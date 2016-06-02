أفكار لإحياء الممرات الضيقة والطويلة

الممرات من الفراغات الأساسية في البيت، ولكنها منسيه، و تفتقر في أغلب الوقت إلى الديكور المنزلي و اللمسات الجمالية .بعض منا يمكن أن يصيبة الضيق من عدم إمكانية إستغلال أو تجميل الممرات وخاصة الممرات الضيقة والطويلة في المنزل و التي تصيبنا بالملل.

جئنا لكم ببعض الأفكار لتجعلوا العبور من ممرات بيتكم رحلة مشوقة و ممتعة.