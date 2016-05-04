5 أفكار لاستخدام الرخام

يعتبر الرخام من أفخم وأروع الخامات التي يمكنك استخدامها في تصميم المنزل. فجماله الطبيعي وتدرجات ألوانه الرائعة تضفي مظهر رائع على الحوائط والأرضيات ولمسة فنية يمكنك التحكم في جرأتها أو هدوئها تبعًا لذوقك في اختيار نوع وشكل الرخام.
وإذا كنتي تحلمين بامتلاك منزلاً يتعمد على جمال الرخام لتحقيق الفخامة والأناقة شاهدي هذه الصور.
تعتبر أرضية المنزل من الأركان المهمة في اختيار ديكور المنزل، فهي تؤثر بشكل جذري على المساحة الكلية للمنزل وتمنحه فخامة فضلاً عن أنها تبرز أثاثه، كما تضيف الأرضية اتساعاً على المكان إذا اختيرت بشكل مدروس ومتقن.
ونجد هنا أنه تم اختيار رخام الأرضية باللون البيج مع أثاث منزل باللون الأبيض وهذا يمنحه انعكاس في الألوان والفخامة. كما يمنح الرخام شعوراً بالرفاهية ويجعل الأرض تبدو فخمه. ويعتبر الرخام أقوى الخامات التي تصلح لجميع أنواع الأرضيات خارج المنزل وداخله.
يعتبر الرخام هو من أكثر الأرضيات المستخدمة لسلالم الفنادق والشركات والمنازل. حيث أن قدرة الرخام على التحمل تجعله الأختيار الأفضل في صناعة السلالم. كما يتميز بأنه ذو ألوان متعددة مثل الرمادي والأحمر والأسود المعرق بالأبيض.
ويظهر هنا في هذا السلم الأناقة والفخامة للرخام، وكان سيبدو أجمل لو وجدت بجانبه حائط رخامي.
لا يستطيع أحد أن ينكر جمال الرخام المنقوش الذي يتداخل فيه البني والبيج في مزيج لوني رائع يعي الحمام مظهر أنيق وجذاب كما يضفي حساً بالهدوء والاسترخاء.
وتعطي الأرضية ذات الاختيار المتميز في الشكل والتصميم مظهر كلاسيكي فخم للحمام.
لابد من اختيار الرخام في المطبخ على أساس قدرة تحمله والمدة التي سيستخدم فيها، حيث يوجد بعض من أنواع الرخام لا تتحمل ويتكون بها شقوق بعد وقت قليل.
ودائماً ما يعتبر المطبخ هو أنسب مكان للرخام، حيث يستخدم لتقطيع الخضروات، كما أنه يحتوي على ركائز سليكون للأواني الساخنه. ويتميز الرخام بأنه لا يتأثر بكثرة الطبخ وتراكم الأوساخ والشحوم، فهو سهل التنظيف. حيث يتم تنظيفه عن طريق منشفة ناعمة والقليل من الماء.
هذا النوم من الرخام المستخدم في الحديقة يعد من أفخم أنواع الرخام، حيث كان يستخدم في صناعة التماثيل والمعالم الأثرية. ولهذا يفضل استخدام هذه القطعة من الرخام كقطعة ديكورية للطاولات والمقاعد، لما تعطيه من انطباعاً بالرقي والفخامة.
وتسمى هذه القطعة السوداء من الرخام بالجلاكسي، وأصلها اسباني.