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تصميمات مختلفة للسلالم داخل المنزل

Marwan Marwan
Luxury Design - Ville - Private Residence, DECORMARMI SRL DECORMARMI SRL سلالم وأروقة سلالم
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إذا أردنا أن نتكلم عن المنازل التى تكون متكونة من طابقين او اكتر فيجب أن نهتم بتصميم السلالم الداخلية لها بشكل عصري وحديث, فهذا هو الشئ المهم ولا يمكن لنا ان نصممه فقد ونتجاهله, ولكن يجب ان يكون تصميمه مناسب لطبيعة المنزل لانه يكثر استخدامة اكثر من مرة اثناء اليوم, وبالتالي يجب أن نجعله بصورة مبتكرة و رائعة لكى يتناسق مع مكتمل ديكور المنزل فيظهر جميع اركان المنزل متناسق.

لذا نقدم اليكم مجموعة من السلالم الداخلية بالمنازل بتصميمات مختلفة وعصرية حديثة، منها ما هو ذو طابع خشبي ومنها ما هو ذو طابع زجاجي, ومنها النوع المصنوع من الحديد أو الرخام, وبالطبع فإن كل ذلك يعتمد لدى المهندس المعماري أو المصمم نفسه على طبيعة ديكور المنزل.

وهل المنزل المراد تصميم سلالم به يحتاج إلى تصميم بشكل معين وقياسات معينة أم لا, وذلك كله يختلف حسب مساحة المكان والمساحة الداخلية للمنزل, والمساحة المرتبطة بين الطابق السفلي والطابق العلوي, أو إن كان يوجد أكثر من طابقين وهكذا.

اللون الأصفر في التصميم

Rum Point, Tye Architects Tye Architects الممر الحديث، المدخل و الدرج
Tye Architects

Rum Point

Tye Architects
Tye Architects
Tye Architects

بعض المنازل لا تحتاج فقط إلى أن يكون شكل أو تصميم السلالم مطابق أو متناسب مع التصميم الداخلي للمنزل, بل قد تحتاج أيضاً إلى أن يكون اللون متماشى مع طبيعة تصميم ديكورات المنزل ذاته, فلا يمكن للمصمم أن يضع ألوان أو تصميمات ذات طابع ملون لا يتماشى مع باقي ألوان وتصميمات المنزل.

وبالتالي نجد هنا أن تصميم السلالم باللون الأصفر ذو الطابع البراق يعطي شكلاً جديداً وحديثاً للديكور المنزلي, حيث نرى الفاصل الزجاجي وإنعاكس بعض الأضواء الطبيعية داخل المنزل ومن ثم إنعكاسها على جمال التصميم ككل ودقة تداخل الألوان بعضها مع بعض.

التصميم الخشبي ذو اللون الداكن

Casa O-M, Jeost Arquitectura Jeost Arquitectura جدران
Jeost Arquitectura

Jeost Arquitectura
Jeost Arquitectura
Jeost Arquitectura

في بعض الأحيان نريد أن نرى تصميماً فريداً وغير تقليدي كباقي التصميمات, فنرى هنا تصميم لسلالم عصرية ذات اللون الخشبي الداكن, بل وتصميمها وسط ديكور منزل فاخر جداً يتكون من الجدران ذات الطابع الصخري والأرضية الخشبية أيضاً.

وبالتالي يظهر لنا روعة الإبتكار والإبداع لدى المصمم في إختيار دقة الألوان وتناسقها مع بعضها, ليشكل لنا ديكوراً راقياً وحديثاً يتناسب مع المنازل ذو التصميمات العصرية.

التصميم ذو الطابع الدائري

House on St.George Hill, EVGENY BELYAEV DESIGN EVGENY BELYAEV DESIGN راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
EVGENY BELYAEV DESIGN

House on St.George Hill

EVGENY BELYAEV DESIGN
EVGENY BELYAEV DESIGN
EVGENY BELYAEV DESIGN

بعض المنازل قد تكون صغيرة الحجم, وفي ذات الوقت تتكون من طابقين أو أكثر, فهذا لا يعني ألا نهتم أيضاً بتصميم خاص وفريد للسلالم التي تربط تلك الطوابق وبعضها.

