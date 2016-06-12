7 أفكار لتأثيث غرفة المعيشة بأقل التكاليف

عند بدء التحضير لفرش غرفة المعيشة يترواد في ذهن الكثير العديد من المخاوف منها التكاليف التي تحتاجها هذه الغرفة من أجل تجهيزها. حيث تعتبر غرفة المعيشة هي المكان الذي تقضي فيه الأسرة أغلب الأوقات، كما يتم استضافة فيها الضيوف خاصةً إذا كان المنزل صغيراً. ولهذا تحب كل أسرة أن تكون لغرفة المعيشة الخاص بها جاذبية وروح دافئ، ولكن بأقل التكاليف.
وللحصول على غرفة معيشة أنيقة ومميزة أقروا هذا المقال.
يمكنك الحصول على ديكورات جميلة وأنيقة وكذلك رخيصة الثمن لغرفة الجلوس، وذلك عن طريق اختيار قطع أثاث أنيقة ومتعددة الوظائف. كل ما عليكي فعله هو أن تقومي بتوزيع قطع أثاث غرف الجلوس على الغرفة بطريقة مرتبة، بحيث تغطي أغلب مساحة الغرفة بدون الإحساس بوجود فراغات كبيرة في المكان.
وضعي في منتصف الغرفة طاولة أنيقة تساعد في ملأ فراغ الغرفة.
إن أكثر ما يعطي غرفة المعيشة جمالاً وبأقل التكاليف الممكنة هي الاكسسوارات، خاصة إذا تم توظيفها في مكانها الصحيح. فإذا كانت الغرفة على شكل حرف (L)، فأنصحكي بأن تختاري الإكسسوارات البارزة الطويلة للزوايا والقصيرة للوسط. أما إذا كانت غرفة المعيشة متعددة الألوان فعليكي أن تستخدمي الإكسسوارات البسيطة لإحداث بعض الهدوء، فقومي باستخدام الإكسسوارات الشفافة ذات اللون الواحد.
إن وضع الكثير من اللوحات الفنية أو الرسومات الجميلة والصور على أحد الجدران، يعطي مظهراً مميزاً، وكذلك يضيف لمسة من التجدد على ديكور غرفة الجلوس دون أي تكاليف باهظة، يكفي فقط أن تتناسب ألوانها مع قطع الأثاث.
يمكن لقطعة ديكور مميزة أن تلفت الإنتباه وتضف عامل الجذب على غرفة الجلوس، مثل إضافة أريكة زاهية اللون، وهذه لا تحتاج إلى أي مبالغ ضخمة فيمكن أن تقومي أثناء شرائكي للأثاث بتغير إحدى ألوان المقاعد بلون لافت ومثير للإنتباه. حيث أن هذا التغير يعطي أحساساً ومنظراً جميلاً لغرفة الجلوس يجعلها ذات طابع مختلف.
تستطيع قطعة الاثاث الجديدة أن تكسب المكان لمسة تغيير فورية، مثل إضافة قطعة سجاد ذات ألوان جديدة لغرفة الجلوس أو وسائد بلون يكسر رتابة الغرفة. كما تلعب النباتات الداخلية دوراً في إضافة أجواء مميزة على أية غرفة خاصة غرفة المعيشة. فمن المهم عزيزتي القارئة أن تختاري النباتات الداخلية التي لا تحتاج للكثير من العناية أو يمكنك إستبدالها بالنباتات البلاستيكية.
لا تقومي بالإستغناء عن الأغراض التي باتت قديمة، حيث أنها تستطيع أن تضيف لمسات جميلة على غرفة الجلوس دون الحاجة لشراء الجديد. فقومي باختيار القطع الجيدة منها والتي مازالت بشكلٍ جيد وضعيها في غرفة الجلوس، فستقوم ببث الروح في الغرفة.
لا تحتاجي بأن تقومي بشراء مكتبه ودفع الكثير من المال فيها، فاليوم أصبحت المكتبات المعلقة ذات قيمة جمالية أكثر من المكتبات العادية. فبإمكانك أن تجمعي بعض قطع الخشب وتصممي مكتبتك بالشكل الذي تريه مناسباً مما سيخفص التكاليف وسيزيد الغرفة شكلاً جميلاً بهذا الإسلوب المختلف.
فكلما كانت الغرفة مضافة عليها تصميمك الخاص كلما أصبحت بشكلٍ أجمل.