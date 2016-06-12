7 أفكار لتأثيث غرفة المعيشة بأقل التكاليف

عند بدء التحضير لفرش غرفة المعيشة يترواد في ذهن الكثير العديد من المخاوف منها التكاليف التي تحتاجها هذه الغرفة من أجل تجهيزها. حيث تعتبر غرفة المعيشة هي المكان الذي تقضي فيه الأسرة أغلب الأوقات، كما يتم استضافة فيها الضيوف خاصةً إذا كان المنزل صغيراً. ولهذا تحب كل أسرة أن تكون لغرفة المعيشة الخاص بها جاذبية وروح دافئ، ولكن بأقل التكاليف.

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