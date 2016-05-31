يخت ذو طراز ملكي

يعتبر اليخت قصر عائم يحتوي الواحد منها على حجرة صالون كبيرة لإستقبال الضيوف وغرف نوم وغرف حمامات وغرف لممارسة الرياضة. وبعض اليخوت قد تحتوي مسبحاً أيضاً حسب درجة رفاهيته. وتكون جميع اليخوت الفارهة مجهزة بجميع وسائل الراحة وتزود دورياً بجميع أنواع الطعام، ولها خزانات كبيرة من الوقود.
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يتمتع الجناح الرئيسي لهذا اليخت بأجواء عصرية غاية في الفخامة مغمورة بتدريجات برونزية دافئة والتي تتلائم مع ديكور اليخت بأكمله. فينقسم الجناح إلى جزئين الأول يضم جلسة تتألف من أريكتين بتصميم بسيط باللون الأبيض مع وسائد باللون الأخضر، وسجادة كلاسيكية. أما الجزء الثاني فيضم غرفة طعام كبيرة لها تصميم ملكي ساحر، حيث أن الطاولة مغطاة بأكلمها بالرخام مع مقاعد بيضاء ساحرة تعطي إيحاء بالعصور العتيقة.
يوجد هذا الطابق السفلي الذي يطل على البحر مباشرة لكل من يرغب في ممارسة هوايته في صيد الأسماك. فهو مجهز بالكامل ليسع العديد من ركاب اليخت الذي يرغبون في صيد أسماك البحر الأبيض المتوسط.
حيث يكون مغطى لحماية الزوار من أشعة الشمس أثناء صيدهم لفترات طويلة.
صمم غرفة النوم بتصميم ملكي، حيث تضم الغرفة سرير وثير رحب مع ظهر من الخشب مبطن. ويوجد في خارج غرفة النوم بلكونه تضم كرسيين مع طاولة لجلسة مريحة للأعصاب أمام البحر.
وفي هذه الغرفة يلعب الخشب دوراً مثالياً في الربط بين وحدات المكان ليعطي في النهاية شعوراً مريحاً للعين. وتتميز ستائر الغرفة بألوانها الحيادية كالبيج.
حمام غاية فى الفخامة والجمال مصمم بطراز عريق مكون من الرخام البنى وأبيض فاخر. ويتوسط الحمام بانيو بشكل بيضاوى جميل وحوله طراز كبير من الباركية متناسق مع لون الرخام.
أما الحوض فهو يأخذ جانبا آخر من الحمام حيث له تصميم فريد الشكل وغاية في الأناقة، ويغطيه مجموعة من الزهور المجففة التي تزين المكان وتعطيه شكلا مبدعاً.
كما يأتي تحته دولاب زجاجي يستخدم لأغراض الحمام والمرآة وضعت فوق الحوض بشكل طولي لتجعل الديكور مميزاً.
إن هذه الجلسة الخارجية التي تكون في أعلى اليخت صممت بشكل مثالي يتلائم مع أجواء الطبيعة المحيطة. حيث تتمتع الجلسة بأنها بسيطة فهي تضم أريكتين مستطيلتين من اللون الأبيض أمامها ركن يضم ثلاثة مقاعد مختلفة الحجم.
يضم أي يخت كبير صالة رياضية ليتمكن الضيوف على متن اليخت من ممارسة رياضتهم. وتضم الصالة أحدث وأفضل الأجهزة العالمية المتنوعة . ومن هذه الأجهزة المتوفرة في صالة الرياضة هي المشاية الكهربائية والعجلة الرياضية والحديد.
هذا اللانش يوجد في سرداب اليخت، حيث يتم فتح السرداب لخروج اللانش من أجل رحلات الغطس. فالكثير مما يرتادون يذهبون لرحلات البحر، يذهبون من أجل الغوص واالغطس في أعماق البحر والتمتع بجمال المنظر السفلي للبحر.
ولآن للغوص أماكن محددة فهذا اللانش متوفر ليحمل الراغبون في الغوص للمكان المخصص وبعد الانتهاء يعودوا إلى اليخت.
يوجد هذا الطابق السفلي الذي يطل على البحر مباشرة لكل من يرغب في ممارسة هوايته في صيد الأسماك. فهو مجهز بالكامل ليسع العديد من ركاب اليخت الذي يرغبون في صيد أسماك البحر الأبيض المتوسط.
حيث يكون مغطى لحماية الزوار من أشعة الشمس أثناء صيدهم لفترات طويلة.