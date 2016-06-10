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منزل صديق للبيئة

Freelance Creative Content Writer Freelance Creative Content Writer
Red Bridge House, Smerin Architects Smerin Architects
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يعتبر الخشب بديلاً رائعاً للطوب والحجارة والخرسانة، وذلك مقارنه مع مواد البناء الأخرى. كما يعتبر أقل تكلفة اقتصادياً من أي شئ أخر مستخدم في مجال العزل. لهذا نجد أن الكثير من الناس يستخدمون الخشب في بناء منازلهم لما له من مزايا مختلفة. فالخشب يوفر الوقت والجهد أثناء البناء، كما أنه يعتبر قليل التكلفة بالنسبة لمواد البناء الآخرى.

صديق للبيئة

Red Bridge House Smerin Architects
Smerin Architects

Red Bridge House

Smerin Architects
Smerin Architects
Smerin Architects

تمكن المهندس من أن يخرج بكتلة من المبنى من جهة السقف والدور الأرضي وذلك للاستفادة من حجبهم للشمس في بعض الأوقات وتظليل المبنى. كما يعتبر هذا المنزل صديق للبيئة  لما يتمتع به من استدانة وإمكانية التجديد. 

استغلال الواجهات

Red Bridge House Smerin Architects
Smerin Architects

Red Bridge House

Smerin Architects
Smerin Architects
Smerin Architects

قد راعى مهندس هذا المنزل أثناء البناء اتجاه الشمس لذلك قام بتقليل الفتحات في الجهة القلبية وزادها في الجهة البحرية. حيث أن المهندس استطاع أن يستغل الواجهات استغلالاً جيداً من حيث رؤية المنظر الطبيعي والتهوية وإنارة الشمس.

كما قام باستغلال مناسيب الأرض مع التصميم استغلالاً ممتاز، جعله يبين انسجام المنزل مع الطبيعة.

توظيف مثالي للمنزل

Red Bridge House Smerin Architects
Smerin Architects

Red Bridge House

Smerin Architects
Smerin Architects
Smerin Architects

هذا المنزل مستطيل الشكل، فالهدف من بناءه هكذا هو استغلال جميع المساحات وتوظيفها توظيف مثالي يتناسب مع احتياجات الأنسان. ويعتبر هذا  التصميم من أكثر التصميمات راحة بالنسبة للانسان نظرياً وعملياً.

وقد استخدم مهندس هذا المنزل عنصر الخشب في البناء من أجل أن يتناسب مع الجو المحيط به من أشجار ومناظر طبيعية، ولآنه عازل للحرارة  ومقاوم للماء.

صحي وطبيعي

Red Bridge House Smerin Architects
Smerin Architects

Red Bridge House

Smerin Architects
Smerin Architects
Smerin Architects

غرفة المعيشة هذه مصنوعة من خشب غير مصقول، فهذا النوع من الخشب يساعد على تنظيم درجات الرطوبة، كما يساعد الأشخاص الذين يعانون من حساسية الجهاز التنفسي. وليس هذا فقط فمنظر الخشب يهدئ العقل ويعمل على استرخاء الجهاز العصبي. 

ولا تقتصر فوائد  الخشب على الناحية الصحية فقط، وإنما تشمل أيضًا أنها تمنح الشعور بالدفء والراحة، ولها ألوان ونماذج مختلفة تشبه الحجر الحقيقي، فهي توحي بالجمال وذات مرونة طبيعية.

مسبح نصف مغطى

Red Bridge House Smerin Architects
Smerin Architects

Red Bridge House

Smerin Architects
Smerin Architects
Smerin Architects

يعتبر هذا مسبح نصف مغطى، حيث يمكن للشخص أن يسبح فيه الفرد وهو يشاهد جمال الطبيعة التي يتوسطها هذا المنزل. كما أنه مناسب لجلسات أفراد العائلة حيث الهواء النقي.

وتم تصميم المسبح بهذا الشكل ليجعل دخول الشمس إليه سهلاً وغير مكثف، فسيتطيع الفرد أن يأخذ من أشعة الشمس الفوائد المطلوبة دون زيادة. وكذلك لقتل الباكتيريا التي تتواجد في حمامات السباحة وتضر بالأفراد.

ترس بأذواق متنوعه
أقرأ أيضاً .. كيفية توفير المساحات في الحمامات الصغيرةهل ستفكر في بناء مثل هذا المنزل ؟

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