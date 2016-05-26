الاستمتاع بالخصوصية في منزل حرف Y!

فيلا لوريتو VL.. عمل فني، قدمته شركة الهندسة المعمارية المكسيكية Grupo Volta، في منطقة ما في ولاية سان لويس بوتوسي بالمكسيك، تلبية لرغبة زوجين أرادا الحصول على منزل يتمتع بمسافات متباعدة في
داخله، حتى يحصلا على الخصوصية الكافية، وهو ما أثار الإبداع في نفوس مصممو الشركة، فخرجوا إلينا بفكرة تصميم المنزل من
الداخل على شكل حرف Y.
تم تنفيذ فكرة حرف الـ Y، بحيث خصص الجزء الأيمن من المنزل ليشمل غرفة المعيشة، وغرفة الطعام، إلى جانب المطبخ، أما الجانب الأيسر، فيتضمن غرفة نوم رئيسية وغرفة نوم الضيوف، فيما تشمل قاعدة حرف Y، مدخل كبير تليه غرفة المعيشة.
يتمتع منزل لوريتو، بواجهة معقدة في تصميمها، حيث الجدار الرمادي الذي صمم وكأنه درع حماية أمام المنزل، لتوفير ميزة الخصوصية، التي هي أساس التصميم، ومن منتصفه يخرج سقف مائل قد ثبت بعمودين معدنيين ممتدان إلى الأرض، ليكون منطقة
كراج مغطاة.
تجمع واجهة المنزل بين اللونين الأبيض والرمادي المحايدان، إلى جانب تلك الدرجة البرتقالية الفاتحة المُشرقة، فيما تضفي المزروعات لمسة نضرة على الواجهة، التي تنم عن رفاهية المنزل.
مدخل المنزل يتمتع بإطلالة غير تقليدية من الألوان المحايدة، حيث تم تصميم السلم من الجرانيت الرمادي، الذي يعكس شعورًا بالفخامة، خاصة مع الألواح الزجاجية التي تحيط به، وقد غطت الجدار لوحة فنية الوجه رجل، بما يعكس الذوق الرفيع لأصحاب المنزل، فضلًا عن الأرضيات اللامعة وانعكاس اللون الأبيض للسقف والجدار عليها.
على يسار السلم المتواجد في مدخل المنزل، توجد تلك الصالة التي تمنحك على الفور شعورًا بأنك في معرض فني! حيث الأرضية الخشبية، والجدار الأسمنتي من ناحية والجدار الجرانيتي من الناحية الأخرى، وفي الواجهة جدار تزين بلوحة وحيدة تحمل مجموعة كبيرة من الألوان التي تبرز من بينها درجات الأزرق، ومما يزيد هذا الركن جمالًا، ذلك الضوء الذي ينفذ من المساحة المفتوحة على فناء المنزل.
في الجانب الأيمن من المنزل المصمم على شكل حرف Y، نجد غرفة المعيشة تلك، بألوانها المبهجة في هدوء، والعصرية برقي، حيث يسود اللون الأبيض كاسيًا كل من الجدران والأريكة، لينافسه في الأناقة اللون الأسود الذي اكتست به الطاولة المميزة في تصميمها، إلى جانب الكراسي التي تضمنت لمسات من المعدن.
أما عن لمسة الإشراقة، فتستمدها الغرفة من اللون الأحمر المائل إلى البرتقالي، بحرارته الدافئة، وقد تلونت به الأطر المعلقة على الجدار، وأيضًا ذلك الشازلونج الذي يحث على الاسترخاء، فضلًا عن عدد من الوسائدة الصغيرة الموضوعة هنا وهناك، وقطعة الديكور التي تزينت بها الطاولة السوداء.
لم ينتهي جمال غرفة المعيشة عند هذا الحد، بل أنها تتمتع بجمال أخر مستمد من الأرضية الخشبية التي يتناسق لونها مع الجدار الطوبي القابع خلف النافذة الزجاجية الممتدة من الأرض وحتى السقف، مع لمسة طبيعة أضفتها تلك الشجرة الصغيرة.
