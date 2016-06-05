تصميمات مختلفة للسلالم داخل المنزل

إذا أردنا أن نتكلم عن المنازل التى تكون متكونة من طابقين او اكتر فيجب أن نهتم بتصميم السلالم الداخلية لها بشكل عصري وحديث, فهذا هو الشئ المهم ولا يمكن لنا ان نصممه فقد ونتجاهله, ولكن يجب ان يكون تصميمه مناسب لطبيعة المنزل لانه يكثر استخدامة اكثر من مرة اثناء اليوم, وبالتالي يجب أن نجعله بصورة مبتكرة و رائعة لكى يتناسق مع مكتمل ديكور المنزل فيظهر جميع اركان المنزل متناسق.

لذا نقدم اليكم مجموعة من السلالم الداخلية بالمنازل بتصميمات مختلفة وعصرية حديثة، منها ما هو ذو طابع خشبي ومنها ما هو ذو طابع زجاجي, ومنها النوع المصنوع من الحديد أو الرخام, وبالطبع فإن كل ذلك يعتمد لدى المهندس المعماري أو المصمم نفسه على طبيعة ديكور المنزل.

وهل المنزل المراد تصميم سلالم به يحتاج إلى تصميم بشكل معين وقياسات معينة أم لا, وذلك كله يختلف حسب مساحة المكان والمساحة الداخلية للمنزل, والمساحة المرتبطة بين الطابق السفلي والطابق العلوي, أو إن كان يوجد أكثر من طابقين وهكذا.