5 أفكار لاستخدام الرخام

تعتبر أرضية المنزل من الأركان المهمة في اختيار ديكور المنزل، فهي تؤثر بشكل جذري على المساحة الكلية للمنزل وتمنحه فخامة فضلاً عن أنها تبرز أثاثه، كما تضيف الأرضية اتساعاً على المكان إذا اختيرت بشكل مدروس ومتقن.

ونجد هنا أنه تم اختيار رخام الأرضية باللون البيج مع أثاث منزل باللون الأبيض وهذا يمنحه انعكاس في الألوان والفخامة. كما يمنح الرخام شعوراً بالرفاهية ويجعل الأرض تبدو فخمه. ويعتبر الرخام أقوى الخامات التي تصلح لجميع أنواع الأرضيات خارج المنزل وداخله.