7 طرزات مختلفة للمطابخ

يتميز الطراز الأسيوي بالبساطة والخطوط الخفيفة والأنيقة ، فقد جاءنا من بلاد شرق أسيا من الصين، اليابان، الهند، كوريا، و تايلاند. أثاث هذا الطراز يتميز بسحر كلاسيكي، و بساطة واضحه مع كونه طراز معاصر. هو طراز مناسب لكل البيوت و يتماشى مع كل الطرز الأخرى. أهم ما يميز الطراز الأسيوي هو وجود خشب أو بامبو كعنصر أساسي.

الدوالايب في هذا المثال جمعت بين لونين من البيج الفاتح والداكن كإطار خارجي من الخشب، و الذي يعطي إحساس بأن المنزل دافئ ومريح، مسطح العمل من الرخام الفاتح فيتناغم بشكل رائع مع الأثاث و الدواليب.