم عادة اختيار اللون البني مع شريك لوني فاتح كالأوف وايت أو الأبيض وأحيانًا الرمادي لإطلالة عنوانها التميز.
  • البيج والأبيض والأوف وايت: يتم استخدام ثلاثتهم على نطاق واسع جدًا في واجهات المنازل، مع الاستعانة بلمسات لونية أخرى قاتمة لإبراز معالم تلك الواجهات وما بها من زخارف معمارية خارجية.
45 تصميم لوحدات المطابخ بإمكانك تنفيذها لمطبخ أكثر عملية
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