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أفكار لفرش منزلك بأقل التكاليف

Marwa Hasan Marwa Hasan
Dressuar, Atölye Butka Atölye Butka غرفة المعيشةطاولات جانبية و صواني
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من قال أن تأثيث منزلك يحتاج أموالا طائلة، على العكس هناك أفكار رائعة يمكنك تنفيذها و بأقل التكاليف. فسواء كنت تحاول تأثيث بيتك الإيجارأو كنت طالب تريد تأثيث غرفتك بأقل التكاليف فهيا بنا نتعرف على بعض من هذه الأفكار..

إصنعها بنفسك

Algodón, CM Wool CM Wool المنزلأقمشة و منسوجات
CM Wool

Algodón

CM Wool
CM Wool
CM Wool

المنتجات اليدوية الصنع ليست رخيصة ولكن إذا كنت مثلي، تفضل شكل منتجات الهاند ميد أو تحب تصميمات بأشكال و ألوان معينة على حسب ذوقك، كما تستمتع بصناعة المنتجات بنفسك، فيمكنك توفير الكثير من الأموال عن طريق إستثمار وقتك و مجهودك فيها و أيضاً سيمكنك الحصول على منتج فريد من نوعه لن تجده في أي مكان أخر.

إستخدم الباليتات

Das Sofa Hermann, palettenmoebel.at palettenmoebel.at بلكونات وشرفاتأثاث
palettenmoebel.at

palettenmoebel.at
palettenmoebel.at
palettenmoebel.at

يمكنك إستخدام باليتات نقل البضائع المستخدمه في المصانع لعمل ركن بسيط لتأثيث غرفة معيشتك مع بعض الكماليات البسيطة، مثل المساند و الوسائد. لن يكلفك الأمر سوى القليل من المال و سوف تحصل على ركن رائع يضيف لمسه متميزه لبيتك.

تزين الأثاث القديم

Edge Coffee Table homify المنزلأغراض منزلية
homify

Edge Coffee Table

homify
homify
homify

إذا سئمت شكل أثاثك القديم أو في حالة تلف سطحه يمكنك طلائه أو الرسم عليه بألوان مبهجه و تحويل شكله و طرازه و سوف تحصل في النهاية على إطلاله جديده قد تكون أفضل من الأثاث الجديد.

أثاث باستخدامات متعددة

'Asia' Rectangular coffee table with storage by La Primavera homify غرفة المعيشةطاولات جانبية و صواني
homify

'Asia' Rectangular coffee table with storage by La Primavera

homify
homify
homify

إستغلال عناصر الأثاث لعدد من الاستخدامات فهي طاولة ووحدة تخزين فتوفر في المساحة وأيضاً في التكلفة كما أنها وسيله رائعه للحد من الفوضى.

حوائط بألوان جريئة

Produkte und Neuheiten, Design Manufaktur GmbH Design Manufaktur GmbH جدران وأرضياتدهانات
Design Manufaktur GmbH

Design Manufaktur GmbH
Design Manufaktur GmbH
Design Manufaktur GmbH

الألوان الجريئة و الداكنة تعطي إحساس بإمتلاء الفراغات، فمجرد طلاءك للحائط أوالباب في أي غرفة يعطيك إحساس بالدفئ والإمتلاء و لن تحتاج لتزين الغرف بجداريات أو لوحات فنية.

الحوائط لوحات فنية

Vinilos de ventanas, Chispum Chispum جدران وأرضياتديكورات الجدران
Chispum

Chispum
Chispum
Chispum

الألوان الجريئة و الداكنة تعطي إحساس بإمتلاء الفراغات، فمجرد طلاءك للحائط أوالباب في أي غرفة يعطيك إحساس بالدفئ والإمتلاء و لن تحتاج لتزين الغرف بجداريات أو لوحات فنية.

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معرض للحائط

Inspiration, Photocircle Photocircle جدران وأرضياتصور ولوحات
Photocircle

Photocircle
Photocircle
Photocircle

اذا كنت تهوى الرسم يمكنك إستبدال اللوحات الفنيه او ظهرالسرير في غرفة نومك برسومات على الحوائط مباشرة، كل ما تحتاجة هو قلم فلوماستر من لون واحد و بعض الجراءة و التخطيط.

أثاث معاد تدويره

Dressuar, Atölye Butka Atölye Butka غرفة المعيشةطاولات جانبية و صواني
Atölye Butka

Atölye Butka
Atölye Butka
Atölye Butka

من منا لم تمتلك جدتة ماكينة خياطة ذات طاولة حديدة ذات شكل مميز؟ كل ما تحتاجة هو الحصول على قرص للطاولة بالشكل المفضل سواء من الخشب أو الرخام و تثبيتة في أرجل ماكينة الخياطة لتحصل على طاولة ريترو أنيقة.

أفكار لتصميمات فريدة لدمج المطبخ والسفرة في مساحة واحدة
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