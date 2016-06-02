شقة مميزة من غرفة واحدة!

يضطر بعض المتزوجون في بداية حياتهم إلى شراء منزل ذا حجم صغير وذلك لعدم قدرتهم المالية على شراء المنازل الكبيرة. كما يمكن أن يضطر البعض للانتقال إلى منزل آخر من أجل وظيفة ما ويقلق بشأن صغر المنزل وكيف له أن يتسع.

ولكن لا تقلق سنلجأ إلى حلول بسيطة في ديكور المنزل ليبدو أكبر من حجمة الطبيعي.