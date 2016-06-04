أفكار جديدة لتصميم النوافذ والشبابيك الخشبية

الخشب مادة عضوية مسامية يمتص الرطوبة ويحتفظ بها, كما أنه مادة قابلة للتشكل, أي يتخذ أوضاعاً مختلفة في نموه استجابة للمؤثرات الخارجية, ويؤتى به من النباتات الخشبية وتحديداً الأشجار والشجيرات والاخشاب, ويدخل في تصنيع أشياء كثيرة في حياتنا ومنها المنازل, وقد يصمم المنزل من التصميمات التقليدية مثل الجدران العادية أو ما شابه ذلك, وقد يحتوي في ذاته على بعض التصميمات الخشبية الداخلية مثل النوافذ الخشبية أو الأثاث الخشبي أو حتى السلالم والأرضيات الخشبية.

وسنتحدث في هذه المقالة بشكل خاص عن النوافذ أو الشبابيك الخشبية وأهميتها في المنزل, وما هي الفوائد من تصميم مثل تلك الأنواع من الشبابيك في المنزل, ومدى تأثيرها على طبيعة المنزل وتصميمه.

فوجود الشبابيك شئ مهم جدا فى المنزل وفى كل غرفة من عرفه لانها العنصر الاساسي فى التهوية الجيدة للمكان, وتغير الهواء فى المنزل وايضا هي الشئ الرئيسى الذى يمنحنا التمكن من الرؤية الخارجية للمنزل وما يبدو لنا من مناظر خلابة تريح النظر والنفس.

والشبابيك الخشبية من أجمل انواع الشبابيك التي نستخدمها فى منازلنا, و اليوم سنقدم لكم مجموعة صور شبابيك خشب من احدث تصميمات واشكال الشبابيك الخشبية, والجميل انك سوف تري مجموعة مختلفة من الألوان الخشبية المختلفة, بالإضافة إلى تصميمات وأحجام مختلفة, التى تناسب جميع المساحات والأذواق وجميع التصميمات.