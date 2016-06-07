كيف تنير حديقتك ليلاً

لم ييكن تصميم الحدائق وتنسيقها فقد مقتصر على العنصر النباتي أو الهندسي او غيره الذى تطورت وتعددت مع مر الزمان والظهور المعمارى وتعدد الافكار و التصميمات والابداعات ووجود الجديد والكثير من التقنيات، ومن بين كل هذا فان انارة الحديقة وتوزيع الانارة شى مهم جدا فى التصميم والتأسيس لتكون الحديقه ليست مستخدمة فقط في النهار وانما في الليل أيضاً وفي كل وقت.

فان في النهار يظهر جمال الأشجار والزهور والوانها, وفي الليل تكون الحديقه في بعض الأحيان مكان لقضاء اجمل الاوقات بعد يوم عمل شاق سواء خارج او داخل المنزل وبعد قضاء وقت طويل فى حرارة الشمس.

وهذا يطلق عليه فن انارة الحدائق, ليصبح من يبدع في ذلك كالفنان التشكيلي الذي يبدع في اظهار جمال عمله في كل لحظه ووقت, فالحديقة مكان مهم للغاية نهارا وليلا لذالك يجب انارتها ليلا مع لمسة تصميم عصرية لكى تسطيع قضاء وقت ممتع من خلالها سواء للاسترخاء او للقراءة او غيرها, وايضا انارة الحدائق هى التى تظهر لنا جمال الحديقة, لذا جاء الوقت لنتعرف على اسس وفنون انارة الحدائق.