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أفكار لتصميمات فريدة لدمج المطبخ والسفرة في مساحة واحدة

Marwan Marwan
Surélévation et extension Maison à Romans-sur-Isère dans la Drôme, HELENE LAMBOLEY ARCHITECTE DPLG HELENE LAMBOLEY ARCHITECTE DPLG مطبخ
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المطبخ هو من اهم الاماكن التى يقضى المرء فيه اكثر وقته خلال اليوم فيجب ان يكون تصميمة رائع ومريح ويوجد علاقة وثيقة بين المطبخ والسفرة , وهذا يسهل عمليه تنظيم السفرة فمن الافضل ان يكون المطبخ بالقرب من غرفة السفرة, والكثير من الناس يحبون ان يدمجوا بينهم, بان تكون السفرة قريبة جدا من المطبخ كانه مكان واحد في مساحة واحدة , وهذا خاصة فى المساحات الصغيرة لتوفير المساحات مع الحفاظ بالاناقة للمنزل, وهذا الاختيار ممتاز للمنزل العصري حيث يبتعد عن التقليدية والتكرار.

جزيرة المطبخ

Surélévation et extension Maison à Romans-sur-Isère dans la Drôme, HELENE LAMBOLEY ARCHITECTE DPLG HELENE LAMBOLEY ARCHITECTE DPLG مطبخ
HELENE LAMBOLEY ARCHITECTE DPLG

HELENE LAMBOLEY ARCHITECTE DPLG
HELENE LAMBOLEY ARCHITECTE DPLG
HELENE LAMBOLEY ARCHITECTE DPLG

جزيرة المطبخ و هي الطاولة الموجودة في وسط المطبخ فهي أيضا تحقق مرونة و سهولة في العمل خصوصاً , ويوفر مكان بدلا ان تكون غرفه السفرة منفصلة عن المطبخ , وهذه طاولة من الخشب بمقاعد دائرية من الجلد.

الطاولة الطويلة

CASA RC, ESTUDIO GEYA ESTUDIO GEYA مطبخ
ESTUDIO GEYA

ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA

بامكاننا ايضا دمج المطبخ بصورة عصرية وبتصميم غير تقليدى , بمد طاولة المطبخ على هيئة سفرة طويلة تحيطها المقاعد من الاتجاهين . وهذا يوفر لنا المساحة ويعطي صورة للمكان بشكل جذاب وعصري.

المطبخ الملون

Apartamento do Homem Moderno - Morar Mais por Menos Vitoria 2015, Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados مطبخ
Cristiane Locatelli Arquitetos &amp; Associados

Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados
Cristiane Locatelli Arquitetos &amp; Associados
Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados

هذه غرفة رائعة الديكور رغم مساحتها الصغيرة وانها تجمع بين المطبخ والسفرة وايضا غرفة المعيشة, فانها جعلت طاولة المطبخ وطاولة السفرة واحدة . وهى غرفة مبهجة بالوانها الرائعة الجذابة والاكسسوارات المتناسقة , ورغم صغر المساحة لكنه حافظ على رونقه وجماله . ما اجمل هذا التصميم الفريد.

المطبخ الأبيض

open space:"bianco"_"legno"_"colori", msplus architettura msplus architettura مطبخ خشب White
msplus architettura

msplus architettura
msplus architettura
msplus architettura

اللون الأبيض من الاختيارات الأفضل للمطبخ لأنه يعطي إحساسًا بالإشراق والاتساع حتى في المطابخ الصغيرة.وخاصة ان يشاركه اللون الاحمر فانه يدل على الذوق الرفيع والجراءة فى الاختيار ,وهذا المطبخ ضم فى تصميمة غرفة السفرة , مع شكل الطاولة الدائرية ,مما اعطى للمطبخ جمال وديكوراكثر مما كان عليه.

Cambio Sena por Mediterráneo, Egue y Seta Egue y Seta مطبخ
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

جميل هذه الغرفة التى تجمع بين المطبخ الامريكى والسفرة مع التصميم الفاخر والاكسسوارات البارزة لجمال المكان , والسفرة البيضاوية هي الاختيار الأفضل للمساحات الصغيرة حيث تتيح مساحة الجلوس لعدد أكبر من الأشخاص ولا تقيد الحركة في مختلف الاتجاهات مما يساعد عند تحضير المائدة وتقديم الطعام.

المطبخ ذو المقاعد المعدنية

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

هذا تصميم مطبخ رائع مع دمج غرفة السفرة معه فى نفس المكان .ان المطبخ الذى يكون بتصميم امريكى هذا يعطيه اتساع اكبر وهو تصميم عصرى جدا يتناسب مع جميع الازواق , وبجانب المطبخ نرى الاريكة البيضاء والطاولة الخشبية تصاحبها المقاعد المعدنية بطريقة رائعة فى التصميم واستغلال المكان.

شقة مميزة من غرفة واحدة!
ما رأيك في مثل تلك الأفكار؟ دمج المطبخ والسفرة؟

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