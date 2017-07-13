لطالما حلمت كل سيدة وفتاة بمنزل أحلام أبيض اللون، ولكن عند اتخاذ القرار.. يُصبح الأبيض مُخيفًا! فالجميع يخشى أن يكون مملًا، الجميع يخشى اختيار قطع أثاث من الأبيض لما قد تتعرض له من تلف واتساخ، ولكن هنا في إيطاليا، فوق أحد المنحدرات، يقبع منزل أبيض بالكامل، نعم منزل الأحلام الأبيض حقيقة!
يتميز المنزل بتصميمه الإنسيابي الذي تم تنفيذه من قبل شركة RO|a للهندسة المعمارية، حيث يُسيطر الأبيض بأناقته على كل شيء، بدءًا من ورود الحديقة، وحتى الأرضية والجدران والأثاث،
هل هناك مشهد أفضل من هذا؟ نحن ننظر إلى المنزل من زاوية جانبية، حيث الحديقة الخضراء بالكامل، والتي تتوجها أزهار بيضاء رائعة الجمال، تتناغم في سلاسة مع البناء الأبيض للمنزل الإيطالي.
من تلك الزاوية، يمكننا رؤية مدخل يحوي مدرجات اسمنتية بيضاء تقودك إلى داخل المنزل، وقد أحاطت بها المساحات الخضراء على الجانبين، وأيضًا على مدى البصر.
يتسم مدخل المنزل بالفخامة والرقي، حيث اللون الأبيض المسيطر على الجدران والسقف، مع إضاءات خفية في خط طولي في السقف، وأرضية رخامية رمادية.
وعلى الجدران، ارتسمت كلمة
Home، بأحرف معدنية كبيرة، لتزين المدخل الفخم، إلى جانب ذك المجسم الفخاري الضخم الذي يحوي مزروعة خضراء صغيرة بداخله.
من وراء الباب الأبيض المفتوح أمامنا، يمكننا رؤية غرفة الطعام التي تتسم بالرقي والفخامة من مجرد النظرة الأولى، فأول ما يجذب نظرنا بداخلها، تلك الثريا الكريستالية المتدلية من السقف، وأسفلها طاولة خشبية تزينت بمزهرية زجاجية، تنافسها في الجمال، تحفة فخارية بيضاء وضعت إلى جانبها.
تتمتع غرفة الطعام بلمسة خشبية دافئة في أرضيتها، مع منظر بديع يقبع خلف النافذة الزجاجية الكبيرة الممتدة من الأرض وحتى السقف، وقد كستها سائر ناعمة شفافة من الأبيض، ومعها طبقات أخرى من الرمادي.
تستمر فخامة هذا المنزل في ابهارنا، حيث الحمام الذي يشبه في تصميمه حمامات الفنادق الراقية، فقد اختيرت وحداته بتصميمات رقيقة انسيابية، ويمكننا رؤية ذلك بوضوح في حوض الاغتسال الصغير، الذي تعلوه مرآه ذات إطار مميز.
وبالطبع، فاللون الأبيض صاحب الكلمة العليا، وإن كانت الإضاءة الجانبية المنعكسة على الحائط، وأيضًا الإصاءة المنعكسة من السقف، توحيان بأن اللون يميل إلى البيج.
أما عن المغطس، فهو يجعلك تشعر على الفور بالاسترخاء، فقد تم تصميمه على نمط المنتجعات الصحية، حيث التصميم الانسيابي المستطيل الذي يُحيط بالمغطس البيضاوي، ليمنحه مساحات تسمح بوضع العطور التي تبعث على الاسترخاء، كما وضعت حدات الإضاءة و في السقف بشكل مُبهر، لتُسقط إضاءتها على المغطس.
يستمر الأبيض في سيطرته داخل المطبخ، الذي يتسم بتصميم عملي يغب عليه الطابع العصري، حيث وضعت وحدات التخزين في منتصف المطبخ، ووضعت اخرى تماثلها في الجانب الأيمن، ولكن دون أن يشكلا معا حرف L، حيث توجد مسافة فاصلة بين كليهما.
هذا ويتضمن المطبخ نافذة زجاجية مستطيلة كبيرة، تُشبه نوافذ المنازل التي تصمم داخل القاطرات، فيما صممت الإضاءات بشكل جذاب في السقف لتسلط أضواءها على الأرضية الخشبية الدافئة المظهر.
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