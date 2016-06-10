منزل صديق للبيئة

قد راعى مهندس هذا المنزل أثناء البناء اتجاه الشمس لذلك قام بتقليل الفتحات في الجهة القلبية وزادها في الجهة البحرية. حيث أن المهندس استطاع أن يستغل الواجهات استغلالاً جيداً من حيث رؤية المنظر الطبيعي والتهوية وإنارة الشمس.

كما قام باستغلال مناسيب الأرض مع التصميم استغلالاً ممتاز، جعله يبين انسجام المنزل مع الطبيعة.