يخت ذو طراز ملكي

يعتبر اليخت قصر عائم يحتوي الواحد منها على حجرة صالون كبيرة لإستقبال الضيوف وغرف نوم وغرف حمامات وغرف لممارسة الرياضة. وبعض اليخوت قد تحتوي مسبحاً أيضاً حسب درجة رفاهيته. وتكون جميع اليخوت الفارهة مجهزة بجميع وسائل الراحة وتزود دورياً بجميع أنواع الطعام، ولها خزانات كبيرة من الوقود.

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