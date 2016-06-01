منزل آسيوي رائع بأسلوب المينيمال

في أعلى تلة في قرية هادئة تحيط بها الغابات والمساحات الخضراء، في اليابان، يقف منزل OTa الخشبي المتواضع، بتصميمه البسيط الرائع، الذي قدمه لنا مصممو شركة Usami المعمارية، على مساحة كلية تبلغ 370 مترًا مربعًا، فيما تبلغ مساحة بناء المنزل، 112 مترًا مربعًا.
اعتمد المصممون اليابانيون، في إعدادهم لمنزل Ota، على الأسلوب المينيمال بمبدأ الحد الأدنى لكل شيء، حيث القطع القليلة من الأثاث الخشبي، مع وحدات إضاءة قليلة وبسيطة.
من الواجهة الأمامية، يمكننا رؤية كيف يندمج المنزل وسط الطبيعة، بتصميمه البسيط للغاية، والراقي بلونه الأسود، مع تلك الدرجات الحجرية التي تقودنا إلى داخل المنزل، حيث يستقبلنا إلى داخل غرفة المعيشة المفتوحة على الحديقة الأمامية.
كما يمكننا ملاحظة كيف تم تصميم المنزل من طابقين بزوايا هندسية حادة، فهو أشبه بمربع كبير يعلوه لوح مسطح، ومن ثم مربع أخر ولكن أصغر بكثير.
يتمتع المنزل بمنظر خلاب، فلاخضرة ليست فقط في حديقته الامامية، بل يمكننا بكل وضوح رؤية تلك الأشجار العملاقة تبرز من خلفه.
يتمتع المنزل بشرفة مُشمسة ذات منظر طبيعي رائع، حيث المساحة الخضراء القابعة أمام المنزل بشجراتها الصغيرة، وقد وضعت طاولة وكرسي من الخشب للاستمتاع بتلك الشرفة المُشرقة، والاندماج مع الطبيعة المحيطة في الوقت ذاته.
يتميز التصميم الداخلي لمنزل Ota الياباني، بأسلوب المينيمال، الذي يعتمد بشكل أساسي على الحد الأدنى من الأثاث والإضاءة، وهو ما يبدو واضحًا في غرفة المعيشة التي يُسيطر عليها الطابع الخشبي للاندماج مع الطبيعة المحيطة بالمنزل.
تحوي غرفة المعيشة أثاثًا قليلًا وبسيطًا في تصميمه، حيث الأريكة البسيطة التي تقف أمامها منضدة خشبية رائعة البساطة، إلى جانب كرسي وأريكة أخرى أصغر حجمًًا، من الخشب أيضًا، وهو ما يتناسب كثيرًا مع الأرضية الخشبية، والإطار الخشبي المحيط بالنافذة التي تعلو الأريكة، وأيضًا السقف والباب الخشبي، فيما تضفي الأخشاب المسيطرة على الغرفة، إحساسًا بالدفء، يكسر برودة اللون الأبيض الذي اكتست به الجدران.
تتمتع غرفة المعيشة أيضًا بإمكانية تحويلها من غرفة مفتوحة على الحديقة الأمامية، إلى غرفة مغلقة أكثر خصوصية، وذلك من خلال الأبواب االزجاجية المنزلقة، والتي تجسد النمط الآسيوي التقليدي، حيث االمستطيلات الزجاجية المحاطة بأطر خشبية.
كما يمكننا من خلال تلك الصورة، ملاحظة تطبيق الأسلوب المينيمال في الإضاءة، فالغرفة لا تحوي سوى مصباحًا واحدًأ متدليًا من السقف الخشبي، بتصميم بسيط للغاية، وذلك لأن الغرفة تعتمد في الأساس على الإضاءة الطبيعية التي تنفذ إليها من خلال الشرفة المفتوحة على الحديقة.
على الرغم من صغر مساحة المطبخ داخل هذا المنزل، إلا أنه تم تصميمه ببراعة تسمح بتخزين كافة الاحتياجات، والحصول على كافة المرافق الأساسية في أي مطبخ، إضافة إلى وجود مساحة للتحرك بحرية وراحة.
تم تصميم المطبخ كوحدات خشبية تستند إلى الجدارين يمينًا وشمالًا، ففي الجانب الأيمن توجد وحدات وأرفف علوية، تقبع أسفلها منضدرة رخامية ممتدة فوق وحدات تخزين خشبية، أما في الجانب الأيسر، فتوجد أيضًا وحدات تخزين علوية، تقبع أسفلها منضدة تضم كل من الموقد والحوض، وقد صمما معًا داخل إطار معني يعلو وحدات خشبية مفرغة.
هذا ويضم المطبخ نافذتين لتوفير الإضاءة والتهوية، مع السماح برؤية المنظر الخارجي الرائع المحيط بالمنزل، والذي يتناغم بطبيعته الخلابة مع الأرضية الخشبية للمطبخ.
في قلب منزل Ota الياباني، تزداد الحميمية كثيرًا، حيث هذا الركن الدافئ ليس فقط لأرضيته الخشبية، بل أيضًا بفعل تلك المدفأة القابعة أمامنا في الزاوية، مع تلك الأريكة الوحيدة التي تعطي شعورًا قويًا بالحميمية.
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خصص مصممو شركة أوسامي المعمارية، الطابق الثاني من المنزل الياباني الخشبي، كركن للقراءة والدراسة، حيث يتمتع بالهدوء والراحة، إلى جانب الروية الكاملة للمنظر الطبيعي المحيط للمنزل من خلال تلك الكبيرة الممتدة عرضيًا في جدار الغرفة.
كسائر المنزل، يُسيطر الطابع الخشبي على ركن الاطلاع هذا، بدءًا من السقف والنافذة، وحتى المنضدة الممتدرة بعرض الحائط، أسف النافذة مباشرة، وأمامها كرسي خشبي وحيد، يقبع خلفه الدرج الذي يقودك مرة أخرى إلى الطابق الأول، وقد وضعت في زواياه الجانبية إضاءات منيمالية رقيقة.
في ردهة الطابق الأرضي، نجد هذا الدرج الخشبي، الذي صمم بدجات خشبية ضخمة، مع درابزين حديدي لدعم السلم، وقد صمم في الحائط الجانبي، رف لعرض القطع الفنية.
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