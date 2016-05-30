كيفية توفير المساحات في الحمامات الصغيرة

عندما نتكلم عن توفير المساحات, فإنه يكمن في ذلك الإبتكار والإبداع في التصميم, وكيفية إستغلال المساحات في المكان مع التوزيع السليم للأركان الأساسية لهذا المكان.

وبالتالي فنحن في هذه المقالة نعطي التركيز في كيفية توفير المساحات داخل الحمامات الصغيرة, حيث أننا يجب لنا ان نراعى تصميم الحمام بشكل جيد ومبتكر لكى نستفيد بكل أركان الحمام لنعطي مساحة جيدة للحركة وفي نفس الوقت المساحة الأساسية لباقي أجزاء الحمام.

فيجب ان نختار قطع الحمام بطريقة مناسبه بان لا يكون ذو حجم كبير فياخذ مكان كبير من مساحة الحمام وأن نبتكر في توزيع الأماكن تعطينا مساحة اكبر, وأن نجد حلول للتخزين زكية وعصرية, مع مراعاه الالوان المتناسقة التي تعطي شكل وديكور رائع لا يختلف عن طبيعة المنزل ذاته.