رحلة بحرية في قارب العائلات الملون

في عرض البحر، وعلى متن القارب Nautino Premium maxi، يمكنك الاستمتاع برحلة بحرية مع عدد من الأقارب والأصدقاء، حيث صممت شركة NAUTILUS HAUSBOOTE GMBH، هذا القارب خصيصًا لرحلات العائلات، بحيث يسمح بحمولة تصل إلى 6 أفراد.
يتكون القارب من طابقين، حيث يتضمن الطايق الأول، غرفة القيادة، وغرفة المعيشة مفتوحة بها طاولة طعام ومطبخ، إلى جانب غرفة النوم، فيما يضم الطايق العلوي مساحة تسمح بالمبيت مع وجود سرير مزدوج.
كيف لا يمكنك الاستمتاع وانت على متن بهذا التصميم وتلك الألوان؟!
يتمتع القارب بتصميم هندسي مميز، حيث الانحناءات الناعمة للطابق الثاني، والألوان المُشرقة التي تجمع بين الأرضية الخشبية في الطابقة الأول، واللون البرتقالي الفاتح، وإشراقة اللون الأبيض المُسيطر على الطابق الثاني، فيما منحه المصممون لمسة عصرية من خلال الكابينة الزجاجية التي تحوي بداخلها غرفة الجلوس.
يغلب اللون الأبيض على تصميم القارب، ففي غرفة القيادة يمكننا رؤية أنه اللون الأساسي، على الرغم من الإشراقة الحيوية التي يُضفيها اللون الأخضر الليموني، مع لمسات من البرتقالي الفاقع.
تتميز أرضية المركب بالطابع الخشبي الذي يتناسب في غرفة القيادة مع اللون البني للوسائد الصغيرة القابعة فوق الأريكة الليمونية، فيما تستمد الغرفة إضاءتها الأساسية من النافذة الزجاجية الكبيرة.
في غرفة المعيشة المتواجدة في الطابق الأول، نجد أن اللون الأبيض مسيطرًا على الجدران ووحدات الأثاث، مع لمسات من درجة الأخضر الليموني، فيما تتناغم الأرضية الخشبية مع المنضدة الخشبية البسيطة في تصميمها.
تحوي الغرفة تلفازًا صغيرًا للتسلية، كما تحوي وحدات تخزين معلقة، إلى جانب تلك الوحدات التي يبدو أنها تمثل المطبخ.
مازلنا في غرفة المعيشة، حيث تلك الأريكة العصرية للغاية في تصميمها الذي يستمد أناقته من البساطة، حيث الخشب الأبيض الذي تعلوه مقعدة اسفنجية من اللون الأخضر الليموني، مع وسائد مُريحة بنية اللون، فضلًا عن تلك الأدراج الخفية والموفرة للمساحة، وتتميز تلك الأريكة بأنه يمكن استخدامها أيضًا كسرير لفرد واحد.
في الجهة المقابلة للأريكة، يقبع كرسي معدني عالي الارتفاع، تواجهه طاولة شبيهة بطاولة القيادة، ويتميز كلاهما باللون الأبيض، مع لمسة من الأخضر الليموني في مقعدة الكرسي.
في هذه الصورة، يمكننا رؤية غرفة الجلوس من الخارج، والتي تبدو وكأنها كابينة زجاجية، فيما تحوي المساحة الخارجية غرفة الطعام، والتي تطل على البحر مباشرة، حيث يمكن للركاب الاستمتاع بالهواء الطلق والمنظر المبهر، أثناء تناول وجبتهم على تلك الطاولة الخشبية، التي تلتف حولها كراسي بسيطة سوداء اللون.
غرفة بيضاء مع إطلالة بحيرة.. هكذا يمكننا وصف غرفة النوم الرئيسية في قارب العائلات، حيث الجدران المكتسية باللون الأبيض، وسريرين من الخشب الأبيض أيضًا، مع نافذة زجاجية مستديرة تسمح بالاستمتاع برؤية البحر.
تستمد الغرفة إشراقتها من ألوان الفراش، الذي يجمع بين درجات الأحمر الناري والبرتقالي الفاقع، وعلى الرغم من أن أرضيتها خشبية كسائر المركب، إلا أنها تختلف في اللون.
في الطابق العلوي، يمكن للركاب الاسترخاء والحصول على حمام شمسي أثناء الجلوس على تلك الشازلونجات الملونة بالأخضر الليموني والبرتقالي، مع الاستمتاع بالرؤية الكاملة للبحر من الأعلى.
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