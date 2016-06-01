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أفكار مبتكرة للحفاظ على الأثاث الزجاجي

Marwan Marwan
CORTINA DE CRISTAL, CRISTALERIA GLASS CASTELLO S.L CRISTALERIA GLASS CASTELLO S.L شبابيك و أبوابشبابيك
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لا يوجد منزل يخلو من الزجاج فانه يدخل تصميمه فى كل شئ, سواء النوافذ أو الطولات أو الأبواب أو بعد الفواصل الزجاجية أو حتى بعض الأثاث المنزلي والسلالم. 

ويكون في بعض الأحيان الزجاج متداخل مع تصميمات أخرى منها الخشبية أو المعدنية أو غيرها كما في النوافذ الخشبية مثلاً, وأيضا يوجد من الأثاث ما يدخل فيه اجزاء من الزجاج, والأثاث الزجاجى هو موضة وديكور عصرى ورائع, سواء الزجاج الشفاف أو المرايات أو الزجاج المرسوم المصحوب بنقوشات والزجاج ايضا المصبوغ.

ولكى يظهر الزجاج بشكل جميل يجب أن يتم الإعتناء به جيداً من حيث النظافة الدائمة لكي يصبح أكثر لمعاناً ولا يظهر فيه أى علامات من علامات اللمس أو البخار أو حتى الأتربة, أو أى شئ قد يظهره بشكل غير نظيف.

ومعا سوف نتعرف على كيفية الإعتناء بأي تصميم زجاجي من حيث النظافة أو اللمعان أو حتى الخدوش من خلال بعض الصور التالية الخاصة ببعض التصميمات الزجاجية.

النوافذ الخشبية التي تحتوي على الزجاج

Light and bright! CC Construction غرفة المعيشة
CC Construction

Light and bright!

CC Construction
CC Construction
CC Construction

في مثل تلك النوافذ يتم إستعمال الأشياء البسيطة في المنزل للإعتناء بها, مثل البخاخ الذي قد يحتوي على مياه خفيفة أو قد يحتوي على ملمع للزجاج مثلاً, ونستطيع أن نستخدم أيضاً الوسائل البسيطة في طريقة الإعتناء به عن طريق منشفة صغيرة أو إسفنجة صغيرة أيضاً, حيث نرى تحديداً في هذه الصورة صغر حجم القطع الزجاجية بين كل إطارات النافذة الواحدة, وبالتالي فإن أنسب ما يصلح لها الأدوات والوسائل الصغيرة في المنزل للإعتناء به.

النوافذ الكبيرة والفواصل الزجاجية

homify شبابيك و أبوابشبابيك
homify

homify
homify
homify

بعض الأحيان قد يكون هناك منازل كبيرة تحتوي على فواصل زجاجية ضخمة, وفي هذه الحالة فعندما نفكر بكيفية الإعتناء بها فيجب مراعاة شيئان مهمان, وهما أن نتابع دائماً الإعتناء بها من خلال متابعة التنظيف والحفاظ على اللمعان من اللمس أو غيره, وأن نحافظ عليها من بعض الخدوش التي قد تصيبها من وضع بعض أثاث أو قطع المنزل قريبة من هذا الزجاج, مثل مقاعد أو طاولة أو غيرهما.

فنرى في هذه الصورة مدى إهتمام أصحاب ذلك المنزل بهذه الفواصل الزجاجية والإهتمام أيضاً بعدم وضع أي أثاث قريب منها للحفاظ عليها من التجريح أو الخدش الذي قد يحدث عند تحريك بعض الأثاث إذا كان قريب منها.

النوافذ الكبيرة المطلة على الطبيعة

CORTINA DE CRISTAL, CRISTALERIA GLASS CASTELLO S.L CRISTALERIA GLASS CASTELLO S.L شبابيك و أبوابشبابيك
CRISTALERIA GLASS CASTELLO S.L

CRISTALERIA GLASS CASTELLO S.L
CRISTALERIA GLASS CASTELLO S.L
CRISTALERIA GLASS CASTELLO S.L

في بعض المنازل نرى بعض النوافذ الزجاجية تتميز بأنها تطل على بعض المناظر الطبيعية من الأشجار أو البحار أو غيرها, وهذا يحتاج منا أن نقوم بالإعتناء أكثر بهذه النوافذ الزجاجية للحفاظ على ملمسها ولمعانها من الأتربة أو الرطوبة المستمرة في البيئة المحيطة, وهذا ما يجعلنا نتابع بإستمرار أيضاً الإعتناء بمثل تلك النوافذ.

نظافة سطح الزجاج بالماء والصابون

Putztipp der Woche: Fenster putzen, BOOK A TIGER BOOK A TIGER شبابيك
BOOK A TIGER

BOOK A TIGER
BOOK A TIGER
BOOK A TIGER

من بعض أدوات النظافة البسيطة التي قد تكون متوفرة في جميع المنازل هي الماء والصابون, وهما عنصرين مهمان في الحفاظ على نظافة الأثاث الزجاجي من نوافذ وغيرها, فعند تنظيف النوافذ الزجاجية بالماء والصابون وبأدوات رقيقة ناعمة, يعطي هذا ملمساً أيضاً ناعماً لهذا الزجاج, بل ويعطي لمعاناً ووضوحاً في الروية من خلفه في حال التواجد داخل المنزل.

