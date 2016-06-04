أفكار جديدة لتصميم النوافذ والشبابيك الخشبية

الخشب مادة عضوية مسامية يمتص الرطوبة ويحتفظ بها, كما أنه مادة قابلة للتشكل, أي يتخذ أوضاعاً مختلفة في نموه استجابة للمؤثرات الخارجية, ويؤتى به من النباتات الخشبية وتحديداً الأشجار والشجيرات والاخشاب, ويدخل في تصنيع أشياء كثيرة في حياتنا ومنها المنازل, وقد يصمم المنزل من التصميمات التقليدية مثل الجدران العادية أو ما شابه ذلك, وقد يحتوي في ذاته على بعض التصميمات الخشبية الداخلية مثل النوافذ الخشبية أو الأثاث الخشبي أو حتى السلالم والأرضيات الخشبية.
وسنتحدث في هذه المقالة بشكل خاص عن النوافذ أو الشبابيك الخشبية وأهميتها في المنزل, وما هي الفوائد من تصميم مثل تلك الأنواع من الشبابيك في المنزل, ومدى تأثيرها على طبيعة المنزل وتصميمه.
فوجود الشبابيك شئ مهم جدا فى المنزل وفى كل غرفة من عرفه لانها العنصر الاساسي فى التهوية الجيدة للمكان, وتغير الهواء فى المنزل وايضا هي الشئ الرئيسى الذى يمنحنا التمكن من الرؤية الخارجية للمنزل وما يبدو لنا من مناظر خلابة تريح النظر والنفس.
والشبابيك الخشبية من أجمل انواع الشبابيك التي نستخدمها فى منازلنا, و اليوم سنقدم لكم مجموعة صور شبابيك خشب من احدث تصميمات واشكال الشبابيك الخشبية, والجميل انك سوف تري مجموعة مختلفة من الألوان الخشبية المختلفة, بالإضافة إلى تصميمات وأحجام مختلفة, التى تناسب جميع المساحات والأذواق وجميع التصميمات.
من بعض التصميمات الهامة للشبابيك الخشبية أن يتم تصميم شبابيك المنزل بها, خصوصاً في غرفة المعيشة, لأننا كما قلنا أن الخشب يمتص الرطوبة, وفي حالات الصيف والحر الشديد فإن الشبابيك الخشبية قد تساعد على تقليل الرطوبة في الهواء مما يعطي بيئة لطيفة ويساعد على تقليل الحرارة في الهواء.
تعد الشبابيك الخشبية من التصميمات التي تتميز بالسهولة في الفتح والإغلاق, حيث يستطيع القارئ في غرفة المكتبة أو غرفة القراءة أن يستمتع بالقراءة مع تداخل نسيم الهواء من خلال النافذة الخشبية التي يتخللها إطارات صغيرة تفصل بين فراغات عديدة تسمح للهواء النقي بالمرور, وبالتالي يسهل تنظيفها والعناية بها.
هذا النوع من الشبابيك هو من أكثر الأنواع التقليدية والمنتشرة في المنازل والبيوت, فهو يتميز أيضاً بسهولة فتحه وإمتصاصه الرطوبة بجانب سهولة تنظيفه والعناية به, حيث أن اللون الأبيض خاصة يمتاز بإعطاء رؤية واضحة للمناظر الخارجية.
وفي بعض الأحيان يحب أصحاب المنزل الذي به هذا النوع من الشبابيك بإضفاء بعض اللمسات التصميمية عليه, مثل ورق زجاجي أو نقوشات زجاجية ذو أشكال مختلفة كما في الصورة, حيث نرى نقوشات لبعض أوراق الأشجار باللون الخافت, والتي تتماشى مع طبيعة لون الشباط وتصميمه.
هذه الشبابيك يكون تصميمها منصب أصلاً على إخفاء ما خلفها, وبالتالي تستخدم في المنازل التي يحب أصحابها الخصوصية الكاملة, وبالتالي فهي تتميز بلون معين سواء الأزرق كما في الصورة أو غيره من الألوان الأخرى.
وأيضاً هو يتميز بالتصميم ذو النقوشات المختلفة ليغطي المنظر من الداخل أو الخارج, وقد يستخدم مثل هذا النوع أيضاً في الفواصل الزجاجية.
بعض التصميمات للشبابيك تأخذ منحنى آخر مثل التصميمات العلوية, أي قرب السقف أو على إرتفاع من جدران الغرفة, فهي تصميمات تساعد على إنعكاس ضوء الشمس في الغرفة مما يساعد في تعرض الأثاث لضوء الشمس وهذا يساعد في الشتاء على تدفئة الغرفة, خصوصاً في المناطق التي تصل فيها درجات الحرارة المنخفضة في الشتاء لمعدلات غير طبيعية.
وبالتالي فإن التصميم الجيد لمثل تلك النوافذ العلوية خاصة في غرف الأطفال, يساعد في تأمين الأطفال بحيث أنها تكون مرتفعة وبعيدة عن إمكانية القفز أو ما شابه, وبالتالي أيضاً فإن بعض التصميمات الخشبية للشبابيك العلوية تساعد في الحفاظ على درجة حرارة الغرفة حتى في فصل الصيف الذي تزداد فيه درجة الحرارة أيضاً في بعض المناطق بشكل كبير.
وهذه الشبابيك التي قد تكون مصممة وموجودة في منازل كثيرة, قد يسهل فتحها وإغلاقها بشكل مباشر لأنها تعتمد على التداخل فيما بينها وسهولة فتح جزء واحد من أجزاءها الإثنين, وبالتالي حينما نتكلم عن بعض المنازل ذو الطابع الحجري أو التصميم الحجري كما في الصورة, يمكن أن تتناسب تلك الأنواع من الشبابيك مع طبيعة تصميم تلك المنازل.
هذا النوع من الشبابيك يتم تصميمه كثيراً في المنازل التي تتكون من طابقين أو أكثر, وأحياناً في الفيلات والقصور الكبيرة, حيث أنها تمتاز بحجما الكبير وطريقة فتحها التي تتماشى مع طبيعة المكان, وتمتاز أيضاً بطريقة تصميمها حيث توجد بها المساحة الكافية على الزجاج الخاص بها لعمل النقوشات أو الرسومات الداخلية التي تساعد في إعطاء ديكور فاخر ومتماشي مع طبيعة المنزل أو الفيلا أو القصر ذاته.