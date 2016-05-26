الاستمتاع بالخصوصية في منزل حرف Y!

في الجانب الأيمن من المنزل المصمم على شكل حرف Y، نجد غرفة المعيشة تلك، بألوانها المبهجة في هدوء، والعصرية برقي، حيث يسود اللون الأبيض كاسيًا كل من الجدران والأريكة، لينافسه في الأناقة اللون الأسود الذي اكتست به الطاولة المميزة في تصميمها، إلى جانب الكراسي التي تضمنت لمسات من المعدن.

أما عن لمسة الإشراقة، فتستمدها الغرفة من اللون الأحمر المائل إلى البرتقالي، بحرارته الدافئة، وقد تلونت به الأطر المعلقة على الجدار، وأيضًا ذلك الشازلونج الذي يحث على الاسترخاء، فضلًا عن عدد من الوسائدة الصغيرة الموضوعة هنا وهناك، وقطعة الديكور التي تزينت بها الطاولة السوداء.

لم ينتهي جمال غرفة المعيشة عند هذا الحد، بل أنها تتمتع بجمال أخر مستمد من الأرضية الخشبية التي يتناسق لونها مع الجدار الطوبي القابع خلف النافذة الزجاجية الممتدة من الأرض وحتى السقف، مع لمسة طبيعة أضفتها تلك الشجرة الصغيرة.