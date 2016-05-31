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كلاسيكية التصميم في سيراميك البحر المتوسط

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
homify حمام
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تُعد مرحلة اختيار السيراميك هي الأصعب عند تصميم الحمام والمطبخ، فهو روح التصميم ومصدر جماله، ولكي تتم تلك المرحلة بسلاسة ودون أخطاء نندم عليها، يجب أولًا ختيار نمط أو طراز محدد لاتباعه، ومن بين الأنماط المميزة التي يمكن الاعتماد عليها خاصة في المنازل ذات الطابع الكلاسيكي، نمط البحر المتوسط.

يتميز نمط البحر المتوسط بالجمع بين ألوان الطبيعة المتجسدة في السماء والخضرة، مع كثرة الاعتماد على اللون الأبيض، كما يميزه كثرة الاعتماد على الفسيفساء والأحجار، فضلًا عن استخدام السيراميك صغير الحجم، وخاصة المزرقش منه.

وفيما يلي يمكننا رؤية نماذج لسيراميك نمط البحر المتوسط..

وزرات من السيراميك المزرقش

homify حمام
homify

homify
homify
homify

يمكننا أن نرى نمط البحر المتوسط بوضوح في تصميم هذا الحمام، حيث الاعتماد على السيراميك صغير الحجم، يغلب عليه اللون الأبيض، مع حواف مزرقشة تحيط بالمرآة، وحوض الاغتسال، كما أنها تحدد الحمام بتصميم دقيق ومميز في شكل وزرات، فيما لجأ المصمم إلى لمسات من السيراميك النبيتي اللون، لإضفاء روح مُشرقة على الحمام.

مطبخ برقة المربعات الصغيرة الضفراء

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

في هذا المطبخ، تمثل حضور نمط البحر المتوسط في اللون الأخضر الفاتح للغاية، والمشرق بشكل مبهج، مع استخدام سيراميك صغير حجم، ولمسات باللون الأبيض، كما تم الاعتماد على السيراميك المرزقش لتحديد الحواف وزره.

نمط البحر المتوسط في سيراميك منقوش بالورود

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

يتسم سيراميك هذا المطبخ بكلاسيكية نمط البحر المتوسط، والتي تتجسد في تلك المربعات الصغيرة الحجم والمنقوشة بورود ملونة مُبهجة، محاطة بمربعات أخرى بيضاء،  مع الاعتماد على لمسات الرخام في حوض الاغتسال.

مطبخ كلاسيكي بسيراميك أبيض

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

يشع هذا المطبخ رقياً وبساطة، مع أناقة سيراميك البحر المتوسط، بمربعاته الصغيرة والبيضاء اللون، والتي تتخللها مربعات مزرقشة بالورود، والمحددة الحواف بألوان مختلفة، كما أنها تُشكل وزرة رائعة الجمال لحافة المدخنة البيضاء.

سيراميك بزرقة السماء وزرقشة رقيقة

homify حمام
homify

homify
homify
homify

يبدو هذا الحمام الكلاسيكي رقيقًا للغاية، فقد تم اختيار السيراميك اعتمادًأ على نمط البحر المتوسط الذي فرض زرقة السماء على ألوانه، مع لمسات من اللون الأبيض ومربعات صغيرة من السيراميك المزرقش الذي يحدد الحمام في وزرات جمالية، كما استخدم السيراميك المزرقش لصنع إطار لمرآة الحمام.

استبدال اللوح الرخامي بسيراميك البحر المتوسط

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

في هذا المطبخ، اكتفى المصمم بمربعات السيراميك البيضاء الصغيرة لتجسيده نمط البحر المتوسط، ومنح المطبخ طابعًا كلاسيكيًا راقيًا.

كما أنه قد استبدل اللوح الرخامي لمنضدة المطبخ، بمنضدة سيراميكية من اللون ذاته، تحدد حوافها مربعات من السيراميك الأبيض المزرقش، ولإضفاء لمسة من التناغم، استخدم السيراميك المزرقش ذاته لتحديد مدخنة المطبخ، وأيضًا رسم شكل جمالي وسط الحائط الذي يعلو موقد الطهو.

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إطار من الفسيفساء بألوان محايدة

homify حمام
homify

homify
homify
homify

يختلف هذا النموذج عن سابقيه في اعتماده على سمة أخرى من سمات نمط البحر المتوسط، حيث اعتمد مصمم هذا الحمام على الفسيفساء الملون بدرجات محايدة، ليحيط المرآة بلوحة غير منتظمة الشكل، ولكنها تتمتع بالجمال الكافي لجعله حمامًا مميزًا.

كما استخدم مربعات السيراميك الصغيرة الحجم، ولكن باللونين النبيتي والأرجواني، مع صنع وزرة رفعية من الفسيفساء ذاته المحيط بالمرآة.

مظهر من قصة خيالية

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

يبدو هذا المطبخ وكأنه من قصة خيالية، حيث مربعات السيراميك الصغيرة بلونها البيج الفاتح، مع الحواف المزرقشة والتي تحدد المدخنة الفريدة التصميم، والأكثر من ذلك تحديد فرن الموقد بذات المربعات المزرقشة، لمظهرًا جمالي يفوق الواقع في رقته.

أناقة مربعات السيراميك الزرقاء

homify حمام
homify

homify
homify
homify

يطبق هذا الحمام، نمط البحر المتوسط في انتقاء السيراميك بشكل قوي، حيث اللون الأزرق الصريح في مربعات صغيرة تصنع خطوطًا طوليًا تتوسط المساحات البيضاء، إضافة إلى وزرة عريضة نسبيًا تجعل الحائط منصهرًا مع الأرضية.

فيما استخدمت وزرة مختلفة أسفل المرآة، وهي من السيراميك الأبيض المزرقش بدرجة فاتحة من الأزرق، فيما أحيطت المرآة بقطع صغيرة للغاية من السيراميك المزرقش، لتصنع إطارًا رفيعًا رقيقًا.

للاطلاع على المزيد من تصميمات الحمامات، تفضلوا بقراءة المقال التالي، حمام على نمط الفنادق.

يخت ذو طراز ملكي
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