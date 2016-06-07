المنزل البسيط… بشكل عصري

منزلك الانيق البسيط, او منزل يواكب العصرية ويحافظ على البساطة والأصالة, جميل ان يكون فى المنزل مزيج بين العصرية وبين البساطة كيف تختار تصميم لمنزلك ويكون أنيق ومميز مع ديكور واثاث بسيط للمنزل فان البساطة تعطي إنطباعاً جيداً لراحة البال عند مالك المنزل, وعند تصميم اى منزل يجب ان نحدد ما نحتاجة والنمط الذى يسير عليه اثاث المنزل ونراعى عدم استخدام قطع ضخمة او اثاث ذو قطع كثيرة, هذا لتحقيق البساطة التى نرغب فيها فان عنوانه للرقي والأناقة والراحة في آن واحد.

هذا المنزل الذي هو من تصميم المهندس المعماري TATO DESIGN كل ركن من اركانه ينبض ويتسم بالبساطة والجمال مع تنوع الالوان الرائع المستخدمه فى الاثاث وايضا استخدام الاكسسوارات ذات النمض الهادى والمقاعد الخاصة على الارض مباشرة وما أجمل النوافذ الكبيرة التى يمر من خلالها ضوء الشمس الذى يعطى للمنزل دفء وحياة لان ضوء الشمس يدخل فى المنزل ليعيد لها الحياة فى كل صباح.

فالصور التالية ستعرض لنا هذا المنزل الجميل الذي يتسم بالبساطة من حيث تصميم الجدران وتداخل الجدران الخشبية مع الجدران البيضاء التقليدية, ومدى تناسق لون الأرضية وطبيعتها الخشبية مع طبيعة المنزل وتصميمه البسيط.