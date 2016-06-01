منزل آسيوي رائع بأسلوب المينيمال

في أعلى تلة في قرية هادئة تحيط بها الغابات والمساحات الخضراء، في اليابان، يقف منزل OTa الخشبي المتواضع، بتصميمه البسيط الرائع، الذي قدمه لنا مصممو شركة Usami المعمارية، على مساحة كلية تبلغ 370 مترًا مربعًا، فيما تبلغ مساحة بناء المنزل، 112 مترًا مربعًا.

اعتمد المصممون اليابانيون، في إعدادهم لمنزل Ota، على الأسلوب المينيمال بمبدأ الحد الأدنى لكل شيء، حيث القطع القليلة من الأثاث الخشبي، مع وحدات إضاءة قليلة وبسيطة.