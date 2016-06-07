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كيف تنير حديقتك ليلاً

Marwan Marwan
Moonlight Vollkugel, MOONLIGHT International GMBH MOONLIGHT International GMBH حدائقإضاءة
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لم ييكن تصميم الحدائق وتنسيقها فقد مقتصر على العنصر النباتي أو الهندسي او غيره الذى تطورت وتعددت مع مر الزمان والظهور المعمارى وتعدد الافكار و التصميمات والابداعات ووجود الجديد والكثير من التقنيات، ومن بين كل هذا فان انارة الحديقة وتوزيع الانارة شى مهم جدا فى التصميم والتأسيس لتكون  الحديقه ليست مستخدمة فقط في النهار وانما في الليل أيضاً وفي كل وقت.

فان في النهار يظهر جمال الأشجار والزهور والوانها, وفي الليل تكون الحديقه في بعض الأحيان مكان لقضاء اجمل الاوقات بعد يوم عمل شاق سواء خارج او داخل المنزل وبعد قضاء وقت طويل فى حرارة الشمس.

وهذا يطلق عليه فن انارة الحدائق, ليصبح من يبدع في ذلك كالفنان التشكيلي الذي يبدع في اظهار جمال عمله في كل لحظه ووقت, فالحديقة مكان مهم للغاية نهارا وليلا لذالك يجب انارتها ليلا مع لمسة تصميم عصرية لكى تسطيع قضاء وقت ممتع من خلالها سواء للاسترخاء او للقراءة او غيرها, وايضا انارة الحدائق هى التى تظهر لنا جمال الحديقة, لذا جاء الوقت لنتعرف على اسس وفنون انارة الحدائق.

الإنارة الدائرية

Moonlight Vollkugel, MOONLIGHT International GMBH MOONLIGHT International GMBH حدائقإضاءة
MOONLIGHT International GMBH

MOONLIGHT International GMBH
MOONLIGHT International GMBH
MOONLIGHT International GMBH

إذا كنا نفكر في بعض التصميمات العصرية لإنارة الحدائق الخاصة فإننا نركز على تعميم الإنارة للحديقة ودون أخذ مساحات كثيرة للأنوار المصيئة, وفي ذات الوقت دون أن نزيد من عنصر الضوء في المكان بشئ يكون أكثر إزعاجاً من كونه عنصراً للهدوء الليلي.

وبالتالي فإن من بعض التصميمات الخاصة بإنارة الحدائق ليلاً, إقامة بعض الإنارات الدائرية حول مساحة الحديقة, وذلك لكي تعطي إنطباعاً على إتساع المكان نفسه, وتعطي إضاءة معتدلة للحديقة بعيداً عن كثرة الأضواء مع توفير المساحات في الحديقة ذاتها لإستخدامها في عوامل أخرى هامة.

الإضاءة مع الحديقة الصغيرة

Lights in the Garden GK Architects Ltd حدائقإضاءة
GK Architects Ltd

Lights in the Garden

GK Architects Ltd
GK Architects Ltd
GK Architects Ltd

بعض الحدائق قد تكون صغيرة الحجم, فإذا فكرنا في تصميم إنارة ليلية لها, يجب أن نراعي ألا تكون الإضاءات كثيرة فتوثر على جمال وطبيعة المكان, وألا تكون قليلاً كثيراً لتوثر بالسلب على المكان بشكل كلي.

وبالتالي فدقة توزيع الإضاءة في مثل تلك الحدائق مثل وضع بعض الأنوار المبهرة في جانب , ووضع بعض الأنوار الهادئة في جوانب أخرى متعددة مع مراعاة التوزيع السليم لكل إضاءة, سيعطي لنا منظراً عاماً جميلاً لحديقة تتسم بديكور إناري ليلي راقي.

