فيلا ساحرة على المحيط الهادئ

لكل من يعشق هواء البحر وملوحة مياهه، ويحب أجواء الصيف والمنازل المطلة على البحر، إخترنا لكم هذه الفيلا الرائعة التي تطل على المحيط الهادئ من شواطئ مدينة سيدني الأسترالية.
فهذه الفيلا تبدو أنها متواضعة ومتناغمة مع البيئة المحيطة لها وليس لها منافس. فالكثيرين يعتبرونها منزل الأحلام الساحر وذلك لجمالها وتناسق ألوانها.
وللتعرف على هذه الفيلا أكثر من الداخل .. إقرأ هذا المقال
هي فيلا ذات طابع عصري، تتمتع بأجواء من الفخامة والرحابة المطلقة. لهذه الفيلا الساحرة مسبح خاص مطل على شاطئ المحيط الهادي، كما يحيط بها مجموعة من النباتات والأشجار الخضراء، ليوفر بذلك مكان شديد الخصوصية يستطيع زائره أن يأخد راحته.
وكثيراً ما يحتاج الإنسان أن يبتعد عن هموم الحياة ومشاغلها، فالبتأكيد سيقوم باختيار الأماكن التي تريح نظره وفكره، وسيقع الاختيار على هذه الفيلا الساحر.
عند الدخول إلى داخل الفيلا، نجد أن المصمم قد اهتم بالديكور الطبيعي الذي يبرز جمال المنظر الخارجي بألوانه الخلابه دون أن يكثر من وضع ديكور في الداخل.
فإذا لاحظنا سنجد أن الديكور الداخلي هنا عبارة عن طاولة طعام ذات الطابع الحديث مفتوحة على المطبخ الذي يحتوى على كافة الأجهزة الكهربائية التي يمكن أن تحتاجها العائلة خلال رحلة الاستجمام.
وبالنسبة لغرفة المعيشة فهي أيضاً بسيطة جداً، حيث تتكون من كنبه على حرف (L) وهذا هو شكل الكنب ذو الطراز الحديث. وأمام الكنبة يوجد تلفاز كبير معلق على حائط خشبي.
وبالنسبة للإنارة تم الاعتماد في غرفة المعيشة على القليل من الأضواء، وذلك لوجود الشمس في الصباح التي تدخل وتنير المنزل منذ الإشراق حتى الغروب. أما في الليل فهذه الإضاءة تكون خافته وذلك ليشعر الإنسان بحالة من الاسترخاء والهدوء والأجواء الرومانسية التي تساعده على التخلص من كل الضغوط.
للدرج عدة أنواع وأشكال مختلفة، فالتي نراها في هذه الفيلا هي مصنوعة من خشب الزان لتستطيع أن تتحمل الأوزان الثقيلة. ونلاحظ أيضاً أنها صممت بحيث لا تأخذ حيزاً كبيراً في المساحة، كما أن هذا التصميم يتيح لزائر الفيلا أن يستغل الجزء الداخلي للدرج في تخزين ما يشاء.
كما أن إسلوب صعود ونزول الدرج مريح، وذلك لتسهيل الحركة من الطابق الأعلى للطابق الأسفل ومن الطابق الأسفل للطابق الأعلى.
صمم حائط هذا الحمام بأناقة عالية فهو مصمم من أحجار صناعية لها ألوان وأشكال متنوعة كالبيج والرمادي، ويتميز هذا النوع من الحجر بصلابة عالية وسهولة في التنظيف.
إذا لاحظنا أن جميع غرف الفيلا صممت بشكلٍ بسيط معتمدة على حوائط باللون الأبيض وأرضية باركية، مع استخدام فرش بألوان حيوية كالتركواز لتضفى بهجه على المكان، وهذا ينطبق أيضاً على غرفة النوم هذه.
ويعود السبب وراء هذا التصميم البسيط لأن لكل غرفة شرفة كبيرة تدخل كمية كبيرة من ضوء الشمس وتطل على المحيط الذي يتميز بروعة ألوانه.
هذه عبارة عن بلكونة خارجية للفيلا، صممت لتناسب أجواء الاحتفالات العائلية والعزومات والسهر، وكذلك حفلات الشواء والرقص. حيث تسع البلكونة لعدد كبير من الأشخاص ليقضاء وقت ممتع.
كذلك يستطيع الفرد بمفردة أن يتناول طعامه في الخارج وهو يمتع عينيه بمنظر رائع للمحيط في هذا الجو جميل دون أن يتعرض للشمس لوجود هذه المظلة.