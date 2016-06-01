أفكار مبتكرة للحفاظ على الأثاث الزجاجي

لا يوجد منزل يخلو من الزجاج فانه يدخل تصميمه فى كل شئ, سواء النوافذ أو الطولات أو الأبواب أو بعد الفواصل الزجاجية أو حتى بعض الأثاث المنزلي والسلالم.
ويكون في بعض الأحيان الزجاج متداخل مع تصميمات أخرى منها الخشبية أو المعدنية أو غيرها كما في النوافذ الخشبية مثلاً, وأيضا يوجد من الأثاث ما يدخل فيه اجزاء من الزجاج, والأثاث الزجاجى هو موضة وديكور عصرى ورائع, سواء الزجاج الشفاف أو المرايات أو الزجاج المرسوم المصحوب بنقوشات والزجاج ايضا المصبوغ.
ولكى يظهر الزجاج بشكل جميل يجب أن يتم الإعتناء به جيداً من حيث النظافة الدائمة لكي يصبح أكثر لمعاناً ولا يظهر فيه أى علامات من علامات اللمس أو البخار أو حتى الأتربة, أو أى شئ قد يظهره بشكل غير نظيف.
ومعا سوف نتعرف على كيفية الإعتناء بأي تصميم زجاجي من حيث النظافة أو اللمعان أو حتى الخدوش من خلال بعض الصور التالية الخاصة ببعض التصميمات الزجاجية.
في مثل تلك النوافذ يتم إستعمال الأشياء البسيطة في المنزل للإعتناء بها, مثل البخاخ الذي قد يحتوي على مياه خفيفة أو قد يحتوي على ملمع للزجاج مثلاً, ونستطيع أن نستخدم أيضاً الوسائل البسيطة في طريقة الإعتناء به عن طريق منشفة صغيرة أو إسفنجة صغيرة أيضاً, حيث نرى تحديداً في هذه الصورة صغر حجم القطع الزجاجية بين كل إطارات النافذة الواحدة, وبالتالي فإن أنسب ما يصلح لها الأدوات والوسائل الصغيرة في المنزل للإعتناء به.
بعض الأحيان قد يكون هناك منازل كبيرة تحتوي على فواصل زجاجية ضخمة, وفي هذه الحالة فعندما نفكر بكيفية الإعتناء بها فيجب مراعاة شيئان مهمان, وهما أن نتابع دائماً الإعتناء بها من خلال متابعة التنظيف والحفاظ على اللمعان من اللمس أو غيره, وأن نحافظ عليها من بعض الخدوش التي قد تصيبها من وضع بعض أثاث أو قطع المنزل قريبة من هذا الزجاج, مثل مقاعد أو طاولة أو غيرهما.
فنرى في هذه الصورة مدى إهتمام أصحاب ذلك المنزل بهذه الفواصل الزجاجية والإهتمام أيضاً بعدم وضع أي أثاث قريب منها للحفاظ عليها من التجريح أو الخدش الذي قد يحدث عند تحريك بعض الأثاث إذا كان قريب منها.
في بعض المنازل نرى بعض النوافذ الزجاجية تتميز بأنها تطل على بعض المناظر الطبيعية من الأشجار أو البحار أو غيرها, وهذا يحتاج منا أن نقوم بالإعتناء أكثر بهذه النوافذ الزجاجية للحفاظ على ملمسها ولمعانها من الأتربة أو الرطوبة المستمرة في البيئة المحيطة, وهذا ما يجعلنا نتابع بإستمرار أيضاً الإعتناء بمثل تلك النوافذ.
من بعض أدوات النظافة البسيطة التي قد تكون متوفرة في جميع المنازل هي الماء والصابون, وهما عنصرين مهمان في الحفاظ على نظافة الأثاث الزجاجي من نوافذ وغيرها, فعند تنظيف النوافذ الزجاجية بالماء والصابون وبأدوات رقيقة ناعمة, يعطي هذا ملمساً أيضاً ناعماً لهذا الزجاج, بل ويعطي لمعاناً ووضوحاً في الروية من خلفه في حال التواجد داخل المنزل.
وعادة ما يكون مثل ذلك النوع من التنظيف بين الحين والآخر لكي لا يكون بشكل مبالغ فيه للإعتناء والمحافظة على جودة الزجاج وملمسه.
في بعض الأحيان أيضاً نحتاج في الإعتناء بالأثاث الزجاجي للمنزل بالإستعانة ببعض الأدوات المتوفرة في المنزل مثل البخاخ الذي يحتوي على بعض المواد الملمعة أو مسح الزجاج بإسفنجة تحتوي على مياه خفيفه لكي لا تترك آثار نقط مياه تؤدي إلى تكوين أتربة أو التفاعل مع الغبار خارج المنزل.
وبالتالي فإن البخاخ الذي يحتوي على بعض المواد الملمعة, هذا يكون من الأدوات الأكثر إستخداماً والأكثر أهمية للحفاظ على ملمس ولمعان الزجاج, لأنه يساعد أيضاً على إزالة أي آثار أيدي أو آثار أتربة على سطح الزجاج.
في بعض الأحيان أيضاً وبعد إستخدام بعض الأدوات من مياه وصابون أو مياه خفيفة من خلال إسقنجة صغيرة, قد نحتاج إلى إستخدام منشفة صغيرة لإزالة أي علامات مياه قد تكون متبقية على سطح الزجاج, بل ونستطيع أن نضع بعض المواد الملمعة من البخاخ على المنشفة لكي تساعد على ظهور الزجاج بظهر لامع وبراق.
لكى نحافظ على الأثاث الزجاجى من اى خدوش يجب عدم استخدام او مرور اى شئ حاد عليها او استخدام السلك الخاص بالتنظيف او الليف الخشنة, يكفى استخدام قطعة من الاسفنج والأقمشة الناعمة لكي تساعد على الحفاظ على جودة وملمس الزجاج, خصوصاً إذا كانت طاولة زجاجية التي هي منظر جذاب لديكور المنزل.
بعض الأثاث الزجاجي والذي يتمثل في بعض الأحيان في طاولة زجاجية بتصميم مختلف وغير تقليدي كما في الصورة السابقة, قد يحتاج إلى عناية خاصة في الحفاظ على نظافته ومظهره اللائق, فبالتالي يجب الإهتمام بتنظيف مثل ذلك الأثاث بنفس طريقة الطاولات التقليدية ولكن قد تختلف في بعض الزوايا التي من المهم الإعتناء بها والوصول إليها أثناء التنظيف, وبعد هذا استمتعى بزجاج لامع شفاف دون خدوش او اثار أيدي.
في بعض المنازل يوجد طابقين, ويوجد سلالم قد تكون مصممة من الزجاج الخالص تربط بين هذين الطابقين, ففي مثل تلك الحالات يجب الإعتناء بشكل أكثر من أي آثاث زجاجي أخر بالمنزل في عملية التنظيف, والتي يمكن أن تكمن في إستخدام أدوات منزلية أكثر مثل الممسة الطويلة والمناشف الطويلة وهكذا.
وفي هذه الحالات يمكن إستخدام نفس أدوات التنظيف من حيث الماء والصابون أو البخاخ أو المياه الخفيفة, ولكن بشكل أكثر وذلك لإزالة أي أثار أقدام على السلالم أو أي أثار أيدي على الأسوار الزجاجية كما في الصورة, أو حتى إزالة أي أثار أتربة من عوامل التنظيف الأخرى في المنزل.