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شقة مميزة من غرفة واحدة!

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apto poledance, Casa100 Arquitetura Casa100 Arquitetura غرفة المعيشة
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يضطر بعض المتزوجون في بداية حياتهم إلى شراء منزل ذا حجم صغير وذلك لعدم قدرتهم المالية على شراء المنازل الكبيرة. كما يمكن أن يضطر البعض للانتقال إلى منزل آخر من أجل وظيفة ما ويقلق بشأن صغر المنزل وكيف له أن يتسع.

ولكن لا تقلق سنلجأ إلى حلول بسيطة في ديكور المنزل ليبدو أكبر من حجمة الطبيعي.

السقف والأرضية

apto poledance, Casa100 Arquitetura Casa100 Arquitetura غرفة المعيشة
Casa100 Arquitetura

Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura

تعتبر الأرضية والسقف هما الأساس في ديكور المنزل، لذلك ننصحك عند القيام بشراء الأرضية بأن تختر الأرضية الخشبية ذات اللون الفاتح وابعتد تماماً عن الألوان الداكنة.

وبالنسبة لسقف المنزل فيفضل اعتماد اللون الأبيض، ولا مانع بأن تصممه على مستويات مختلفة ليعطي بعد ثالث بأن السقف أعلى. ولكن هذه الميزة لن تتحق إلا عند إضافة لون آخر بجانب الأبيض ويفضل بأن يكون نفس لون الأرضية لعدم احداث تشويش بكثرة الألوان.

ٍSpotlight

apto poledance, Casa100 Arquitetura Casa100 Arquitetura غرفة المعيشة
Casa100 Arquitetura

Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura

لجعل ديكور المنزل يبدو أكثر اتساعاً، فنحن بحاجة إلى spotlight كهذه الموجودة في هذا المنزل. حيث أن هذه الإضاءة جذابه ومريحة للعين، كما أنها جيدة جداً لانها تسطع السقف ثم يرتد على باقي ديكور المنزل لتضيئة فتجعله يبدو أعلى وكذلك الغرفة أكبر.

مرايا طويلة

apto poledance, Casa100 Arquitetura Casa100 Arquitetura الممر الحديث، المدخل و الدرج
Casa100 Arquitetura

Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura

ولزيادة حجم ديكور المنزل، قم بإضافة المرايا الطويلة فهي لا تعكس الصور فحسب بل تعكس أيضاً الضوء والألوان.

وكن جريئاً مع المرايا وضعها على حائط بأكمله، فسيعطيك ذلك حجماً مضاعفاً لديكور المنزل.

استغني عن الشكل التقليدي

apto poledance, Casa100 Arquitetura Casa100 Arquitetura غرفة المعيشة
Casa100 Arquitetura

Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura

لا داعي لشراء غرفة بالكامل من محلات الأثاث، فيمكنك الاستغناء عن الشكل التقليدي واستخدام كنبه ركن مع طاولة صغيرة توضع في الجانب. كما يمكنك شراء كرسي كبير بدلاً من كنبه كبيرة الحجم، وسيكون المكان أجمل عند إضافة كرسيين متوسطين الحجم في المنتصف.

بمعنى عدل حجم الأثاث ليناسب ديكور منزلك، ولا تجعلها مزدحمة على الاطلاق لتشعر برحابة ديكور المنزل الصغير.

الديكورات الصغيرة

apto poledance, Casa100 Arquitetura Casa100 Arquitetura غرفة المعيشة
Casa100 Arquitetura

Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura

تقليل عدد الاكسسوارات في ديكور المنزل لعدم الشعور بالتشوش.  فمثلا وضع الديكورات الصغيرة والانتيكات بالحد الأدنى منها الذي يشعر معه الشخص أن بدونها لن يبدو ديكور المنزل جميلاً.

 كما عليك الابتعاد عن ملىء كل ركن بزينة ما، وذلك لأن كثرة الاكسسوارات ستشعرك بأن ديكور المنزل مزدحم و ستقلل من مساحته الاصلية.

خدعة ديكورية

apto poledance, Casa100 Arquitetura Casa100 Arquitetura مطبخ
Casa100 Arquitetura

Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura

ولعدم شغل مساحة كبيرة من أجل طاولة السفرة، فيمكنك أن تفكر في أن تضف جزءاً خشبياً إلى رخام المطبخ يكون سهل الفتح والغلق ليصبح بديلاً عن طاولة الطعام. 

فبهذا تكون قد وفرت المساحة الكبيرة التي كانت ستستغلها طاولة السفرة، وأضفت فكرة جديدة إلى منزلك تعطي جواً مختلفاً

أفكار لإحياء الممرات الضيقة والطويلة
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