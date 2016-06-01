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دار ضيافة على تله!

Heba khlili Heba khlili
Reforma de una casa de invitados en la montaña, dom arquitectura dom arquitectura منازل
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الاهتمام بالضيوف دليل على الكرم والذوق التربوي، سواء كانوا ضيوف لليلة أو حتى لعدة أيام، فالاهتمام بهم والقيام بواجبهم امر محبب، لذلك نجد في كل منزل يوجد غرفة مخصصه للضيوف تكون الأكثر تميزا، ولكن ماذا لو وُجِد دار ضيافة وليس فقط غرفة!
دار الضيافة هو جزء من المنزل وهو عبارة عن بيت مصغر فيه تقريبا كل مستلزمات البيت اليومية، غرفة نوم ومطبخ وحمام، ولكن دار الضيافة هذا يمكن تسميته بدار الهناء، سترى في هذا المقال لماذا هو دار الهناء وماهي مميزاته واهم التصاميم المستخدمة فيه.

التين الشجرة المباركة

Reforma de una casa de invitados en la montaña, dom arquitectura dom arquitectura منازل
dom arquitectura

dom arquitectura
dom arquitectura
dom arquitectura

الأشجار واللون الأخضر الطبيعي لون يبعث على الارتياح النفسي والطمأنينة وهذا شيء مطلوب في دار الضيافة لجعل الضيوف يشعرون بالراحة. اختار فني الحديقة أحواض خشبية لأشجار التين في واجهة الدار لتعطي جمالية وواجهة مميزة. رائحة دار الضيافة هي رائحة العشب الندي للحديقة. وبما ن دار الضيافة هو للضيوف فهو في موقع مميز حيث يظهر وكأنه على تلة مرتفعة وكانه في وسط الغابة.

واجهة دار الضيافة

Reforma de una casa de invitados en la montaña, dom arquitectura dom arquitectura منازل
dom arquitectura

dom arquitectura
dom arquitectura
dom arquitectura

يستمتع الأصدقاء بشرب القهوة الصباحية سويا ويستمتعون أيضا بالنظر إلى ما حولهم، بداً من السقف الخيزراني الذي يعطي الكثير من روح الطبيعة والبساطة، انتقالا للجدران الحجرية بألوان الحجر الأبيض والبيج مرصوصة بشكل عشوائي، ثم الأرضية الخشبية بلون فاتح وكأنها بلكون منخفض، وطبعا الأكثر متعه هي الحديقة الهادئة. تصميم عصري وراقي لواجهة دار الضيافة.

ليالي الانس في دار الضيافة

Reforma de una casa de invitados en la montaña, dom arquitectura dom arquitectura منازل
dom arquitectura

dom arquitectura
dom arquitectura
dom arquitectura

أمسيات ليلية في الحديقة ذات أشجار التين هي ليال مميزة وتبقى في الذاكرة، لذلك اهتم مصمم الديكور في أثاث هذا الجزء وبنوعية، حيث اختار كنبة بلون بيج بأرجل من المعدن، وطاولة من الخيزران الأسود المقوى المقاوم للعوامل الخارجية، أما الأكثر تميزا وجود كرسي هزاز من الخيزران المقوى أيضا بأرجل معدنية. الاستخدام المبدع للإضاءة يزيد من جمال الليل كما في الإضاءة الجدارية المخفية، إنارة غير مرئية، ومصباح على الأرض يعطي انارة سفلية غير مزعجة.

غرفة المنتصف

Reforma de una casa de invitados en la montaña, dom arquitectura dom arquitectura منازل
dom arquitectura

dom arquitectura
dom arquitectura
dom arquitectura

غرفة المنتصف غرفة تتوسط بين المطبخ غرفة النوم والواجهة الخارجية، هي غرفة بسيطة خالية من التعقيد والتصاميم المكلفة، لكن اللون الأبيض لطاولة السفرة العالية التي هي جزء من المطبخ، والأرضية الخشبية بحد ذاته أعطى جمال وتصميم ناعم وبسيط. سلة للحطب، ومدفأة بلون اسود، منظر يشعرك بالدفء والسعادة.

بعد يوم ممتع مع الاصدقاء

Reforma de una casa de invitados en la montaña, dom arquitectura dom arquitectura منازل
dom arquitectura

dom arquitectura
dom arquitectura
dom arquitectura

غرفة النوم في دار الضيافة غرفة مهم فيها أن تكون بالوان مريحة بسيطة وسرير مناسب. السرير غير المرتفع يعطي مزيدا من الراحة، مفروش بلون ابيض وشرشف بيج يجعلك تنعم بنوم هانئ. الحائط بجانب الحمام هو المكان المناسب للخزانة الكبيرة بلون ابيض، ومايزيد بياض الخزانة هو الإضاءة العلوية في السقف.

اطلالة خلابة

Reforma de una casa de invitados en la montaña, dom arquitectura dom arquitectura منازل
dom arquitectura

dom arquitectura
dom arquitectura
dom arquitectura

أول ما تستيقظ عليه هو شجرة التين تشاهدها من نافذه زجاجية واسعة تجعلك تنعم بإضاءة طبيعية، فالتصميم لا يعني فقط جمال التصاميم إنما الذكاء في التصميم وذلك من خلال استغلال المساحات الخالية فوق السرير بوضع خزن خشبية، وأيضا الخزانة خشبية في منتصف الغرفة التي تفصل بين المكان المخصص للسرير والجزء الأخر من الغرفة.

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