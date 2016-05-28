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منزل بحري

Freelance Creative Content Writer Freelance Creative Content Writer
SABAUDIA SUL MARE, Stefano Dorata Stefano Dorata غرفة المعيشة
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من الجميل أن يستيقظ الفرد ويشرب قهوته على الشرفة المطلة على البحر الأبيض المتوسط لينعش قلبه ويشرح صدره ويلتقط أنفاسه بعيداً عن أي ضغوطات. 

فإذا كان لديك منزل كهذا فإنك لست بحاجة بأن تقضى عطلتك الصيفية في أي من المنتجعات.

مسبح جاكوزي

SABAUDIA SUL MARE, Stefano Dorata Stefano Dorata مسبح
Stefano Dorata

Stefano Dorata
Stefano Dorata
Stefano Dorata

ينبهر الزوار بما تراه أعينهم عند قضائهم عطلة فى هذا المنزل الرائع، حيث تطل هذه الشرفة مباشرةً على البحر الأبيض المتوسط، مع وجود مسبح جاكوزي في المنتصف. 

فهذا المسبح الجاكوزي هو حمام صحي يعتمد على حركة الماء الدائرية حيث تعمل ذبذبات الماء على استرخاء العضلات وتعطي إحساساً بالراحة والاسترخاء.

أرضية غير ملساء

SABAUDIA SUL MARE, Stefano Dorata Stefano Dorata حمام
Stefano Dorata

Stefano Dorata
Stefano Dorata
Stefano Dorata

يعتبر الحمام من أكثر الأماكن في البيت التي تحتاج إلى عناية كبيرة لاختيار الستايل والديكور والإكسسوارات، ونجد هنا أن هذا الحمام قد صمم على الطراز الحديث مستخدماً الأبليكات في الإضاءة.

وليس فقط طلاء الجدار والحوض هو ما يجعل شكل الحمام مميزاً، بل الأرضية أيضاً عليها عامل كبير. فالأرضية المستخدمة في هذا الحمام هي أرضية غير ملساء وتعتبر من أجمل أنواع أرضيات الحمام ليس فقط لأنها مميزة بل لأنها أيضاً تقي من الانزلاق بسهولة.

وكما نرى في هذا الحمام الأنيق بدرجات العاجي والبيج.

غرفة ذات أجواء صحية

SABAUDIA SUL MARE, Stefano Dorata Stefano Dorata غرفة نوم
Stefano Dorata

Stefano Dorata
Stefano Dorata
Stefano Dorata

يطل السرير أمام الشرفة المطلة على البحر مباشرةً، منظر يشيع البهجة منذ أن تفتح عنيك في الصباح. وتتميز هذه الغرفة بأنها ذات أجواء صحية حيث تدخل الشمس إليها منذ الصباح الباكر، وهذا يعطي الفرد إحساساً بالنشاط. 

ورغم بساطة ترتيب الغرفة إلى أن وضع مزهريتان كبيرتان باللون الذهبي المطفي أسفل لوحة بسيطة أعطاها جو من الفخامة.

مطبخ بشرفة واسعة

SABAUDIA SUL MARE, Stefano Dorata Stefano Dorata مطبخ
Stefano Dorata

Stefano Dorata
Stefano Dorata
Stefano Dorata

يتميز هذا المطبخ بأنه مزود بكل الأجهزة الحديثة كالفرن الرقمي، فيمكن للفرد أن يطبخ فيه ما يشاء. كما أن له شرفة واسعة تساعد على دخول كمية كبيرة من الهواء النقي إضافةً إلى الشمس، مما يجعله صحياً لا تسكنه أي باكتيريا.

وتطل هذه الشرفة على البحر والأشجار فضفي بهجة وروح على الفرد وهو يطبخ، فهذا يساعد على طبخ أكلات ذات طعم مميز. 

الأحجار الكريمة

SABAUDIA SUL MARE, Stefano Dorata Stefano Dorata منازل
Stefano Dorata

Stefano Dorata
Stefano Dorata
Stefano Dorata

تم تزين هذا المنزل بمجموعة من الاكسسوارات المختلفة والمصنوعة جميعُها من الأحجار الكريمة الغنية بالخبايا العجيبة. 

فهذه الأحجار جميعُها مأخوده من الطبيعة وتساعد على امتصاص الطاقة السلبية الموجودة داخل الانسان، كما تعطيه طاقة إيجابية. ولهذا بعتبر وجودها في منزل كهذا مطلٌ على البحر أفضل توظيف لها، لأن المكان مهيأ للاسترخاء وتصفية النفس والذهن من أي متاعب.

غرفة المعيشة

SABAUDIA SUL MARE, Stefano Dorata Stefano Dorata غرفة المعيشة
Stefano Dorata

Stefano Dorata
Stefano Dorata
Stefano Dorata

أجمل ما في هذا المنزل أن أي مكان يجلس فيه الفرد يستطيع أن يرى الإطلالة الخارجية المميزة، كغرفة الجلوس هذه التي لها شرفتان كلاهما يطلان على البحر.

كما أن ألوان حوائط هذا المنزل دهنت جميعها بالأبيض الذي يعطي للمكان صفاء ووضوح وبساطة، ولكسر هذا البياض قليلاً تم استخدام القليل من الأسود في اللوحة المعلقة والطاولة الصغيرة.

انعكاس الطبيعة في "بيت المرايا"
ما رأيكم بزيارة المنزل الوردي ذو الأشجار المبهجة ؟هل تتمني أن تقضي أجازتك القادمة في هذا المكان ؟

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