وعادة ما يكون مثل ذلك النوع من التنظيف بين الحين والآخر لكي لا يكون بشكل مبالغ فيه للإعتناء والمحافظة على جودة الزجاج وملمسه.

تنظيف الأثاث الزجاجي بالبخاخ أو المياه الخفيفة

Putztipp der Woche: Fenster putzen, BOOK A TIGER BOOK A TIGER شبابيك
BOOK A TIGER

BOOK A TIGER
BOOK A TIGER
BOOK A TIGER

في بعض الأحيان أيضاً نحتاج في الإعتناء بالأثاث الزجاجي للمنزل بالإستعانة ببعض الأدوات المتوفرة في المنزل مثل البخاخ الذي يحتوي على بعض المواد الملمعة أو مسح الزجاج بإسفنجة تحتوي على مياه خفيفه لكي لا تترك آثار نقط مياه تؤدي إلى تكوين أتربة أو التفاعل مع الغبار خارج المنزل.

وبالتالي فإن البخاخ الذي يحتوي على بعض المواد الملمعة, هذا يكون من الأدوات الأكثر إستخداماً والأكثر أهمية للحفاظ على ملمس ولمعان الزجاج, لأنه يساعد أيضاً على إزالة أي آثار أيدي أو آثار أتربة على سطح الزجاج.

المنشفة في الإعتناء بسطح الزجاج

Putztipp der Woche: Fenster putzen, BOOK A TIGER BOOK A TIGER
BOOK A TIGER

BOOK A TIGER
BOOK A TIGER
BOOK A TIGER

في بعض الأحيان أيضاً وبعد إستخدام بعض الأدوات من مياه وصابون أو مياه خفيفة من خلال إسقنجة صغيرة, قد نحتاج إلى إستخدام منشفة صغيرة لإزالة أي علامات مياه قد تكون متبقية على سطح الزجاج, بل ونستطيع أن نضع بعض المواد الملمعة من البخاخ على المنشفة لكي تساعد على ظهور الزجاج بظهر لامع وبراق.

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الإعتناء بنظافة الطاولة الزجاجية

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homify

IOS – Contemporary stainless steel coffee table

homify
homify
homify

لكى نحافظ على الأثاث الزجاجى من اى خدوش يجب عدم استخدام او مرور اى شئ حاد عليها او استخدام السلك الخاص بالتنظيف او الليف الخشنة, يكفى استخدام قطعة من الاسفنج والأقمشة الناعمة لكي تساعد على الحفاظ على جودة وملمس الزجاج, خصوصاً إذا كانت طاولة زجاجية التي هي منظر جذاب لديكور المنزل.

الزجاج البراق يعطي ديكوراً جذاباً

MESAS DE CENTRO, MUEBLES OYAGA MUEBLES OYAGA غرفة المعيشةطاولات جانبية و صواني
MUEBLES OYAGA

MUEBLES OYAGA
MUEBLES OYAGA
MUEBLES OYAGA

بعض الأثاث الزجاجي والذي يتمثل في بعض الأحيان في طاولة زجاجية بتصميم مختلف وغير تقليدي كما في الصورة السابقة, قد يحتاج إلى عناية خاصة في الحفاظ على نظافته ومظهره اللائق, فبالتالي يجب الإهتمام بتنظيف مثل ذلك الأثاث بنفس طريقة الطاولات التقليدية ولكن قد تختلف في بعض الزوايا التي من المهم الإعتناء بها والوصول إليها أثناء التنظيف, وبعد هذا استمتعى بزجاج لامع شفاف دون خدوش او اثار أيدي.

تنظيف السلالم الزجاجية

Glastreppen, Glasböden, Glasfassade und Eingangsportal in Surrey, England, Siller Treppen/Stairs/Scale Siller Treppen/Stairs/Scale درج زجاج Transparent
Siller Treppen/Stairs/Scale

Siller Treppen/Stairs/Scale
Siller Treppen/Stairs/Scale
Siller Treppen/Stairs/Scale

في بعض المنازل يوجد طابقين, ويوجد سلالم قد تكون مصممة من الزجاج الخالص تربط بين هذين الطابقين, ففي مثل تلك الحالات يجب الإعتناء بشكل أكثر من أي آثاث زجاجي أخر بالمنزل في عملية التنظيف, والتي يمكن أن تكمن في إستخدام أدوات منزلية أكثر مثل الممسة الطويلة والمناشف الطويلة وهكذا.

وفي هذه الحالات يمكن إستخدام نفس أدوات التنظيف من حيث الماء والصابون أو البخاخ أو المياه الخفيفة, ولكن بشكل أكثر وذلك لإزالة أي أثار أقدام على السلالم أو أي أثار أيدي على الأسوار الزجاجية كما في الصورة, أو حتى إزالة أي أثار أتربة من عوامل التنظيف الأخرى في المنزل.

كلاسيكية التصميم في سيراميك البحر المتوسط
ما رأيك في مثل تلك الأفكار الخاصة بالإعتناء بالأثاث الزجاجي؟

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