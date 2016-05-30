منزل ذو خدعة معمارية

لكل منّا أسلوبه الخاص في تصميم منزله، فالبعض يرغب في أن يكون منزله ذو طراز قديم، وآخرين يرون الجمال في الحداثة. أما القليل فيحبون التصميم الجنوني فيبهر الكثيرين بتصميمات هندسية غاية في الغرابة.
ولنرى بعض من هذه الغرابة يجب علينا مشاهدة هذا المنزل الذي صممه صاحبه بإسلوبٍ خاص.
قد يستغرب الكثير من العابرين على هذا المنزل غرابة التصميم الخارجي له، فالجانب الأيسر عباراة عن حائط كبير ذو اللون البرتقالي أمامها حديقة صغيرة من الزهور والعشب الأخضر وبها شلال مائي صغير.
أما الجانب الأيمن هو عبارة عن كراج للسيارة مجهز بمظلة، ويتوسط المبنى تصميم من الرخام يحيط باب المنزل الكبير.
قد يعتقد الكثير ممن يرون هذا المنزل أنه كبير الحجم لوجود هذا الحائط الديكوري، ولكنه صغير الحجم وقد أعطاه هذا الحائط شكل خارجي جميل.
أما الفتحتان هما خدعة معمارية لان البعض قد يظن أنهما نافذتان، وقد برع المصمم لهذا الحائط الديكوري بأن لا يؤثر هذا الحائط على دخول الشمس للنافذة الأصلية أو حجب الرؤية لهذا قام بإنشاء هاتين الفتحتين في هذا الحائط بزاوية معينة.
يعطي اللون الأبيض إحساساً بالاتساع للأماكن الضيقة، لهذا تم استعمال اللون الأبيض في أرضية المنزل والحوائط والستائر وكذلك في الأثاث. وهذا يعد أيضاً أحد الخدع الديكورية التي يستخدمها مهندسو الديكور ليعطي للفرد إجساساً بأن هذا المكان واسع ويمكن أن يسع الكثير.
ويسمح اللون الأبيض بإزالة آثار الضّغط المتراكم في نهاية يوم حافل بالعمل والقلق.
لأن إدخال لون أخر ضرورياً ويعد أحد عوامل الجذب داخل البيوت، كان من الجميل أنه تم فرش غرفة السفرة باللون البرتقالي. حيث يمتلك هذا اللون سحر وأثر إيحابي في النفس والروح، كما يعطي نوع من الدفئ ويخلق جو حميمي في المنزل.
ولأن الجنون في التصميم يطغى على هذا المنزل، فقد تم تصميم فتحه كبيرة مغطاه بالزجاج في أعلى الحائط، لتساعد على إدخال مزيد من الشمس والإضاءة للمنزل.
رغم صغر المطبخ إلا أنه صمم بطريقة مناسبة ليستطيع أن يسع كل احتياجات الفرد. فهو يحتوي على الكثير من الأدراج والأرفف لتخزين أدوات الطبخ.
كما يحتوي على جميع الأجهزة الكهربائية كالميكروويف على اليسار والفرن الكهربائي والثلاجة على اليمين، أما في المنتصف فقد استخدم الشفاط الكهربائي لشفط الأدخنة المتصاعدة من موقد الغاز.
لهذا المنزل طابق علوي صغير يضم غرفة نوم وحمام ودهن جميهم بالأبيض. ولأن كثرت الألوان تشتت العين فقد تم استخدام نفس اللون البرتقالي على حائط السلم، وكذلك في لون المكتبة الصغيرة الموجودة في الممر وهذا لإحداث حالة من توازن الألوان في المنزل.