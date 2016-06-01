أفكار مبتكرة للحفاظ على الأثاث الزجاجي

لا يوجد منزل يخلو من الزجاج فانه يدخل تصميمه فى كل شئ, سواء النوافذ أو الطولات أو الأبواب أو بعد الفواصل الزجاجية أو حتى بعض الأثاث المنزلي والسلالم.

ويكون في بعض الأحيان الزجاج متداخل مع تصميمات أخرى منها الخشبية أو المعدنية أو غيرها كما في النوافذ الخشبية مثلاً, وأيضا يوجد من الأثاث ما يدخل فيه اجزاء من الزجاج, والأثاث الزجاجى هو موضة وديكور عصرى ورائع, سواء الزجاج الشفاف أو المرايات أو الزجاج المرسوم المصحوب بنقوشات والزجاج ايضا المصبوغ.

ولكى يظهر الزجاج بشكل جميل يجب أن يتم الإعتناء به جيداً من حيث النظافة الدائمة لكي يصبح أكثر لمعاناً ولا يظهر فيه أى علامات من علامات اللمس أو البخار أو حتى الأتربة, أو أى شئ قد يظهره بشكل غير نظيف.

ومعا سوف نتعرف على كيفية الإعتناء بأي تصميم زجاجي من حيث النظافة أو اللمعان أو حتى الخدوش من خلال بعض الصور التالية الخاصة ببعض التصميمات الزجاجية.