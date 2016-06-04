افكار لتوسيع مساحة المنازل

لا تتعجب التسمية، هو حمام مغلق تماما تشعر وكأنه فارغ ولكن فيه كل لوازم الحمام وكالعادة اللون الخشبي للخزن المقاومة للرطوبة واللون الأبيض للمغسلة وحوض الحمام يعطيان جمالية وتميز في التصميم، الأرضية البيج بخطوط بنية رفيعة متناسبة مع لون الجدران البيضاء، أما البانيو! أين البانيو؟ لا يوجد بانيو فعليا، يوجد أرضية في زاوية الحمام لها جداران حجريان وجداران آخران من الزجاج. استخدام فواصل لا مرئية هي الفكرة الذكية في تصميم الحمام ليبدو بشكل أوسع.

ننصحكم بقراءة المقال التالي 5 أساسيات لتطبيق الفنج شوي في منزلك