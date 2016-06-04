أجمل الغرف الجانبية الزجاجية

في أيام الصيف الحارة تريد الاستمتاع بأشعة الشمس ولكنها حارة، لذلك نشكر مصممنا الذكي الذي استغل غرفة في وسط المنزل ليجعل منها غرفة مشمسة وباردة من تكييف المنزل ومضيئة بدون تكاليف، فنلاحظ كم أنها مستقلة عن باقي المنزل، أولا بجدرانها العاكسة تشعر انك بمكان منعزل عن المنزل وثانيا بسقفها الزجاجي بلون السماء الأزرق، مع هذه المواصفات تستطيع وضع نباتاتك التزيينيه المفضلة وتستقبل بها ضيوف وتستمتع بقضاء الوقت معهم.