ففي هذه الصورة نرى السلم ذو الطابع الدائري, وهذا يوضح لنا مدى عبقرية وإبداع المصمم, حيث إستغل المساحة الصغيرة ولم يخل بمساحة باقي المنزل ليصمم سلالم ذات طابع عصري أيضاً في شكل دائري بسيط مستغلاً المساحة البسيطة في أحد أركان المنزل وربطه بالطابق العلوي, لكي لا يشعر أصحاب المنزل بضيق المساحة أو بتأثير ذلك النوع من التصميم على المساحة الكلية للمنزل.

تصميم غير تقليدي

Appartement La Joliette, Genghis Studio Genghis Studio الممر الحديث، المدخل و الدرج
Genghis Studio

Genghis Studio
Genghis Studio
Genghis Studio

نرى في هذه الصورة كيف إستغل المصمم لهذا السلم مساحة بسيطة جداً من المنزل ليصنع سلم خشبي يربط بين الطابق العلوي والسفلي, بل ولا يستغل المساحة أسفل السلم ليجعل أصحاب المنزل يستطيعوا الإستفادة بها في توزيع الأثاث والأشياء لتوفير المساحة الجيدة في الطابق السفلي.

وبالتالي فقد أبرز المصمم في تصميم ذلك السلم بقلة المواد المستخدمة فيه وتوسعة الفراغات الداخلية ليعطي شعوراً بإتساع المكان حتى ولو كان المنزل صغيراً.

الخشبي الحديدي

Engel & Völkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum بلكونة أو شرفة
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

هذا السلم صمم لكى يصل بين الطابق السفلى والطابق العلوى للمنزل بشكل بسيط, فهو ليس سلم كبير الحجم, مصنوع من الخشب والحديد معا والسور الحديد المتناسق مع الديكور والجدران ذات الطابع الحجرى.

فذلك التصميم نراه يتناسق جيداً مع طابع المنزل من تصميم حجري, مع وضع بعض الأشجار البسيطة والأزهار, لتعطي إنطباعاً بأن المنزل مفتوح على الطبيعة مباشرة ولا ينقصه شئ غير الراحة والجلوس في هدوء على تلك الأريكة البيضاء.

السلالم الزجاجية

Glastreppen, Glasböden, Glasfassade und Eingangsportal in Surrey, England, Siller Treppen/Stairs/Scale Siller Treppen/Stairs/Scale درج زجاج Transparent
Siller Treppen/Stairs/Scale

Siller Treppen/Stairs/Scale
Siller Treppen/Stairs/Scale
Siller Treppen/Stairs/Scale

بعض الأشخاص يحبون أن يدخل الزجاج في تصميم كل شئ بمنازلهم حتى لو كانت السلالم ذاتها, فنرى في هذه الصورة إحدى أفكار بعض المصممين لسلم زجاجي يربط بين الطابق العلوي والسفلي, هذا التصميم يعطي إنبطاعاً بأناقة المكان, حيث أن الكثير من التصميمات الزجاجية سواء في السلالم أو غيرها تعطي بريقاً عند تداخلها مع أشعة الضوء, سواء ضوء الشمس أو أضواء المنزل ذاته, فهي تعكس بعض هذه الأضواء داخل المنزل لتعطي بريقاً لامعاً في أرجاء المنزل, وهذا من التصميمات الغير تقليدية التي تعكس الناحية غير التقليدية في ديكور المنزل.

الرخام في تصميم السلالم

Luxury Design - Ville - Private Residence, DECORMARMI SRL DECORMARMI SRL سلالم وأروقة سلالم
DECORMARMI SRL

DECORMARMI SRL
DECORMARMI SRL
DECORMARMI SRL

عندما نتحدث عن تصميم المنازل بألوانه وأشكاله وأنواعه المختلفة, فلا يجب أن ننسى السلالم الرخامية, والتي كثيراً ما يستخدمها المصممون في تصميم سلالم القصور والفيلات كبيرة الحجم والمتعددة الطوابق والغرف, كقصور الأمراء والملوك, فهي سلالم تعطي بريقاً عندما تعكس الأضواء المبهرة في القصر أو الفيلا مما يعطي شعوراً كبيراً جداً بأناقة المكان وإعتباره من الفيلات أو القصور الفاخرة ذات التصميمات الفارهة.

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ما رأيك في التصميمات المختلفة وغير التقليدية للسلالم؟

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