حمامات بأنماط متنوعه

الحمام جزء مهم وأساسي في أي منزل، وتختلف تصاميم الحمامات حسب أنماطها فهناك النمط الكلاسيكي الفاخر، المودرن المميز، والريفي البسيط وغيرة من الأنماط ولكن جميعها تعتبر مكان لتشعر فيه بالنظافة تحت دش الماء الدافئ او بالاسترخاء في مغطس مريح.
في هذا المقال سنتعرف على مواصفات ومميزات الحمامات الكبيرة باختلافه أنماطها.
حاول أن تعرف من الوصف أي نمط من الحمامات هذا. عندما يوجد ثريا بلون معدني برونزي وفيها عشرة مصابيح معلقة في سقف الحمام، عندما يوجد كنبة جلد بلون بني محروق بجانب شباك يطل على طبيعة خلابة له ستارة معلقة من طرفها بكل أناقة، عندما تكون خزن الحمام الخشبية المقاومة للرطوبة بلون بني محروق مزخرفة بلون ذهبي، عندما يكون البانيو بلون بني محروق مرصع بأحجار كبيرة كالماسات، مفروش بأرضية رخامية بيضاء في المنتصف وبني محروق على الحواف، ستعرف مباشرة انه الحمام الكلاسيكي الذي تستمتع في تصميمة .
خشب، حجر، الوان ترابية كلها مواصفات لتصميم حمام بنمط ريفي. بانيو دائري بلون ابيض يوجد على تلة حجرية ذات أرضية بلون الخشب، أرضية من السيراميك البيج تتناسب مع لون البيج الغامق للجدران، الجذاب في التصميم الرف المحفور في الجدار فوق البانيو بلون الخشب والإضاءة المخفية التي أعطت جاذبية وكأنها شموع معلقة، أما لون الخشب للخزن والسقف فهو طابع ريفي بحت.
الاندماج بين اللون البيج والبرونزي سر جمال هذا الحمام. تتعجب من جمال كل شيء في هذا الحمام، الأرضية عبارة عن بلاطة واحدة بلون بيج ينعكس عليها إضاءة السقف لتزيد من لمعانها، خزن سفلية عرضية بلون الخشب الفاتح تعتليها مغاسل معدنية بلون البرونز المعتق ومرأة كبيرة تعكس جمال الحمام وتعكس أيضا وجود غرفة صغيرة ضمن الحمام لوضع بعض الملابس وبعض الحاجيات، لم ننتهي بعد يوجد جزء أخر للحمام وهو الجزء المفصول بفاصل زجاجي شفاف وهو جزء البانيو، الذي له درجات تشعر بالفخامة عند استخدامه.
مساحة هذا الحمام تساعد على تصميمه بنمط استوائي من خلال إنشاء حديقة بنباتات استوائية وأحواض نباتيه بأشكال مختلفة ومميزة، محيطة ببانيو بيضاوي بلون ابيض، أرضية غرانيت سوداء غير لامع متناسبة مع وجود النباتات، مكان للاستحمام بسيراميك ابيض، مفصول بجدار خشبي مقاوم للرطوبة عن باقي الحمام، أما سماء هذه الحديقة تظهر من خلال نافذه دائرية.
ماذا يخطر ببالك عند سماع حمام بنمط البحر الأبيض المتوسط ؟يساعد الحمام الواسع على التفنن في التصميم فنلاحظ بساطة المغسلة الزجاجية، جدران بيضاء، ثم يأتي البانيو الأبيض مقابل شبالك كبير تتسلط عليه كل أشعه الشمس الدافئة، وللاستحمام السريع يوجد دوش في غرفة زجاجية توحي بكبر حجم الحمام، أما الشيء المميز في هذا النمط هو أمران الأول، وجود المدفأة في احد زويا الحمام تعطي شعور مميز وخاصة ليلاً، أما الشيء الأخر فهو لون البحر الأزرق لاحد الجدران وتصميم الأرضية ببلاط من السيراميك المزخرف أعطت طابع متوسطي جذاب.
الحمام بنمط صناعي يبدو وكأنه حمام من المعدن، ولكن هو حمام يتميز بالبساطة وبلمسات معدنيه لبعض الأجزاء. يتميز هذا الحمام ببلاط ابيض بسيط وبانيو بلون ابيض يتناسب مع لون المغسلة، أما المميز في هذا الحمام هو جزء من الجدار العلوي والجدار في مكان الاستحمام بلون بني من الأحجار المصفوفة بترتيب منسق، أما النمط المعدني فيظهر من خلال القضبان المعدنية بلون اسود بشكل مثلث من الأعلى وبشكل X على الجدار في مكان الاستحمام.
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