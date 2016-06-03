حمامات بأنماط متنوعه

حاول أن تعرف من الوصف أي نمط من الحمامات هذا. عندما يوجد ثريا بلون معدني برونزي وفيها عشرة مصابيح معلقة في سقف الحمام، عندما يوجد كنبة جلد بلون بني محروق بجانب شباك يطل على طبيعة خلابة له ستارة معلقة من طرفها بكل أناقة، عندما تكون خزن الحمام الخشبية المقاومة للرطوبة بلون بني محروق مزخرفة بلون ذهبي، عندما يكون البانيو بلون بني محروق مرصع بأحجار كبيرة كالماسات، مفروش بأرضية رخامية بيضاء في المنتصف وبني محروق على الحواف، ستعرف مباشرة انه الحمام الكلاسيكي الذي تستمتع في تصميمة .