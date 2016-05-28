انعكاس الطبيعة في بيت المرايا

على مشارف بلدة إيطالية في مدينة بولسانو جنوب تيرول، قام مصممو شركة بيتر بيتشلر للهندسة
المعمارية ’PETER PICHLER ARCHITECTURE’، بصنع لوحة فنية تُجسد معجزة في الهندسة المعمارية الحديثة، التي تُحيط
بها الأودية الخضراء، حيث مشروع
بيت المرايا.
لم يأت هذا المُسمى من فراغ، فواجهة المنزل الأمامية بأكملها مصنوعة من الزجاج، بينما الجوانب والواجهة الخلفية، صمموا من المرايا التي يمكنك من خلالها رؤية انعكاس الطبيعة الخضراء الساحرة.
تتميز واجهة المنزل بتصميمها الهندسي الفريد، حيث المنحنيات الحادة في كلا الجانبين، مع النوافذ الزجاجية التي أحلت محل الجدران بالكامل.
تجمع الواجهة بين اللونين الأبيض والأسود في تناغم أنيق، مع مساحة خضراء تحيط بالمنزل بأكمله، تتوسطها درجات مسطحة بيضاء تقدوك إلى داخل المنزل.
يُشبه التصميم الجانبي للمنزل، الجزء الأمامي من رسمة عين الإنسان، في انحناءاتها وزاويتها المغلقة في النهاية، وهو ما يُعطي المنزل إطلالة هندسية ذات جمال خاص.
من خلال التصميم الزجاجي، يمكنك رؤية داخل المنزل الأبيض بالكامل، كما يمكنك ملاحظة الشرفة الخارجية، التي تتمتع بإطلالة ساحرة على الطبيعة الخضراء، وقد وضع فيها كرسي واحد بذات اللون الأبيض، فيما وضعت وحدات إضاءة في السقف البارز الذي يعلو الشرفة.
من الخلف، يمكننا رؤية أن تصميم المنزل عبارة عن مكعبين من المرايا، متراصين جنبًا إلى جنب، مع الاختلاف في أطوالهما، واللذان يعكسان مشهد خلاب من الطبيعة المحيطة بالمنزل، وحمام السباحة القابع في الفناء الخلفي، كما أن تلك الصورة المعكوسة على المبنى تجعله يندمج في تناغم مع الحديقة المحيطة وكأنه جزء منها.
لابد وأن تتمتع بشهية كبيرة خلال جلوسك في مثل تلك الغرفة، وهل هناك أفضل من اللون الأبيض المثير للراحة النفسية، مع إطلالة الطبيعة الساحرة للحديقة التي يمكن رؤيتها بالكامل من النوافذ الزجاجية العملاقة التي اتخذت محل الجدران!
إلى جانب الإطلالة الرائعة، تتمتع الغرفة بأناقة البساطة في التصميم، حيث تتكون من طاولة مستديرة بلون أبيض ناصعـ تُحيط بها كراس خشبية مستديرة الظهر، لمزيد من الراحة، وتجمع الكراسي بين لون الخشب البني، والظهر الليموني من الأمام، والأبيض من الخلف، ويتناسب المظهر الخشبي للكراسي مع تلك الأبواب الخشبية المنزلقة التي يمكن غلقها لفصل الغرفة عن باقي المنزل.
يمكننا ملاحظة الستائر السميكة التي يمكن من خلالها تغطية الواجهة الزجاجية للحصول على الخصوصية داخل المنزل، إلى جانب تلك الأبواب الخشبية المنزلقة، وهي طريقة ذكية لحل مشكلة الخصوصية التي تُعد الوجه السلبي من المنزل الزجاجي.
يحوي المنزل غرفة نوم رائعة داخل مساحة مستطيلة صغيرة، يمكن فصلها عن باقي المنزل بذات الأبوب الخشبية التي توجد في غرفة الطعام.
وكما يتضح، فاللون الأبيض صاحب الكلمة العليا داخل هذا المنزل، إلا أنه ليس أبيضًا عاديًا ولكنه لامع وعاكس كالمرايا تمامًا، لتناسب مع فكرة
بيت المرايا.
تتمتع غرفة النوم بأثاث بسيط، حيث التصميم المودرن للسرير المنخفض نسبيًا، والذي لا يكسر حدة لونه الأبيض سوى وسائد صغيرة تلونت باللون الأزرق الغامق
الكحلي، ويعلو السرير مساحة مضيئة بذات حجمه، وكأنه جزء مكشوف من السقف.
إذا ما نظرنا خارج المساحة الخاصة بغرفة النوم، سنجد المطبخ الذي هو أيضًا باللون الأبيض، وعلى الرغم من صغر المساحة التي يشغلها، إلا أنه يتضمن كل ما هو أساسي وضروري في أي مطبخ عصري.
يتمتع المطبخ بتصميم أنيق وراقي في بساطة، حيث يتكون من وحدات تخزين علوية وأخرى سفلية، إلى جانب خرانة طولية في نهايته من جهة غرفة النوم، فيما وضع الموقد داخل الوحدات، والتي يعلو منضدتها سطح أسود لامع كالمراية، ليتناسب مع الجدران والفكرة العامة للمنزل.
في الجانب الأيمن من غرفة النوم، يُمكننا رؤية الحمام، حيث أن المنزل من الداخل يبدو وكأنه مساحة مفتوحة تحوي جميع الغرف في غرفة واحدة، ولكن مع إتاحة إمكانية فصلهم عن طريق الأبواب المنزلقة.
تعكس تلك الصورة مشهدًا جماليًا للفناء الخلفي من
بيت المرايا، حيث انعكاس حمام السباحة في مرايا المنزل، مع انعكاس السماء بسحبها البيضاء، إلى جانب تلك الكرة البيضاء الكبيرة القابعة وسط الخضرة.
للاطلاع على المزيد من المنازل الفريدة في تصميمها، تفضلوا بقراءة المقال التالي، المنزل ذو التصميم التكعيبي.