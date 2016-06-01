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7 طرزات مختلفة للمطابخ

Marwa Hasan Marwa Hasan
Manoel Guedes, PM Arquitetura PM Arquitetura مطبخ
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من الغرف المحيرة في التصميم هي المطبخ، فأغلبنا يهتم بصميم غرف الإستقبال والنوم و ينال المطبخ أقل حظ من الإهتمام. أغلبنا لا يعرف أساسيات تصميم المطابخ و لا بدائل طرزة المختلفة، فدعونا نذهب سوياً في جولة لنتعرف على كيفية إختيار المطبخ المناسب لكل طراز.

الطراز الأسيوي

homify مطبخ Wood effect
homify

homify
homify
homify

يتميز الطراز الأسيوي بالبساطة والخطوط الخفيفة والأنيقة ، فقد جاءنا من بلاد شرق أسيا من الصين، اليابان، الهند، كوريا، و تايلاند. أثاث هذا الطراز يتميز بسحر كلاسيكي، و بساطة واضحه مع كونه طراز معاصر. هو طراز مناسب لكل البيوت و يتماشى مع كل الطرز الأخرى. أهم ما يميز الطراز الأسيوي هو وجود خشب أو بامبو كعنصر أساسي. 

الدوالايب في هذا المثال جمعت بين لونين من البيج الفاتح والداكن كإطار خارجي من الخشب، و الذي يعطي إحساس بأن المنزل دافئ ومريح، مسطح العمل من الرخام الفاتح فيتناغم بشكل رائع مع الأثاث و الدواليب.

الطراز الإسكندينافي

Dom jednorodzinny w Redzie , PracowniaPolka PracowniaPolka مطبخ
PracowniaPolka

PracowniaPolka
PracowniaPolka
PracowniaPolka

أهم ما يميز هذا الطراز هو الجمع بين العملية والبساطة وإستخدام اللون الأبيض الرائق بكثرة. ففي هذا المثال أستخدم اللون الأبيض في الحوائط كما إستخدمه أيضاً في الدواليب السفلبة للمطبخ، أستخدم  مقابض من اللون الأسوب بطراز معاصر رائع عمل على التناسق بين الألوان. 

أضاف فوق الدواليب السفلية سطح عمل خشبي بتصميم بسيط ومنعش، كما إستبدل الدواليب العلوية بأرفف فأعطى إتساعاً للمطبخ. كما إستخدم بلاطات من ألوان محايدة للأرضية ذات نقوش جميلة بدرجات مختلفة فأعطت روحاً للمكان.

طراز مودرن

House in Belgrano, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS مطبخ
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

House in Belgrano

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

عندما نفكر في الطراز المودرن غالبا ما يأتي في أذهاننا الدواليب ذات الأبواب الملساء بدون إطار، و لكن للطراز المودرن أبعاد أكثر.

في هذا المثال أكثر شيئ واضح هوإستخدام الكوريان كسطح عمل و أيضاً في الدواليب العلوية. ولكن دعونا نتعرف على الكوريان أولاً، هي خامة غير مسامية مصنوعة من معادن طبيعية و راتنجات صناعية تعطي شكلاً رائعاً في النهاية ، فهو بالإضافة لكونه ناعم فهو أيضاً متين.

دواليب المطبخ السفلية من الخشب، أما العلوية فهى كما ذكرنا من الكوريان الأبيض، بدون مقابض فصارت متحدة مع السقف والحوائط و كونت كياناً واحداً. المصابيح من اللون الفضي اللامع العاكس مثله كمثل الثلاجة و الشفاط و باقي الأجهزة الكهربية. ظهر تباين ما بين مطفى ولامع، وأيضاً تناغم رائع في الخامات والملمس لكل منها فكون في النهاة مطبخ على الطراز المودرن فائق الجمال.

طراز الريف الأوروبي

Campos do Jordão, Liliana Zenaro Interiores Liliana Zenaro Interiores مطبخ
Liliana Zenaro Interiores

Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores

هو طراز يبعث على الدفئ، فالمواد المكونة له هي مواد طبيعية على الأغلب. ألوانه دافئة، و خاماته مريحة. 

في هذا المثال، دواليب المطبخ من الخشب الطبيعي في الأسفل أما في الأعلى على الحائط فيوجد علّقات لتعليق الأوني و الأدوات. الحوائط من الطوب الأحمر أما الأرضية فهي من حجر طبيعي. سطح العمل من رخام رمادي اللون فيعمل تناسق رائع مع الألوان الدافئة المستخدمة في المطبخ.

طراز صناعي

Manoel Guedes, PM Arquitetura PM Arquitetura مطبخ
PM Arquitetura

PM Arquitetura
PM Arquitetura
PM Arquitetura

المطبخ ذي الحوائط الخرسانية الناعمة و الأرضية الخشبية أعطى تناسق جميل و خاصة مع الأثاث الأنيق. الدواليب ذات الأبواب المخفية من اللون الأزرق الفاتح و الذي يتناسق بشكل رائع مع الخرسانة و لونها الرمادي الرائع. سطح المطبخ من الخراسانة أيضاً وهو إتجاة جديد لأسطح العمل و من مميزاته أنه سهل الصنع فيمكنك صنعه بنفسك بتكاليف بسيطة لتحصل على إطلالة صناعية جديدة ورائعة لمطبخك.

طراز إنتقائي

Varanda Gourmet | Campo Grande MS, Camila Tannous Arquitetura & Interiores Camila Tannous Arquitetura & Interiores مطبخ
Camila Tannous Arquitetura &amp; Interiores

Camila Tannous Arquitetura & Interiores
Camila Tannous Arquitetura &amp; Interiores
Camila Tannous Arquitetura & Interiores

الطراز الإنتقائي هو الخروج عن المألوف، فدائماً ما يكون به خلط بين الخامات، النقشات، خلط بين الطرز لتكوين مطبخ حسب ما يفضله كل شخص. 

هنا إستخدم بلاطات ذات نقشة جميلة للأرضيه مع حائط من الطوب الأحمرفي جانب، في جانب أخر كان الحائط أبيض اللون. أما بالنسبة لدواليب المطبخ فقد إستخدام ألوان صريحة، مثل ألحمر و البني، كما أنهى سطح العمل بالفولاذ اللامع و المقاوم للصدأ. قد يكون خلط بين الجديد والقديم اللامع و الصدأ ولكن في النهاية حصل على مطبخ جميل بدون قيود و لا قواعد تماماً كما يحبه صاحبه.

طراز كلاسيكي

Rezydencja w Jaworzu, Studio Mirago Studio Mirago مطبخ
Studio Mirago

Studio Mirago
Studio Mirago
Studio Mirago

و أخيراً  الطراز الكلاسيكي للمطابخ، فإذا كنت تفضل الشكل التقليدي، فإليك بعض االتفاصيل من أجل الحصول عليه. الدواليب بيضاء اللون أو تأخذ اللون الكريمي، تفاصيل بسيطة في أبوب الدواليب، مع رخامة داكنة لسطح العمل. الرخام هو أحد ثوابت المطابخ التقليدية، حيث أنه يعيش طويلاً، يتحمل الحرارة، قوي و مرن كما أنه سهل التنظيف و يأتي بالعديد من اللألوان والأشكال.

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