منزل صديق للبيئة

يعتبر الخشب بديلاً رائعاً للطوب والحجارة والخرسانة، وذلك مقارنه مع مواد البناء الأخرى. كما يعتبر أقل تكلفة اقتصادياً من أي شئ أخر مستخدم في مجال العزل. لهذا نجد أن الكثير من الناس يستخدمون الخشب في بناء منازلهم لما له من مزايا مختلفة. فالخشب يوفر الوقت والجهد أثناء البناء، كما أنه يعتبر قليل التكلفة بالنسبة لمواد البناء الآخرى.
تمكن المهندس من أن يخرج بكتلة من المبنى من جهة السقف والدور الأرضي وذلك للاستفادة من حجبهم للشمس في بعض الأوقات وتظليل المبنى. كما يعتبر هذا المنزل صديق للبيئة لما يتمتع به من استدانة وإمكانية التجديد.
قد راعى مهندس هذا المنزل أثناء البناء اتجاه الشمس لذلك قام بتقليل الفتحات في الجهة القلبية وزادها في الجهة البحرية. حيث أن المهندس استطاع أن يستغل الواجهات استغلالاً جيداً من حيث رؤية المنظر الطبيعي والتهوية وإنارة الشمس.
كما قام باستغلال مناسيب الأرض مع التصميم استغلالاً ممتاز، جعله يبين انسجام المنزل مع الطبيعة.
هذا المنزل مستطيل الشكل، فالهدف من بناءه هكذا هو استغلال جميع المساحات وتوظيفها توظيف مثالي يتناسب مع احتياجات الأنسان. ويعتبر هذا التصميم من أكثر التصميمات راحة بالنسبة للانسان نظرياً وعملياً.
وقد استخدم مهندس هذا المنزل عنصر الخشب في البناء من أجل أن يتناسب مع الجو المحيط به من أشجار ومناظر طبيعية، ولآنه عازل للحرارة ومقاوم للماء.
غرفة المعيشة هذه مصنوعة من خشب غير مصقول، فهذا النوع من الخشب يساعد على تنظيم درجات الرطوبة، كما يساعد الأشخاص الذين يعانون من حساسية الجهاز التنفسي. وليس هذا فقط فمنظر الخشب يهدئ العقل ويعمل على استرخاء الجهاز العصبي.
ولا تقتصر فوائد الخشب على الناحية الصحية فقط، وإنما تشمل أيضًا أنها تمنح الشعور بالدفء والراحة، ولها ألوان ونماذج مختلفة تشبه الحجر الحقيقي، فهي توحي بالجمال وذات مرونة طبيعية.
يعتبر هذا مسبح نصف مغطى، حيث يمكن للشخص أن يسبح فيه الفرد وهو يشاهد جمال الطبيعة التي يتوسطها هذا المنزل. كما أنه مناسب لجلسات أفراد العائلة حيث الهواء النقي.
وتم تصميم المسبح بهذا الشكل ليجعل دخول الشمس إليه سهلاً وغير مكثف، فسيتطيع الفرد أن يأخذ من أشعة الشمس الفوائد المطلوبة دون زيادة. وكذلك لقتل الباكتيريا التي تتواجد في حمامات السباحة وتضر بالأفراد.