كيف تنير حديقتك ليلاً

لم ييكن تصميم الحدائق وتنسيقها فقد مقتصر على العنصر النباتي أو الهندسي او غيره الذى تطورت وتعددت مع مر الزمان والظهور المعمارى وتعدد الافكار و التصميمات والابداعات ووجود الجديد والكثير من التقنيات، ومن بين كل هذا فان انارة الحديقة وتوزيع الانارة شى مهم جدا فى التصميم والتأسيس لتكون الحديقه ليست مستخدمة فقط في النهار وانما في الليل أيضاً وفي كل وقت.
فان في النهار يظهر جمال الأشجار والزهور والوانها, وفي الليل تكون الحديقه في بعض الأحيان مكان لقضاء اجمل الاوقات بعد يوم عمل شاق سواء خارج او داخل المنزل وبعد قضاء وقت طويل فى حرارة الشمس.
وهذا يطلق عليه فن انارة الحدائق, ليصبح من يبدع في ذلك كالفنان التشكيلي الذي يبدع في اظهار جمال عمله في كل لحظه ووقت, فالحديقة مكان مهم للغاية نهارا وليلا لذالك يجب انارتها ليلا مع لمسة تصميم عصرية لكى تسطيع قضاء وقت ممتع من خلالها سواء للاسترخاء او للقراءة او غيرها, وايضا انارة الحدائق هى التى تظهر لنا جمال الحديقة, لذا جاء الوقت لنتعرف على اسس وفنون انارة الحدائق.
إذا كنا نفكر في بعض التصميمات العصرية لإنارة الحدائق الخاصة فإننا نركز على تعميم الإنارة للحديقة ودون أخذ مساحات كثيرة للأنوار المصيئة, وفي ذات الوقت دون أن نزيد من عنصر الضوء في المكان بشئ يكون أكثر إزعاجاً من كونه عنصراً للهدوء الليلي.
وبالتالي فإن من بعض التصميمات الخاصة بإنارة الحدائق ليلاً, إقامة بعض الإنارات الدائرية حول مساحة الحديقة, وذلك لكي تعطي إنطباعاً على إتساع المكان نفسه, وتعطي إضاءة معتدلة للحديقة بعيداً عن كثرة الأضواء مع توفير المساحات في الحديقة ذاتها لإستخدامها في عوامل أخرى هامة.
بعض الحدائق قد تكون صغيرة الحجم, فإذا فكرنا في تصميم إنارة ليلية لها, يجب أن نراعي ألا تكون الإضاءات كثيرة فتوثر على جمال وطبيعة المكان, وألا تكون قليلاً كثيراً لتوثر بالسلب على المكان بشكل كلي.
وبالتالي فدقة توزيع الإضاءة في مثل تلك الحدائق مثل وضع بعض الأنوار المبهرة في جانب , ووضع بعض الأنوار الهادئة في جوانب أخرى متعددة مع مراعاة التوزيع السليم لكل إضاءة, سيعطي لنا منظراً عاماً جميلاً لحديقة تتسم بديكور إناري ليلي راقي.
عندما نفكر في تصميم إنارة ليلية في حديقة خاصة تحتوي على حمام سباحة أو مسبح, فإننا يجب أن نراعي أن يتم توزيع الإضاءة أيضاً بين المسبح ومساحة الحديقة ذاتها, وذلك لكي لا تزيد الإضاءة كثيراً في مساحة الحديقة, ولا أن تزيد أيضاً الإضاءة في جانب المسبح.
فتصبح كل مساحة لها مكنونها الضوئي ذو التصميم العصري الأنيق.
هذه الصورة توضح لنا كيفية توزيع الإنارة الليلية بين المنزل والحديقة, بل وحتى مع الطريق المؤدي إلى مدخل المنزل, هذا التصميم يعطي إنطباعاً بوجود أنوار مبهرة في المكان بشكل عام, ولكن في ذات الوقت يتميز بأن أضواءه خافتة, ليست بالأضواء المبهجة جداً فتعطي إنطباعاً سلبياً عن المكان, وليست بالأضواء الخافتة التي لا يظهر منها ضوء أو إنارة واضحة.
فلذلك تم مراعاة هذا الأمر في تصميم هذا المنزل بحديقته لتكون الإضاءة الليلية بشكل ملفت ومبهر, يعطي شعور بهدوء المكان والإستمتاع بالطبيعة والخضرة والأزهار.
بعض المصابيح الليلية قد تكون سبباً في تكوين تصميم عصري للحدائق ليلاً, فنرى في هذه الصورة بعض المصابيح التي تم توزيعها بشكل منظم لتعطي ضوءاً للمكان وللخضرة لإظهارها في كامل بهجتها, مع تداخل هذه الأضواء في ظلال المكان الليلي بعضها مع بعض.
قد يفكر بعض الأشخاص والمصممين في تصميم شكل مختلف لإنارة الحدائق ليلاً, وهذا ما نراه في هذه الصورة من تزيين حديقة المنزل بمصابيح صغيرة تعطي أضواء على شكل شجرة كبيرة, ومدى روعة ذلك في تداخلها مع ألوان الخضرة الليلية وورق الشجر المتناثر في كل مكان في الحديقة.
بعض التصميمات الأخرى قد تكون مختلفة نوعاً ما في تصميم إنارة ليلية للحدائق, ففي هذه الصورة نرى بعض المقاعد المصممة داخل حديقة ذات ورود وأشجار جميلة, هذه المقاعد تتميز بوجود إضاءة أسفلها مما يساعد على إعطاء ضوء خافت في المكان يساعد على الإستجمام أمام تلك الطبيعة الخلابة, بل ويساعد من يحبون القراءة في التركيز الجيد وسط هذا الهدوء وتلك الأضواء.