انعكاس الطبيعة في بيت المرايا

يحوي المنزل غرفة نوم رائعة داخل مساحة مستطيلة صغيرة، يمكن فصلها عن باقي المنزل بذات الأبوب الخشبية التي توجد في غرفة الطعام.

وكما يتضح، فاللون الأبيض صاحب الكلمة العليا داخل هذا المنزل، إلا أنه ليس أبيضًا عاديًا ولكنه لامع وعاكس كالمرايا تمامًا، لتناسب مع فكرة بيت المرايا .

تتمتع غرفة النوم بأثاث بسيط، حيث التصميم المودرن للسرير المنخفض نسبيًا، والذي لا يكسر حدة لونه الأبيض سوى وسائد صغيرة تلونت باللون الأزرق الغامق الكحلي ، ويعلو السرير مساحة مضيئة بذات حجمه، وكأنه جزء مكشوف من السقف.

إذا ما نظرنا خارج المساحة الخاصة بغرفة النوم، سنجد المطبخ الذي هو أيضًا باللون الأبيض، وعلى الرغم من صغر المساحة التي يشغلها، إلا أنه يتضمن كل ما هو أساسي وضروري في أي مطبخ عصري.

يتمتع المطبخ بتصميم أنيق وراقي في بساطة، حيث يتكون من وحدات تخزين علوية وأخرى سفلية، إلى جانب خرانة طولية في نهايته من جهة غرفة النوم، فيما وضع الموقد داخل الوحدات، والتي يعلو منضدتها سطح أسود لامع كالمراية، ليتناسب مع الجدران والفكرة العامة للمنزل.

في الجانب الأيمن من غرفة النوم، يُمكننا رؤية الحمام، حيث أن المنزل من الداخل يبدو وكأنه مساحة مفتوحة تحوي جميع الغرف في غرفة واحدة، ولكن مع إتاحة إمكانية فصلهم عن طريق الأبواب المنزلقة.