كلاسيكية التصميم في سيراميك البحر المتوسط

تُعد مرحلة اختيار السيراميك هي الأصعب عند تصميم الحمام والمطبخ، فهو روح التصميم ومصدر جماله، ولكي تتم تلك المرحلة بسلاسة ودون أخطاء نندم عليها، يجب أولًا ختيار نمط أو طراز محدد لاتباعه، ومن بين الأنماط المميزة التي يمكن الاعتماد عليها خاصة في المنازل ذات الطابع الكلاسيكي، نمط البحر المتوسط.
يتميز نمط البحر المتوسط بالجمع بين ألوان الطبيعة المتجسدة في السماء والخضرة، مع كثرة الاعتماد على اللون الأبيض، كما يميزه كثرة الاعتماد على الفسيفساء والأحجار، فضلًا عن استخدام السيراميك صغير الحجم، وخاصة المزرقش منه.
وفيما يلي يمكننا رؤية نماذج لسيراميك نمط البحر المتوسط..
يمكننا أن نرى نمط البحر المتوسط بوضوح في تصميم هذا الحمام، حيث الاعتماد على السيراميك صغير الحجم، يغلب عليه اللون الأبيض، مع حواف مزرقشة تحيط بالمرآة، وحوض الاغتسال، كما أنها تحدد الحمام بتصميم دقيق ومميز في شكل
وزرات، فيما لجأ المصمم إلى لمسات من السيراميك النبيتي اللون، لإضفاء روح مُشرقة على الحمام.
في هذا المطبخ، تمثل حضور نمط البحر المتوسط في اللون الأخضر الفاتح للغاية، والمشرق بشكل مبهج، مع استخدام سيراميك صغير حجم، ولمسات باللون الأبيض، كما تم الاعتماد على السيراميك المرزقش لتحديد الحواف
وزره.
يتسم سيراميك هذا المطبخ بكلاسيكية نمط البحر المتوسط، والتي تتجسد في تلك المربعات الصغيرة الحجم والمنقوشة بورود ملونة مُبهجة، محاطة بمربعات أخرى بيضاء، مع الاعتماد على لمسات الرخام في حوض الاغتسال.
يشع هذا المطبخ رقياً وبساطة، مع أناقة سيراميك البحر المتوسط، بمربعاته الصغيرة والبيضاء اللون، والتي تتخللها مربعات مزرقشة بالورود، والمحددة الحواف بألوان مختلفة، كما أنها تُشكل
وزرة رائعة الجمال لحافة المدخنة البيضاء.
يبدو هذا الحمام الكلاسيكي رقيقًا للغاية، فقد تم اختيار السيراميك اعتمادًأ على نمط البحر المتوسط الذي فرض زرقة السماء على ألوانه، مع لمسات من اللون الأبيض ومربعات صغيرة من السيراميك المزرقش الذي يحدد الحمام في
وزرات جمالية، كما استخدم السيراميك المزرقش لصنع إطار لمرآة الحمام.
في هذا المطبخ، اكتفى المصمم بمربعات السيراميك البيضاء الصغيرة لتجسيده نمط البحر المتوسط، ومنح المطبخ طابعًا كلاسيكيًا راقيًا.
كما أنه قد استبدل اللوح الرخامي لمنضدة المطبخ، بمنضدة سيراميكية من اللون ذاته، تحدد حوافها مربعات من السيراميك الأبيض المزرقش، ولإضفاء لمسة من التناغم، استخدم السيراميك المزرقش ذاته لتحديد مدخنة المطبخ، وأيضًا رسم شكل جمالي وسط الحائط الذي يعلو موقد الطهو.
يختلف هذا النموذج عن سابقيه في اعتماده على سمة أخرى من سمات نمط البحر المتوسط، حيث اعتمد مصمم هذا الحمام على الفسيفساء الملون بدرجات محايدة، ليحيط المرآة بلوحة غير منتظمة الشكل، ولكنها تتمتع بالجمال الكافي لجعله حمامًا مميزًا.
كما استخدم مربعات السيراميك الصغيرة الحجم، ولكن باللونين النبيتي والأرجواني، مع صنع وزرة رفعية من الفسيفساء ذاته المحيط بالمرآة.
يبدو هذا المطبخ وكأنه من قصة خيالية، حيث مربعات السيراميك الصغيرة بلونها البيج الفاتح، مع الحواف المزرقشة والتي تحدد المدخنة الفريدة التصميم، والأكثر من ذلك تحديد فرن الموقد بذات المربعات المزرقشة، لمظهرًا جمالي يفوق الواقع في رقته.
يطبق هذا الحمام، نمط البحر المتوسط في انتقاء السيراميك بشكل قوي، حيث اللون الأزرق الصريح في مربعات صغيرة تصنع خطوطًا طوليًا تتوسط المساحات البيضاء، إضافة إلى
وزرة عريضة نسبيًا تجعل الحائط منصهرًا مع الأرضية.
فيما استخدمت وزرة مختلفة أسفل المرآة، وهي من السيراميك الأبيض المزرقش بدرجة فاتحة من الأزرق، فيما أحيطت المرآة بقطع صغيرة للغاية من السيراميك المزرقش، لتصنع إطارًا رفيعًا رقيقًا.
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