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فيلا ساحرة على المحيط الهادئ

Freelance Creative Content Writer Freelance Creative Content Writer
Rum Point, Tye Architects Tye Architects حمام
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لكل من يعشق هواء البحر وملوحة مياهه، ويحب أجواء الصيف والمنازل المطلة على البحر، إخترنا لكم هذه الفيلا الرائعة التي تطل على المحيط الهادئ من شواطئ مدينة سيدني الأسترالية.

فهذه الفيلا تبدو أنها متواضعة ومتناغمة مع البيئة المحيطة لها وليس لها منافس. فالكثيرين يعتبرونها منزل الأحلام الساحر وذلك لجمالها وتناسق ألوانها. 

وللتعرف على هذه الفيلا أكثر من الداخل .. إقرأ هذا المقال

مسبح خاص

Rum Point, Tye Architects Tye Architects منازل
Tye Architects

Rum Point

Tye Architects
Tye Architects
Tye Architects

هي فيلا ذات طابع عصري، تتمتع بأجواء من الفخامة والرحابة المطلقة. لهذه الفيلا الساحرة مسبح خاص مطل على شاطئ المحيط الهادي، كما يحيط بها مجموعة من النباتات والأشجار الخضراء، ليوفر بذلك مكان شديد الخصوصية يستطيع زائره أن يأخد راحته.

وكثيراً ما يحتاج الإنسان أن يبتعد عن هموم الحياة ومشاغلها، فالبتأكيد سيقوم باختيار الأماكن التي تريح نظره وفكره، وسيقع الاختيار على هذه الفيلا الساحر.

الديكور الداخلي

Rum Point, Tye Architects Tye Architects مطبخ
Tye Architects

Rum Point

Tye Architects
Tye Architects
Tye Architects

عند الدخول إلى داخل الفيلا، نجد أن المصمم قد اهتم بالديكور الطبيعي الذي يبرز جمال المنظر الخارجي بألوانه الخلابه دون أن يكثر من وضع ديكور في الداخل.

فإذا لاحظنا سنجد أن الديكور الداخلي هنا عبارة عن طاولة طعام ذات الطابع الحديث مفتوحة على المطبخ الذي يحتوى على كافة الأجهزة الكهربائية التي يمكن أن تحتاجها العائلة خلال رحلة الاستجمام. 

غرفة المعيشة

Rum Point, Tye Architects Tye Architects غرفة المعيشة
Tye Architects

Rum Point

Tye Architects
Tye Architects
Tye Architects

وبالنسبة لغرفة المعيشة فهي أيضاً بسيطة جداً، حيث تتكون من كنبه على حرف (L) وهذا هو شكل الكنب ذو الطراز الحديث. وأمام الكنبة يوجد تلفاز كبير معلق على حائط خشبي.

وبالنسبة للإنارة تم الاعتماد في غرفة المعيشة على القليل من الأضواء، وذلك لوجود الشمس في الصباح التي تدخل وتنير المنزل منذ الإشراق حتى الغروب. أما في الليل فهذه الإضاءة تكون خافته وذلك ليشعر الإنسان بحالة من الاسترخاء والهدوء والأجواء الرومانسية التي تساعده على التخلص من كل الضغوط.

درج مريح في الحركة

Rum Point, Tye Architects Tye Architects الممر الحديث، المدخل و الدرج
Tye Architects

Rum Point

Tye Architects
Tye Architects
Tye Architects

للدرج عدة أنواع وأشكال مختلفة، فالتي نراها في هذه الفيلا هي مصنوعة من خشب الزان لتستطيع أن تتحمل الأوزان الثقيلة. ونلاحظ أيضاً أنها صممت بحيث لا تأخذ حيزاً كبيراً في المساحة، كما أن هذا التصميم يتيح لزائر الفيلا أن يستغل الجزء الداخلي للدرج في تخزين ما يشاء.

كما أن إسلوب صعود ونزول الدرج مريح، وذلك لتسهيل الحركة من الطابق الأعلى للطابق الأسفل ومن الطابق الأسفل للطابق الأعلى.

حائط حجري

Rum Point, Tye Architects Tye Architects حمام
Tye Architects

Rum Point

Tye Architects
Tye Architects
Tye Architects

صمم حائط هذا الحمام بأناقة عالية فهو مصمم من أحجار صناعية لها ألوان وأشكال متنوعة كالبيج والرمادي، ويتميز هذا النوع من الحجر بصلابة عالية وسهولة في التنظيف.

غرفة نوم بسيطة

Rum Point, Tye Architects Tye Architects غرفة نوم
Tye Architects

Rum Point

Tye Architects
Tye Architects
Tye Architects

إذا لاحظنا أن جميع غرف الفيلا صممت بشكلٍ بسيط معتمدة على حوائط باللون الأبيض وأرضية باركية، مع استخدام فرش بألوان حيوية كالتركواز لتضفى بهجه على المكان، وهذا ينطبق أيضاً على غرفة النوم هذه.

ويعود السبب وراء هذا التصميم البسيط لأن لكل غرفة شرفة كبيرة تدخل كمية كبيرة من ضوء الشمس وتطل على المحيط الذي يتميز بروعة ألوانه. 

بلكونة للاحتفالات

Rum Point, Tye Architects Tye Architects بلكونة أو شرفة
Tye Architects

Rum Point

Tye Architects
Tye Architects
Tye Architects

هذه عبارة عن بلكونة خارجية للفيلا، صممت لتناسب أجواء الاحتفالات العائلية والعزومات والسهر، وكذلك حفلات الشواء والرقص. حيث تسع البلكونة لعدد كبير من الأشخاص ليقضاء وقت ممتع. 

كذلك يستطيع الفرد بمفردة أن يتناول طعامه في الخارج وهو يمتع عينيه بمنظر رائع للمحيط في هذا الجو جميل دون أن يتعرض للشمس لوجود هذه المظلة. 

فيلا كولومبية بإطلالة فندقية!
تعرف أكثر عن كيفية إستغلال المساحات في المنازل الصغيرةهل ترى هذه الفيلا ساحرة ؟

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