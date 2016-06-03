أفكار لتصميمات فريدة لدمج المطبخ والسفرة في مساحة واحدة

المطبخ هو من اهم الاماكن التى يقضى المرء فيه اكثر وقته خلال اليوم فيجب ان يكون تصميمة رائع ومريح ويوجد علاقة وثيقة بين المطبخ والسفرة , وهذا يسهل عمليه تنظيم السفرة فمن الافضل ان يكون المطبخ بالقرب من غرفة السفرة, والكثير من الناس يحبون ان يدمجوا بينهم, بان تكون السفرة قريبة جدا من المطبخ كانه مكان واحد في مساحة واحدة , وهذا خاصة فى المساحات الصغيرة لتوفير المساحات مع الحفاظ بالاناقة للمنزل, وهذا الاختيار ممتاز للمنزل العصري حيث يبتعد عن التقليدية والتكرار.