مازلنا داخل غرفة المعيشة المبهرة في بسطاتها ورقيها، ففي جزء أخر مطل على الفناء الخلفي للمنزل، نجد تلك الكراسي السوداء التي يغلب عليها التكوين المعدني مُضفيا عليها طابعًا عمليًا، وإذا ما ارتفعنا بنظرنا إلى الأعلى سنرى وحدات الإضاءة المتدلية من السقف بمظهرها المعدني البراق، وتصميمها المعاصر المميز.
يتمتع هذا الجزء من المنزل بالاندماج مع الطبيعة، حيث الأرضية الخشبية، ومنظر الخضرة الذي يمكن رؤيته بوضوح خلف النوافذ الزجاجية العملاقة التي حلت بدلًا من الجدران، لتسمح بنفاذ أكبر كمية من الضوء وتجعل من المنزل بناءًا مفتوحًا على الطبيعة.
نظرًا لأن الرفاهية هي الشعار الذي يرفعه هذا المنزل بدءًا من واجهته ومدخله، وحتى غرفة معيشته، فكان من الطبيعي أن نجد تلك الغرفة بداخله!
صممت تلك الغرفة لتقديم شيء من المتعة والرفاهية للأبناء والأصدقاء، حيث الاستمتاع بلعب البلياردو في غرفة يغلب عليها الطابع الزجاجي، مع جزء مكشوف من السقف، وألوان محايدة تجمع بين البيج والرمادي بأفتح درجاتهم، وتكفي اللمسة المبهجة للون الأحكر الناري الذي اكتست به الطاولة الخشبية الخاصة بالبلياردو.
أما عن الإضاءة، فكانت تلك الوحدة العصرية في تصميمها، والمتدلية من السقف، أكثر من كافية، خاصة مع الجزء المكشوف من السقف تتخلله أعمدة معدنية، والذي يسمح بنفاذ كمية كبيرة من ضوء النهار، ويُصبح مصدرًا للهواء النقي في الليل.
نظرًا لأن الخصوصية هي أساس بناء هذا المنزل، وبما أن المسافات المتباعدة هي شرط أصحابه، فكانت الأروقة الطويلة هي الحل الذي قدمته شركة الهندسة المعمارية المكسيكية، ففي تلك الصورة، يمكننا الاستمتاع بتصميم الرواق المؤدي إلى غرفة النوم الرئيسية والتي تقبع في الجانب الأيسر من المنزل.
يتمتع الرواق بأرضيته الخشبية التي تبعث شعورًا قويًا بالدفء خاصة مع أشعة الشمس المنعكسة عليها من النافذة الزجاجية العملاقة التي أحلت محل أحد جدران المنزل.
الخشب والأبيض.. كلمتان تختصران تصميم غرفة النوم الرئيسية، حيث الأرضية الخشبية، والأثاث الخشبي من نفس درجة اللون، وكذلك الجدار الذي اتخذ طابعًا خشبيًا بلونه مع تصميم مميز من المربعات الكبيرة المتراصية في نظام، فيما اكتسى السقف باللون الأبيض الذي هو أيضًا لون مفروشات السرير، وكذلك تلك القطعة الصغيرة من السجاد القابعة إلى جانب السرير.
على الرغم من المظهر الجهندسي المعقد للواجهة الأمامية من المنزل، وما تحمله من طابع عملي وحاد، تأتي الواجهة الخلفية على النقيض تمامًا، في تجسد منزلًا زجاجيًا ينفذ إليه الضوء من كل جانب، مع حديقة تنبض بلون الخضرة، وقد وضعت طاولة مع عدد من الكراسي، للاستمتاع بتلك الإطلالة الرائعة.
يحتوي أيضًا الفناء الخلفي للمنزل على مسبح خاص، يعلوه سقف من بناء هندسي معقد التصميم، إلا أنه لا ينتقص من المنظر الجمالي المحيط بالمسبح، حيث الأرضية الخشبية، والحديقة الخضراء.
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