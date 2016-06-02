أفكار لإحياء الممرات الضيقة والطويلة

الممرات من الفراغات الأساسية في البيت، ولكنها منسيه، و تفتقر في أغلب الوقت إلى الديكور المنزلي و اللمسات الجمالية .بعض منا يمكن أن يصيبة الضيق من عدم إمكانية إستغلال أو تجميل الممرات وخاصة الممرات الضيقة والطويلة في المنزل و التي تصيبنا بالملل.
جئنا لكم ببعض الأفكار لتجعلوا العبور من ممرات بيتكم رحلة مشوقة و ممتعة.
هنا قسم الممر للونين بالعرض فأكسبه شكلاً منعشاً وأضاف تشويقاً بصرياً كما أكد على الإستمرارية في الممر. إستخدم المصمم سجاد من درجات الأزرق لعمل إنسجام بين الألوان و خلق جو رائع متناسق و منعش في الممر. و أخيراً أضاف طاولة صغيرة و كراسي ملونة لكسر برودة اللون الأزرق و زيادة اللمسة الإبداعة في الممر.
اللون الأبيض هو كلمة السر في الفراغات الضيقة، حيث يكسب الفراغات عمق ويعتبر من أفضل الوسائل لإكساب أي فراغ إتساع وراحة نفسية.
عادة ما يكون عرض الطرقات ما بين 90 ل 100 سم، و طولها يصل إلى 5 سم وأكثر أحياناً مما يجعلها مكان مثالي للتخزين. ما تحتاجة لمرور شخصين في الطرقة في نفس الوقت هو 90 سم فقط، فإذا أخذنا 15سم بالكثير من عرض الطرقة سوف يتوفر لدينا الكثير من وحدات التخزين، فيمكنك تركيب الأرفف أو أدراج تفتح بزاوية. ويمكنك تخزين الكتب، الأدوية وأيضاً الأحذية و بهذا يمكنك تخزين العديد من الأشياء المتناثرة في المنزل و التي ليس لها مكان للتخزين.
ضع مرآة أمام الأبواب في الممرات لتعكس الضوء الخارج من الغرف، فالمرآة تعطي عمق للممرالضيق وأيضاً ستكون فرصة لتمكن الخارج من الغرفة بالإطلاع على إطلالته قبل الخروج.
من الأمثلة البارعة في إضافة روح للممرات هي خلق نقطة وصول في نهاية الممر عن طريق وضع لوحة، ورق حائط، عمل فني أو مرأة. هذه خدعة رائعة لإضافة إثارة للممر، وخاصة الممرات الطويلة فهي تعمل إثارة بصرية حيث أنها تقلل الملل أثناء السير في الممر، كما أن الألوان المستخدمة تكسب جواً خاصاً للمكان.
يمكنك إستغلال الحائط الطويل لعمل معرض فني لصورك مع العائلة أو لللوحات الفنية المختلفة. فلن يكون أختيار الألوان و الطرازعائق لك بل أن تنسيق و تزيين الممر يصبح مثل معرض على الحائط يحكي قصة العائلة من خلال الصور.