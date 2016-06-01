دار ضيافة على تله!

أول ما تستيقظ عليه هو شجرة التين تشاهدها من نافذه زجاجية واسعة تجعلك تنعم بإضاءة طبيعية، فالتصميم لا يعني فقط جمال التصاميم إنما الذكاء في التصميم وذلك من خلال استغلال المساحات الخالية فوق السرير بوضع خزن خشبية، وأيضا الخزانة خشبية في منتصف الغرفة التي تفصل بين المكان المخصص للسرير والجزء الأخر من الغرفة.

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