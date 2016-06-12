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7 أفكار لتأثيث غرفة المعيشة بأقل التكاليف

Freelance Creative Content Writer Freelance Creative Content Writer
Apartamento Saldanha_Reabilitação Arquitectura + Design Interiores, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores غرفة المعيشة
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عند بدء التحضير لفرش غرفة المعيشة يترواد في ذهن الكثير العديد من المخاوف منها التكاليف التي تحتاجها هذه الغرفة من أجل تجهيزها. حيث تعتبر غرفة المعيشة هي المكان الذي تقضي فيه الأسرة أغلب الأوقات، كما يتم استضافة فيها الضيوف خاصةً إذا كان المنزل صغيراً. ولهذا تحب كل أسرة أن تكون لغرفة المعيشة الخاص بها جاذبية وروح دافئ، ولكن بأقل التكاليف. 

وللحصول على غرفة معيشة أنيقة ومميزة أقروا هذا المقال.

قطع أثاث أنيقة

Higienópolis/SP, Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores غرفة المعيشة Multicolored
Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores

Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores
Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores
Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores

يمكنك الحصول على ديكورات جميلة وأنيقة وكذلك رخيصة الثمن لغرفة الجلوس، وذلك عن طريق اختيار قطع أثاث أنيقة ومتعددة الوظائف. كل ما عليكي فعله هو أن تقومي بتوزيع قطع أثاث غرف الجلوس على الغرفة بطريقة مرتبة، بحيث تغطي أغلب مساحة الغرفة بدون الإحساس بوجود فراغات كبيرة في المكان. 

وضعي في منتصف الغرفة طاولة أنيقة تساعد في ملأ فراغ الغرفة.

الإكسسوارات

Higienópolis/SP, Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores فن تشكيليقطع فنية آخرى Multicolored
Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores

Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores
Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores
Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores

إن أكثر ما يعطي غرفة المعيشة جمالاً وبأقل التكاليف الممكنة هي الاكسسوارات، خاصة إذا تم توظيفها في مكانها الصحيح. فإذا كانت الغرفة على شكل حرف (L)، فأنصحكي بأن تختاري الإكسسوارات البارزة الطويلة للزوايا والقصيرة للوسط. أما إذا كانت غرفة المعيشة متعددة الألوان فعليكي أن تستخدمي الإكسسوارات البسيطة لإحداث بعض الهدوء، فقومي باستخدام الإكسسوارات الشفافة ذات اللون الواحد.

لوحات جدارية

Clorofilia 2015, Clorofilia Clorofilia غرفة المعيشة
Clorofilia

Clorofilia
Clorofilia
Clorofilia

إن وضع الكثير من اللوحات الفنية أو الرسومات الجميلة والصور على أحد الجدران، يعطي مظهراً مميزاً، وكذلك يضيف لمسة من التجدد على ديكور غرفة الجلوس دون أي تكاليف باهظة، يكفي فقط أن تتناسب ألوانها مع قطع الأثاث.

قطع ديكور مميزة

Apartamento Saldanha_Reabilitação Arquitectura + Design Interiores, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores غرفة المعيشة
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

يمكن لقطعة ديكور مميزة أن تلفت الإنتباه وتضف عامل الجذب على غرفة الجلوس، مثل إضافة أريكة زاهية اللون، وهذه لا تحتاج إلى أي مبالغ ضخمة فيمكن أن تقومي أثناء شرائكي للأثاث بتغير إحدى ألوان المقاعد بلون لافت ومثير للإنتباه. حيث أن هذا التغير يعطي أحساساً ومنظراً جميلاً لغرفة الجلوس يجعلها ذات طابع مختلف.

النباتات الداخلية

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

تستطيع قطعة الاثاث الجديدة أن تكسب المكان لمسة تغيير فورية، مثل إضافة قطعة سجاد ذات ألوان جديدة لغرفة الجلوس أو وسائد بلون يكسر رتابة الغرفة. كما تلعب النباتات الداخلية دوراً في إضافة أجواء مميزة على أية غرفة خاصة غرفة المعيشة. فمن المهم عزيزتي القارئة أن تختاري النباتات الداخلية التي لا تحتاج للكثير من العناية أو يمكنك إستبدالها بالنباتات البلاستيكية.

الأشياء القديمة تجمل الغرفة

Außergewöhnliche Retro-Wohnung des estnischen Fotografen Toomas Volkmann, Baltic Design Shop Baltic Design Shop غرفة المعيشة Multicolored
Baltic Design Shop

Baltic Design Shop
Baltic Design Shop
Baltic Design Shop

لا تقومي بالإستغناء عن الأغراض التي باتت قديمة، حيث أنها تستطيع أن تضيف لمسات جميلة على غرفة الجلوس دون الحاجة لشراء الجديد. فقومي باختيار القطع الجيدة منها والتي مازالت بشكلٍ جيد وضعيها في غرفة الجلوس، فستقوم ببث الروح في الغرفة.

المكتبة المعلقة

Didem & Serkan Ozbakan, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım غرفة المعيشة
Bilgece Tasarım

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

لا تحتاجي بأن تقومي بشراء مكتبه ودفع الكثير من المال فيها، فاليوم أصبحت المكتبات المعلقة ذات قيمة جمالية أكثر من المكتبات العادية. فبإمكانك أن تجمعي بعض قطع الخشب وتصممي مكتبتك بالشكل الذي تريه مناسباً مما سيخفص التكاليف وسيزيد الغرفة شكلاً جميلاً بهذا الإسلوب المختلف. 

فكلما كانت الغرفة مضافة عليها تصميمك الخاص كلما أصبحت بشكلٍ أجمل.

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