لطالما حلمت كل سيدة وفتاة بمنزل أحلام أبيض اللون، ولكن عند اتخاذ القرار.. يُصبح الأبيض مُخيفًا! فالجميع يخشى أن يكون مملًا، الجميع يخشى اختيار قطع أثاث من الأبيض لما قد تتعرض له من تلف واتساخ، ولكن هنا في إيطاليا، فوق أحد المنحدرات، يقبع منزل أبيض بالكامل، نعم منزل الأحلام الأبيض حقيقة!

يتميز المنزل بتصميمه الإنسيابي الذي تم تنفيذه من قبل شركة RO|a للهندسة المعمارية، حيث يُسيطر الأبيض بأناقته على كل شيء، بدءًا من ورود الحديقة، وحتى الأرضية والجدران والأثاث،