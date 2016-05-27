رحلة بحرية في قارب العائلات الملون

في عرض البحر، وعلى متن القارب Nautino Premium maxi، يمكنك الاستمتاع برحلة بحرية مع عدد من الأقارب والأصدقاء، حيث صممت شركة NAUTILUS HAUSBOOTE GMBH، هذا القارب خصيصًا لرحلات العائلات، بحيث يسمح بحمولة تصل إلى 6 أفراد.

يتكون القارب من طابقين، حيث يتضمن الطايق الأول، غرفة القيادة، وغرفة المعيشة مفتوحة بها طاولة طعام ومطبخ، إلى جانب غرفة النوم، فيما يضم الطايق العلوي مساحة تسمح بالمبيت مع وجود سرير مزدوج.