افكار لتوسيع مساحة المنازل

المنزل الذكي هو منزل صغير ولكن كبير أو كبير ولكن اكبر !! في هذا المقال سيطرح المصممين بعض من أفكارهم لجعل بيتك يظهر بشل اكبر وأوسع، اقل فوضى واكثر ترتيباً، لان بيتونا مليئة بالأثاث والمفروشات وكثيرا ما نحتار في وضع الأشياء في مكانها المناسب، وتُفضل دائما ربة المنزل أن يظهر منزلها بشكل واسع ونظيف وخالي من الفوضى.
غرفة معيشة أنيقة بنمط حداثي مميز، الجدران من أحجار مرصوصة بشكل عشوائي بلون بني غامق وفاتح ملفتة للنظر ومتناسبة مع اللون الخشبي للأرضية، طاولة دائرية منخفضة بلون الخشب، وكنب أبيض مريح مناسب للاسترخاء، كلها معطيات لغرفة معيشة مناسبة. استخدم مصمم الديكور الداخلي التناظر بين غرفة المعيشة والجلسة الخارجية من خلال فاصل كبير بين الجزئيين. فكرة التناظر هي الفكرة المستخدمة لتبدو الغرفة بشكل أوسع.
يأتي دور الدًهان الذي اظهر الغرفة بشكل أوسع من خلال استخدام اللون الأبيض الناصع لكلا من السقف والجدران وصولا للأرضية، أما مصمم الديكور فقد استغل الجدار الفاصل في وضع مدفأة في منتصفه ووضع الحطب في جزء محفور من الجدار، أي زيادة في المساحة الخالية وهي الفكرة الأخرى المستخدمة لجعل الغرفة تبدو بشكل اكبر.
احزر ماهي الأفكار الثلاثة لتبدو الغرفة أوسع؟ أولا اللون الأبيض للسرير، لحوض الزرع، للكومودن والسجادة الناعمة اسفل السرير وبالطبع للجدران والسقف، وثانيا السرير المنخفض حيث يوحي بأنه يوجد مساحة كبيرة، ثالثا الفتحة العلوية في السقف التي أعطت إضاءة طبيعية زادت من مساحة الغرفة ومن جمال اللون الأبيض للغرفة.
كلما قلت المساحة الأفقة المستخدمة كلما زادت مساحة الغرفة، وهذه النظرية التي استخدمها المصمم الداخلي لجعل الغرفة تبدو بشكل اكبر، وذلك من خلال أنشاء خزن جدارية، تتحول من خزانة ملابس وأحذية عند فتحها، إلى جدار ابيض عادي عند إغلاقها، وبالتالي زيادة في مساحة الغرفة.
اصبح معروف الأن أن اللون الأبيض احد اهم الأفكار لجعل المطبخ يبدو بشكل أوسع، أما الشيء الأخر فهي خزن المطبخ الممتدة من الأرض إلى السقف والخزن وطاولة المنتصف التي استخدمت كخزن، اي قلة في الفوضى وزيادة في المساحة، أي مطبخ منتظم واسع ونظيف.
لا تتعجب التسمية، هو حمام مغلق تماما تشعر وكأنه فارغ ولكن فيه كل لوازم الحمام وكالعادة اللون الخشبي للخزن المقاومة للرطوبة واللون الأبيض للمغسلة وحوض الحمام يعطيان جمالية وتميز في التصميم، الأرضية البيج بخطوط بنية رفيعة متناسبة مع لون الجدران البيضاء، أما البانيو! أين البانيو؟ لا يوجد بانيو فعليا، يوجد أرضية في زاوية الحمام لها جداران حجريان وجداران آخران من الزجاج. استخدام فواصل لا مرئية هي الفكرة الذكية في تصميم الحمام ليبدو بشكل أوسع.
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