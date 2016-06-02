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أفكار لإحياء الممرات الضيقة والطويلة

Marwa Hasan Marwa Hasan
Mono Apartment, OFD architects OFD architects الممر والمدخل
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الممرات من الفراغات الأساسية في البيت، ولكنها منسيه، و تفتقر في أغلب الوقت إلى الديكور المنزلي و اللمسات الجمالية .بعض منا يمكن أن يصيبة الضيق من عدم إمكانية إستغلال أو تجميل الممرات وخاصة الممرات الضيقة والطويلة في المنزل و التي تصيبنا بالملل.

جئنا لكم ببعض الأفكار لتجعلوا العبور من ممرات بيتكم رحلة مشوقة و ممتعة.

إنعاش الممر بالألوان

Stripes, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro الممر الحديث، المدخل و الدرج
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

هنا قسم الممر للونين بالعرض فأكسبه شكلاً منعشاً وأضاف تشويقاً بصرياً كما أكد على الإستمرارية في الممر. إستخدم المصمم سجاد من درجات الأزرق لعمل إنسجام بين الألوان و خلق جو رائع متناسق و منعش في الممر. و أخيراً أضاف طاولة صغيرة و كراسي ملونة لكسر برودة اللون الأزرق و زيادة اللمسة الإبداعة في الممر.

اللون الأبيض

Mono Apartment, OFD architects OFD architects الممر والمدخل
OFD architects

OFD architects
OFD architects
OFD architects

اللون الأبيض هو كلمة السر في الفراغات الضيقة، حيث يكسب الفراغات عمق ويعتبر من أفضل الوسائل لإكساب أي فراغ إتساع وراحة نفسية.

رفوف بطول الممر

Reforma de una vivienda en la c/ Consell de Cent, Anna & Eugeni Bach Anna & Eugeni Bach درجات وأروقة
Anna &amp; Eugeni Bach

Anna & Eugeni Bach
Anna &amp; Eugeni Bach
Anna & Eugeni Bach

عادة ما يكون عرض الطرقات ما بين 90 ل 100 سم، و طولها يصل إلى 5 سم وأكثر أحياناً مما يجعلها مكان مثالي للتخزين. ما تحتاجة لمرور شخصين في الطرقة في نفس الوقت هو 90 سم فقط، فإذا أخذنا 15سم بالكثير من عرض الطرقة سوف يتوفر لدينا الكثير من وحدات التخزين، فيمكنك تركيب الأرفف أو أدراج تفتح بزاوية. ويمكنك تخزين الكتب، الأدوية وأيضاً الأحذية و بهذا يمكنك تخزين العديد من الأشياء المتناثرة في المنزل و التي ليس لها مكان للتخزين.

مرآة على جانب الممر

mieszkanie pokazowe 4 pokoje - apartamenty na polanie - Gdynia, Anna Maria Sokołowska Architektura Wnętrz Anna Maria Sokołowska Architektura Wnętrz الممر والمدخل
Anna Maria Sokołowska Architektura Wnętrz

Anna Maria Sokołowska Architektura Wnętrz
Anna Maria Sokołowska Architektura Wnętrz
Anna Maria Sokołowska Architektura Wnętrz

ضع مرآة أمام الأبواب في الممرات لتعكس الضوء الخارج من الغرف، فالمرآة تعطي عمق للممرالضيق وأيضاً ستكون فرصة لتمكن الخارج من الغرفة بالإطلاع على إطلالته قبل الخروج.

نقطة وصول

Mieszkanie z duszą, Perfect Home Perfect Home الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
Perfect Home

Perfect Home
Perfect Home
Perfect Home

من الأمثلة البارعة في إضافة روح للممرات هي خلق نقطة وصول في نهاية الممر عن طريق وضع لوحة، ورق حائط، عمل فني أو مرأة. هذه خدعة رائعة لإضافة إثارة للممر، وخاصة الممرات الطويلة فهي تعمل إثارة بصرية حيث أنها تقلل الملل أثناء السير في الممر، كما أن الألوان المستخدمة تكسب جواً خاصاً للمكان.

معرض على الحائط

E2 PAVILION ECO HOUSE, BLACKHEATH E2 Architecture + Interiors الممر الحديث، المدخل و الدرج
E2 Architecture + Interiors

E2 PAVILION ECO HOUSE, BLACKHEATH

E2 Architecture + Interiors
E2 Architecture + Interiors
E2 Architecture + Interiors

يمكنك إستغلال الحائط الطويل لعمل معرض فني لصورك مع العائلة أو لللوحات الفنية المختلفة. فلن يكون أختيار الألوان و الطرازعائق لك بل أن تنسيق و تزيين الممر يصبح مثل معرض على الحائط يحكي قصة العائلة من خلال الصور.

دار ضيافة على تله!
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