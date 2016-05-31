كلاسيكية التصميم في سيراميك البحر المتوسط

تُعد مرحلة اختيار السيراميك هي الأصعب عند تصميم الحمام والمطبخ، فهو روح التصميم ومصدر جماله، ولكي تتم تلك المرحلة بسلاسة ودون أخطاء نندم عليها، يجب أولًا ختيار نمط أو طراز محدد لاتباعه، ومن بين الأنماط المميزة التي يمكن الاعتماد عليها خاصة في المنازل ذات الطابع الكلاسيكي، نمط البحر المتوسط.

يتميز نمط البحر المتوسط بالجمع بين ألوان الطبيعة المتجسدة في السماء والخضرة، مع كثرة الاعتماد على اللون الأبيض، كما يميزه كثرة الاعتماد على الفسيفساء والأحجار، فضلًا عن استخدام السيراميك صغير الحجم، وخاصة المزرقش منه.

وفيما يلي يمكننا رؤية نماذج لسيراميك نمط البحر المتوسط..