منزل ذو خدعة معمارية

لكل منّا أسلوبه الخاص في تصميم منزله، فالبعض يرغب في أن يكون منزله ذو طراز قديم، وآخرين يرون الجمال في الحداثة. أما القليل فيحبون التصميم الجنوني فيبهر الكثيرين بتصميمات هندسية غاية في الغرابة.

ولنرى بعض من هذه الغرابة يجب علينا مشاهدة هذا المنزل الذي صممه صاحبه بإسلوبٍ خاص.