من الجميل أن يستيقظ الفرد ويشرب قهوته على الشرفة المطلة على البحر الأبيض المتوسط لينعش قلبه ويشرح صدره ويلتقط أنفاسه بعيداً عن أي ضغوطات.

فإذا كان لديك منزل كهذا فإنك لست بحاجة بأن تقضى عطلتك الصيفية في أي من المنتجعات.