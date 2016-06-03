أفكار لفرش منزلك بأقل التكاليف

من قال أن تأثيث منزلك يحتاج أموالا طائلة، على العكس هناك أفكار رائعة يمكنك تنفيذها و بأقل التكاليف. فسواء كنت تحاول تأثيث بيتك الإيجارأو كنت طالب تريد تأثيث غرفتك بأقل التكاليف فهيا بنا نتعرف على بعض من هذه الأفكار..
المنتجات اليدوية الصنع ليست رخيصة ولكن إذا كنت مثلي، تفضل شكل منتجات الهاند ميد أو تحب تصميمات بأشكال و ألوان معينة على حسب ذوقك، كما تستمتع بصناعة المنتجات بنفسك، فيمكنك توفير الكثير من الأموال عن طريق إستثمار وقتك و مجهودك فيها و أيضاً سيمكنك الحصول على منتج فريد من نوعه لن تجده في أي مكان أخر.
يمكنك إستخدام باليتات نقل البضائع المستخدمه في المصانع لعمل ركن بسيط لتأثيث غرفة معيشتك مع بعض الكماليات البسيطة، مثل المساند و الوسائد. لن يكلفك الأمر سوى القليل من المال و سوف تحصل على ركن رائع يضيف لمسه متميزه لبيتك.
إذا سئمت شكل أثاثك القديم أو في حالة تلف سطحه يمكنك طلائه أو الرسم عليه بألوان مبهجه و تحويل شكله و طرازه و سوف تحصل في النهاية على إطلاله جديده قد تكون أفضل من الأثاث الجديد.
إستغلال عناصر الأثاث لعدد من الاستخدامات فهي طاولة ووحدة تخزين فتوفر في المساحة وأيضاً في التكلفة كما أنها وسيله رائعه للحد من الفوضى.
الألوان الجريئة و الداكنة تعطي إحساس بإمتلاء الفراغات، فمجرد طلاءك للحائط أوالباب في أي غرفة يعطيك إحساس بالدفئ والإمتلاء و لن تحتاج لتزين الغرف بجداريات أو لوحات فنية.
الألوان الجريئة و الداكنة تعطي إحساس بإمتلاء الفراغات، فمجرد طلاءك للحائط أوالباب في أي غرفة يعطيك إحساس بالدفئ والإمتلاء و لن تحتاج لتزين الغرف بجداريات أو لوحات فنية.
اذا كنت تهوى الرسم يمكنك إستبدال اللوحات الفنيه او ظهرالسرير في غرفة نومك برسومات على الحوائط مباشرة، كل ما تحتاجة هو قلم فلوماستر من لون واحد و بعض الجراءة و التخطيط.
من منا لم تمتلك جدتة ماكينة خياطة ذات طاولة حديدة ذات شكل مميز؟ كل ما تحتاجة هو الحصول على قرص للطاولة بالشكل المفضل سواء من الخشب أو الرخام و تثبيتة في أرجل ماكينة الخياطة لتحصل على طاولة ريترو أنيقة.