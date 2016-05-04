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5 أفكار لاستخدام الرخام

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INDEPENDANT HOUSE DESIGNED IN A MINIMALISTIC ORNAMENTAL STYLE,INDEPENDENT HOUSE AT HYDERABAD, KREATIVE HOUSE KREATIVE HOUSE غرفة المعيشة MDF White
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يعتبر الرخام من أفخم وأروع الخامات التي يمكنك استخدامها في تصميم المنزل. فجماله الطبيعي وتدرجات ألوانه الرائعة تضفي مظهر رائع على الحوائط والأرضيات ولمسة فنية يمكنك التحكم في جرأتها أو هدوئها تبعًا لذوقك في اختيار نوع وشكل الرخام. 

وإذا كنتي تحلمين بامتلاك منزلاً يتعمد على جمال الرخام لتحقيق الفخامة والأناقة شاهدي هذه الصور.

1- فخامة أرضية المنزل

INDEPENDANT HOUSE DESIGNED IN A MINIMALISTIC ORNAMENTAL STYLE,INDEPENDENT HOUSE AT HYDERABAD, KREATIVE HOUSE KREATIVE HOUSE غرفة المعيشة MDF White
KREATIVE HOUSE

KREATIVE HOUSE
KREATIVE HOUSE
KREATIVE HOUSE

تعتبر أرضية المنزل من الأركان المهمة في اختيار ديكور المنزل، فهي تؤثر بشكل جذري على المساحة الكلية للمنزل وتمنحه فخامة فضلاً عن أنها تبرز أثاثه، كما تضيف الأرضية اتساعاً على المكان إذا اختيرت بشكل مدروس ومتقن.

ونجد هنا أنه تم اختيار رخام الأرضية باللون البيج مع أثاث منزل باللون الأبيض وهذا يمنحه انعكاس في الألوان والفخامة. كما يمنح الرخام شعوراً بالرفاهية ويجعل الأرض تبدو فخمه. ويعتبر الرخام أقوى الخامات التي تصلح لجميع أنواع الأرضيات خارج المنزل وداخله. 

2- سلم رخامي

実家リノベ 築37年の空き家を事務所兼ショールームに, SWAY DESIGN SWAY DESIGN مساحات تجارية محلات تجارية
SWAY DESIGN

SWAY DESIGN
SWAY DESIGN
SWAY DESIGN

يعتبر الرخام هو من أكثر الأرضيات المستخدمة لسلالم الفنادق والشركات والمنازل. حيث أن قدرة الرخام على التحمل تجعله الأختيار الأفضل في صناعة السلالم. كما يتميز بأنه ذو ألوان متعددة مثل الرمادي والأحمر والأسود المعرق بالأبيض.

ويظهر هنا في هذا السلم الأناقة والفخامة للرخام، وكان سيبدو أجمل لو وجدت بجانبه حائط رخامي.

3- رخام منقوش

Casa Corrego grande, Roma Arquitetura Roma Arquitetura حمام
Roma Arquitetura

Roma Arquitetura
Roma Arquitetura
Roma Arquitetura

لا يستطيع أحد أن ينكر جمال الرخام المنقوش الذي يتداخل فيه البني والبيج في مزيج لوني رائع يعي الحمام مظهر أنيق وجذاب كما يضفي حساً بالهدوء والاسترخاء.

وتعطي الأرضية ذات الاختيار المتميز في الشكل والتصميم مظهر كلاسيكي فخم للحمام.

4- سهل التنظيف

CASA HARAS, ESTUDIO GEYA ESTUDIO GEYA مطبخ
ESTUDIO GEYA

ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA

لابد من اختيار الرخام في المطبخ على أساس قدرة تحمله والمدة التي سيستخدم فيها، حيث يوجد بعض من أنواع الرخام لا تتحمل ويتكون بها شقوق بعد وقت قليل. 

ودائماً ما يعتبر المطبخ هو أنسب مكان للرخام، حيث يستخدم لتقطيع الخضروات، كما أنه يحتوي على ركائز سليكون للأواني الساخنه. ويتميز الرخام بأنه لا يتأثر بكثرة الطبخ وتراكم الأوساخ والشحوم، فهو سهل التنظيف. حيث يتم تنظيفه عن طريق منشفة ناعمة والقليل من الماء.

5- رخام الجلاكسي

Knightsbridge Roof Terrace - Aralia Garden Design Aralia مساحات تجارية حجر White محلات تجارية
Aralia

Knightsbridge Roof Terrace – Aralia Garden Design

Aralia
Aralia
Aralia

هذا النوم من الرخام المستخدم في الحديقة يعد من أفخم أنواع الرخام، حيث كان يستخدم في صناعة التماثيل والمعالم الأثرية. ولهذا يفضل استخدام هذه القطعة من الرخام كقطعة ديكورية للطاولات والمقاعد، لما تعطيه من انطباعاً بالرقي والفخامة.

وتسمى هذه القطعة السوداء من الرخام بالجلاكسي، وأصلها اسباني.

بيت الحجر الأنيق
تعرفوا على هذا المنزل البسيط… بشكل عصريهل ستفكر في استخدام الرخام في منزلك؟

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