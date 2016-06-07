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المنزل البسيط… بشكل عصري

Marwan Marwan
KOTESASHI HOUSE (小手指の家), TATO DESIGN：タトデザイン株式会社 TATO DESIGN：タトデザイン株式会社 غرفة المعيشة
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منزلك الانيق البسيط, او منزل يواكب العصرية ويحافظ على البساطة والأصالة, جميل ان يكون فى المنزل مزيج بين العصرية وبين البساطة كيف تختار تصميم لمنزلك ويكون أنيق ومميز مع ديكور واثاث بسيط للمنزل فان البساطة تعطي إنطباعاً جيداً لراحة البال عند مالك المنزل, وعند تصميم اى منزل يجب ان نحدد ما نحتاجة والنمط الذى يسير عليه اثاث المنزل ونراعى عدم استخدام قطع ضخمة او اثاث ذو قطع كثيرة, هذا لتحقيق البساطة التى نرغب فيها فان عنوانه للرقي والأناقة والراحة في آن واحد.

هذا المنزل الذي هو من تصميم المهندس المعماري TATO DESIGN كل ركن من اركانه ينبض ويتسم بالبساطة والجمال مع تنوع الالوان الرائع المستخدمه فى الاثاث وايضا استخدام الاكسسوارات ذات النمض الهادى والمقاعد الخاصة على الارض مباشرة وما أجمل النوافذ الكبيرة التى يمر من خلالها ضوء الشمس الذى يعطى للمنزل دفء وحياة لان ضوء الشمس يدخل فى المنزل ليعيد لها الحياة فى كل صباح.

فالصور التالية ستعرض لنا هذا المنزل الجميل الذي يتسم بالبساطة من حيث تصميم الجدران وتداخل الجدران الخشبية مع الجدران البيضاء التقليدية, ومدى تناسق لون الأرضية وطبيعتها الخشبية مع طبيعة المنزل وتصميمه البسيط.

غرفة المعيشة والحياة البسيطة

KOTESASHI HOUSE (小手指の家), TATO DESIGN：タトデザイン株式会社 TATO DESIGN：タトデザイン株式会社 غرفة المعيشة
TATO DESIGN：タトデザイン株式会社

TATO DESIGN：タトデザイン株式会社
TATO DESIGN：タトデザイン株式会社
TATO DESIGN：タトデザイン株式会社

إذا أردنا أن نتكلم عن الحياة البسيطة, فإننا يجب أن نذكر ذلك التصميم الرائع لغرفة المعيشة, حيث يتميز بالبساطة في الأثاث مع وجود النوافذ الكبيرة وخاصة ان كانت تلك النوافذ تطل على منظر الحديقة المبهر ولا ننسى وجود الكرسى المعلق المتحرك حيث الاسترخاء الذى يحتاج اليه الفرد.

وجهة أخرى لغرفة المعيشة

KOTESASHI HOUSE (小手指の家), TATO DESIGN：タトデザイン株式会社 TATO DESIGN：タトデザイン株式会社 غرفة المعيشة
TATO DESIGN：タトデザイン株式会社

TATO DESIGN：タトデザイン株式会社
TATO DESIGN：タトデザイン株式会社
TATO DESIGN：タトデザイン株式会社

وهذه وجهة اخرى لغرفة المعيشة التى يوضح لنا من خلالها وجود اريكة ثانيه للغرفة ووجود المطبخ القريب منها وهو مطبخ من الطراز الأمريكي حتى لو كان يبدو لنا صغير الحجم ولكنه منسق وجميل ويحتوى على وحدات تخزين كبيره لترتيب المطبخ مع الحفاظ على مظهره.

المكتبة ودقة التنظيم

KOTESASHI HOUSE (小手指の家), TATO DESIGN：タトデザイン株式会社 TATO DESIGN：タトデザイン株式会社 مكتب عمل أو دراسة
TATO DESIGN：タトデザイン株式会社

TATO DESIGN：タトデザイン株式会社
TATO DESIGN：タトデザイン株式会社
TATO DESIGN：タトデザイン株式会社

ولان القراءة والعمل شى يحتاج الى الهدوء وصفاء الذهن لذلك يجب تخصيص مكان له وترتيبه بشكل جيد والاضاءه الكافيه له لكى لايكون عائق فى القراءة والعمل, مع توفير وجود مكتبة كبيرة لكى تكون مكان لاحتواءها على خير صديق للانسان وهو الكتاب .

شرفة المنزل ذات الطابع البسيط

KOTESASHI HOUSE (小手指の家), TATO DESIGN：タトデザイン株式会社 TATO DESIGN：タトデザイン株式会社 غرفة نوم
TATO DESIGN：タトデザイン株式会社

TATO DESIGN：タトデザイン株式会社
TATO DESIGN：タトデザイン株式会社
TATO DESIGN：タトデザイン株式会社

فى الربيع او الصيف نريد ان نستمتع بالاجواء الدافئة حيث اشعة الشمس والطبيعة فى الهواء الطلق, فان كان المنزل لا يمتلك حديقة فيمكنا استغلال الشرفة حتى ان كانت صغيرة لكى نستمتع بالهدوء والراحة والاستجمام من خلالها بافكار بسيطة لتحويلها الى جنة فى الربيع حيث نرى السجادة ذات النقوش لملونه والكرسين اللذان يمنحان الجلوس لاخذ وقت من الراحة والإستجمام.

الممر بين الغرف

KOTESASHI HOUSE (小手指の家), TATO DESIGN：タトデザイン株式会社 TATO DESIGN：タトデザイン株式会社 حمام
TATO DESIGN：タトデザイン株式会社

TATO DESIGN：タトデザイン株式会社
TATO DESIGN：タトデザイン株式会社
TATO DESIGN：タトデザイン株式会社

هذا ممر يربط غرف المنزل بعضها ببعض بتزينها بديكور بسيط ولون الجدران بالون الهادى ذو الطابع البرتقالي الذي يتماشى مع طبيعة المنزل وألوانه بشكل كلي.

الحمام الهادئ

KOTESASHI HOUSE (小手指の家), TATO DESIGN：タトデザイン株式会社 TATO DESIGN：タトデザイン株式会社 حمام
TATO DESIGN：タトデザイン株式会社

TATO DESIGN：タトデザイン株式会社
TATO DESIGN：タトデザイン株式会社
TATO DESIGN：タトデザイン株式会社

جميل جدا هذا الحمام الرائع صغير الحجم الذى استغل اعلى الحوض بوحدات تخزين وايضا علو هيئة المرآه لاهمية وجودها في اى حمام ولإعطاءها الحمام وسع أيضاً في تداخلها مع الأضواء واللون الأبيض, وايضا استغل اسفل الحوض بوحدات تخزين لتوفير المساحة الكافية.

كيف تنير حديقتك ليلاً
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