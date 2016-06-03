أفكار لفرش منزلك بأقل التكاليف

المنتجات اليدوية الصنع ليست رخيصة ولكن إذا كنت مثلي، تفضل شكل منتجات الهاند ميد أو تحب تصميمات بأشكال و ألوان معينة على حسب ذوقك، كما تستمتع بصناعة المنتجات بنفسك، فيمكنك توفير الكثير من الأموال عن طريق إستثمار وقتك و مجهودك فيها و أيضاً سيمكنك الحصول على منتج فريد من نوعه لن تجده في أي مكان أخر.