إضاءة الحديقة مع المسبح

CASA MIGUEL ÁNGEL, Rousseau Arquitectos Rousseau Arquitectos مسبح
Rousseau Arquitectos

Rousseau Arquitectos
Rousseau Arquitectos
Rousseau Arquitectos

عندما نفكر في تصميم إنارة ليلية في حديقة خاصة تحتوي على حمام سباحة أو مسبح, فإننا يجب أن نراعي أن يتم توزيع الإضاءة أيضاً بين المسبح ومساحة الحديقة ذاتها, وذلك لكي لا تزيد الإضاءة كثيراً في مساحة الحديقة, ولا أن تزيد أيضاً الإضاءة في جانب المسبح.

فتصبح كل مساحة لها مكنونها الضوئي ذو التصميم العصري الأنيق.

توزيع الإنارة بين المنزل والحديقة

La Bella Candela, La Bella Candela La Bella Candela حدائقإضاءة
La Bella Candela

La Bella Candela
La Bella Candela
La Bella Candela

هذه الصورة توضح لنا كيفية توزيع الإنارة الليلية بين المنزل والحديقة, بل وحتى مع الطريق المؤدي إلى مدخل المنزل, هذا التصميم يعطي إنطباعاً بوجود أنوار مبهرة في المكان بشكل عام, ولكن في ذات الوقت يتميز بأن أضواءه خافتة, ليست بالأضواء المبهجة جداً فتعطي إنطباعاً سلبياً عن المكان, وليست بالأضواء الخافتة التي لا يظهر منها ضوء أو إنارة واضحة.

فلذلك تم مراعاة هذا الأمر في تصميم هذا المنزل بحديقته لتكون الإضاءة الليلية بشكل ملفت ومبهر, يعطي شعور بهدوء المكان والإستمتاع بالطبيعة والخضرة والأزهار.

مصابيح ليلية

Lámparas solares Gacoli, Comercial Martens Comercial Martens حدائقإضاءة
Comercial Martens

Comercial Martens
Comercial Martens
Comercial Martens

بعض المصابيح الليلية قد تكون سبباً في تكوين تصميم عصري للحدائق ليلاً, فنرى في هذه الصورة بعض المصابيح التي تم توزيعها بشكل منظم لتعطي ضوءاً للمكان وللخضرة لإظهارها في كامل بهجتها, مع تداخل هذه الأضواء في ظلال المكان الليلي بعضها مع بعض.

شجرة الأضواء

CHRISTMAS🎄DECORATIONS BY🎄SOLAR LIGHTING, SOLAR Lighting - Powered by Nature! SOLAR Lighting - Powered by Nature! حدائقإضاءة حديد White
SOLAR Lighting – Powered by Nature!

SOLAR Lighting - Powered by Nature!
SOLAR Lighting – Powered by Nature!
SOLAR Lighting - Powered by Nature!

قد يفكر بعض الأشخاص والمصممين في تصميم شكل مختلف لإنارة الحدائق ليلاً, وهذا ما نراه في هذه الصورة من تزيين حديقة المنزل بمصابيح صغيرة تعطي أضواء على شكل شجرة كبيرة, ومدى روعة ذلك في تداخلها مع ألوان الخضرة الليلية وورق الشجر المتناثر في كل مكان في الحديقة.

المقاعد المضيئة

Algunas de las luminarias de Años Luz Iluminación, Años Luz Iluminación de Vanguardia Años Luz Iluminación de Vanguardia حدائقإضاءة
Años Luz Iluminación de Vanguardia

Años Luz Iluminación de Vanguardia
Años Luz Iluminación de Vanguardia
Años Luz Iluminación de Vanguardia

بعض التصميمات الأخرى قد تكون مختلفة نوعاً ما في تصميم إنارة ليلية للحدائق, ففي هذه الصورة نرى بعض المقاعد المصممة داخل حديقة ذات ورود وأشجار جميلة, هذه المقاعد تتميز بوجود إضاءة أسفلها مما يساعد على إعطاء ضوء خافت في المكان يساعد على الإستجمام أمام تلك الطبيعة الخلابة, بل ويساعد من يحبون القراءة في التركيز الجيد وسط هذا الهدوء وتلك الأضواء.

أفضل المنازل العائلية ذو التصميمات الراقية
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