فيلا ساحرة على المحيط الهادئ

لكل من يعشق هواء البحر وملوحة مياهه، ويحب أجواء الصيف والمنازل المطلة على البحر، إخترنا لكم هذه الفيلا الرائعة التي تطل على المحيط الهادئ من شواطئ مدينة سيدني الأسترالية.

فهذه الفيلا تبدو أنها متواضعة ومتناغمة مع البيئة المحيطة لها وليس لها منافس. فالكثيرين يعتبرونها منزل الأحلام الساحر وذلك لجمالها وتناسق ألوانها.

وللتعرف على هذه الفيلا أكثر من الداخل .. إقرأ هذا المقال