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أجمل الغرف الجانبية الزجاجية

Heba khlili Heba khlili
Contemporary Classical Villa in Kemer Golf & Country, Orkun Indere Interiors Orkun Indere Interiors بيت زجاجي
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استخدام الزجاج في تصميم المنزل سواء للجدران ،الأبواب، الشبابيك وحتى الأسقف يمكنك أيضا تسميته بالتصميم الثلجي لأنه يزيد من لمعان والإضاءة الطبيعية للمنزل ويعطي أيضا تصميما مميزا وجذاب. قد يستبعد الناس فكرة استخدام الزجاج في تصميم المنزل لقلة التصاميم الزجاجية أو لاعتبراها شيء مختلف وجديد ولكن في هذا المقال سنتعرف على تصاميم زجاجية أو ثلجية مختلفة للمنزل وكيف ستغير رأيك.

الغرفة الماسية

Hardwood Conservatory Hampton Windows بيت زجاجي
Hampton Windows

Hardwood Conservatory

Hampton Windows
Hampton Windows
Hampton Windows

لا يستطيع المصمم المعماري أن يبني بيت بأكمله من الزجاج ولكنه يستطيع أن يصمم غرفة زجاجية ذات لمعان وانعكاسات خلابة لأشعة الشمس، تعطي فخامة وتميز لكامل المنزل، هي مواصفات الغرفة الماسية…

الغرفة الملكية

Contemporary Classical Villa in Kemer Golf & Country, Orkun Indere Interiors Orkun Indere Interiors بيت زجاجي
Orkun Indere Interiors

Contemporary Classical Villa in Kemer Golf & Country

Orkun Indere Interiors
Orkun Indere Interiors
Orkun Indere Interiors

تصميم كلاسيكي فاخرلغرفة ملكية زجاجية، نلاحظ فخامة اللون الأبيض للكنب ذو الحواف الدائرية وللكراسي المحيطة بطاولة سفرة دائرية، أما كرسي الاسترخاء باللون الأبيض وحوافه الذهبية فأعطى الطابع الكلاسيكي. الشي المرح في هذه هو الثريا بلون اخضر زاهي متدلية من سقف زجاجي مغطى بقماش لؤلؤي اللون قمة في الروعة والجمال، جدران زجاجية أيضا أعطت جمالية مختلفة، وأخيرا ارضية رخامية عاجية تكامل في الجمال.

الاقرب للسماء

Willa Miejska w Krakowie, WIZJA WIZJA بيت زجاجي
WIZJA

WIZJA
WIZJA
WIZJA

استغل المصمم المعماري الطابق الأخير في بناء غرفة بسقف زجاجي لأنها الأقرب  للشمس، واستغل مصمم الديكور السقف زجاجي مسلط عليه اشعة الشمس بتصميم غرفة بالوان مريحة وجذابة للاستمتاع بغروب الشمس، حيث اختار لونين تناقضهما يعطي جمالية منفردة وهما الأسود للكنب مفروش بالأبيض ووسائد بلون ليلكي فتان، وأرضية بلون الخشب. سقف زجاجي مركب على قضبان حديدة بلون اسود بشكل مثلث قوة في التصميم.

غرفة السفرة الشفافة

Hardwood Orangery Hampton Windows بيت زجاجي
Hampton Windows

Hardwood Orangery

Hampton Windows
Hampton Windows
Hampton Windows

التصميم الراقي لغرفة السفرة وتجانس الوان الطبيعة الترابية والخشب. كأنه جذع شجرة حقيقي يستند عليه لوح زجاجي لتتشكل طاولة، يحيط بها سعف النخيل مشكلا كراسي بتدرجات اللون البني لتُشكل وأخيرا طاولة السفرة من الطبيعة. ونلاحظ أيضا أن الستائر الطولية بلوناها البيج يتناسب ولون الأرضية ومتناسبة مع باقي الألوان الترابية أما الجمال الحقيقي فيُظهره ضوء الشمس الطبيعي من خلال تسربه من السقف الزجاجي وبالتالي التقليل من تكاليف الإضاءة الاصطناعية.

حديقة في المنزل!

Casa no interior, Two Design Two Design بيت زجاجي
Two Design

Two Design
Two Design
Two Design

في أيام الصيف الحارة تريد الاستمتاع بأشعة الشمس ولكنها حارة، لذلك نشكر مصممنا الذكي الذي استغل غرفة في وسط المنزل ليجعل منها غرفة مشمسة وباردة من تكييف المنزل ومضيئة بدون تكاليف، فنلاحظ كم أنها مستقلة عن باقي المنزل، أولا بجدرانها العاكسة تشعر انك بمكان منعزل عن المنزل وثانيا بسقفها الزجاجي بلون السماء الأزرق، مع هذه المواصفات تستطيع وضع نباتاتك التزيينيه المفضلة وتستقبل بها ضيوف وتستمتع بقضاء الوقت معهم. 

حمام داخل الطبيعه

Einfamilienhaus in Hinterbrühl bei Wien, WUNSCHHAUS WUNSCHHAUS حمام
WUNSCHHAUS

WUNSCHHAUS
WUNSCHHAUS
WUNSCHHAUS

تصميم بسيط جدا بلون أبيض للبانيو والمغاسل البورسلان، ثم اللون البني الخشبي للأرضية وإطار البانيو يزيد من الجمالية، أما الأكثر جاذبية وتميز هو شعورك انك في وسط الغابة محاط بالأشجار والطبيعة!!! هذا هو تأثير الجدران الزجاجية العاكسة للضوء، فتنعم بأخذ حمام مريح محاط بالأشجار وتستمتع بأشعة الشمس، ولا ننسى الفتحة العلوية للسقف لتجعلك تعيش اللحظة وكأن الشمس فوقك مباشر.

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