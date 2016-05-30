كيفية توفير المساحات في الحمامات الصغيرة

عندما نتكلم عن توفير المساحات, فإنه يكمن في ذلك الإبتكار والإبداع في التصميم, وكيفية إستغلال المساحات في المكان مع التوزيع السليم للأركان الأساسية لهذا المكان.
وبالتالي فنحن في هذه المقالة نعطي التركيز في كيفية توفير المساحات داخل الحمامات الصغيرة, حيث أننا يجب لنا ان نراعى تصميم الحمام بشكل جيد ومبتكر لكى نستفيد بكل أركان الحمام لنعطي مساحة جيدة للحركة وفي نفس الوقت المساحة الأساسية لباقي أجزاء الحمام.
فيجب ان نختار قطع الحمام بطريقة مناسبه بان لا يكون ذو حجم كبير فياخذ مكان كبير من مساحة الحمام وأن نبتكر في توزيع الأماكن تعطينا مساحة اكبر, وأن نجد حلول للتخزين زكية وعصرية, مع مراعاه الالوان المتناسقة التي تعطي شكل وديكور رائع لا يختلف عن طبيعة المنزل ذاته.
نرى في هذه الصورة قمة الإبتكار في إستغلال المساحة ودقة التوزيع لقطع وأركان الحمام, فنجد أنه تم توزيع قطع الحمام على جانبين من حوض على الجانب الأيمن, وباقي قطع الحمام على الجانب الأيسر, والبانيو يتوسط الركنين من الحمام.
فهنا نرى دقة التصميم في الإستفادة من المساحة الداخلية لحركة سهلة وجيدة داخل الحمام, وفي ذات الوقت وجود كل قطع الحمام متوفرة في أماكنها الصحيحة مع مراعاة عدم ضيق المساحة بينها.
هذا هو الإبتكار والفن في إستغلال المساحات بشكل فني.
في بعض الأحيان يحتاج أصحاب المنزل بتوفير أماكن ومساحات لتخزين المناشف والمفروشات الخاصة بالحمام, فنجد ضمن التصميم توفير أماكن وأرفف لوضع وتخزين تلك المناشف والمفروشات عليها, بدلاً من تعليقها وتعرضها للأتربة أو أي شئ آخر.
ونرى أيضاً في نفس هذا التصميم إستغلال المساحة جيداً للحمام وتوزيع الأماكن بشكل دقيق ليعطي لنا أيضاً مساحة جيدة لسهولة الحركة داخل الحمام.
قد يفكر البعض في غير الأرفف كوسيلة لتخزين المناشف والمفروشات بل وبعض الملابس أيضاً المستخدمة في الحمام, فنجد في هذا التصميم إستغلال لجزء من الحمام في تصميم دولاب بأرفف مغلقة يمكن أن تحتوي على جميع مفروشات ومناشف المنزل, بل وتم تصميمه بشكل مبتكر أيضاً وإستغلال جزء من مساحته لوضع غسالة الملابس, وذلك ليكون كل شئ في الحمام متناسق مع بعضه والأماكن ملائمة لبعضها.
ونرى أيضاً أن هذا التصميم استغل المساحة الكلية للحمام في توزيع قطع الحمام من حوض وغيره في تصميم أرفف أخرى أسفل الحوض, وأيضاً توسيع المساحة للحركة وعدم الشعور بضيق المكان.
في هذه الحمام نرى التصميم ذو الطابع الخشبي الذي صمم أيضاً بشكل مبتكر لتوزيع قطع الحمام جيداً وعدم الشعور بضيق المكان, فنرى كل أدوات الحمام متوفرة في نفس المكان الصغير, من غسالة الملابس, ودولاب صغير تم إستغلالة وتصميمه بشكل يتسع للغسالة, ومن التوزيع الجيد للحوض والبانيو ووجميع الأماكن والقطع الأساسية التي لا يخلو منها أي حمام.
هذا التصميم الذي يعتبر من التصميمات العصرية يستخدم اللون الأبيض ليس فقط في إبراز شكل وأناقة الحمام من الداخل, بل يبرز أيضاً شعوراً بإتساع الحمام رغم صغر المساحة الداخلية, فنجد أيضاً أن في هذا التصميم تم إستخدام عنصرين أساسيين في توفير المساحة, هما التوزيع الصحيح واللون الأبيض.
فالتوزيع الصحيح لقطع الحمام كما في الصورة الأولى, يعطي ديكوراً فاخراً ويظهر الحمام في مساحة جيدة حتى ولو كان صغيراً, بجانب إستخدام الأرفف أسفل الحوض في تخزين الأشياء.
أما بالنسبة للون الأبيض, فهو يتفاعل مع الأسطح الزجاجية والمرايا بحيث يعمل على خلق أجواء نظيفة وبراقة وذات إتساع للمكان.
قد يحب بعض الأشخاص وضع بعض التحف الفنية لعمل ديكورات أنيقة في الحمامات, ولذلك في هذا التصميم نجد أنه تم تصميم الحمام ليس فقط ليحتوي على كل أساسيات الحمام الواحد من حوض وبانيو وغيره, بل ويحتوي أيضاً على بعض الأرفف المخصصة لوضع بعض التحف الفنية لإعطاء ديكوراً للمكان يظهره بشكل أنيق وعصري.
فنجد أنه تم إستغلال وتوفير المساحة اللازمة لتوزيع أساسيات الحمام بشكل سليم, وفي ذات الوقت إستغلال مساحة بجانب البانيو لعمل أرفف يوضع فيها بعض التحف الفنية.