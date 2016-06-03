أفكار لتصميمات فريدة لدمج المطبخ والسفرة في مساحة واحدة

المطبخ هو من اهم الاماكن التى يقضى المرء فيه اكثر وقته خلال اليوم فيجب ان يكون تصميمة رائع ومريح ويوجد علاقة وثيقة بين المطبخ والسفرة , وهذا يسهل عمليه تنظيم السفرة فمن الافضل ان يكون المطبخ بالقرب من غرفة السفرة, والكثير من الناس يحبون ان يدمجوا بينهم, بان تكون السفرة قريبة جدا من المطبخ كانه مكان واحد في مساحة واحدة , وهذا خاصة فى المساحات الصغيرة لتوفير المساحات مع الحفاظ بالاناقة للمنزل, وهذا الاختيار ممتاز للمنزل العصري حيث يبتعد عن التقليدية والتكرار.
جزيرة المطبخ و هي الطاولة الموجودة في وسط المطبخ فهي أيضا تحقق مرونة و سهولة في العمل خصوصاً , ويوفر مكان بدلا ان تكون غرفه السفرة منفصلة عن المطبخ , وهذه طاولة من الخشب بمقاعد دائرية من الجلد.
بامكاننا ايضا دمج المطبخ بصورة عصرية وبتصميم غير تقليدى , بمد طاولة المطبخ على هيئة سفرة طويلة تحيطها المقاعد من الاتجاهين . وهذا يوفر لنا المساحة ويعطي صورة للمكان بشكل جذاب وعصري.
هذه غرفة رائعة الديكور رغم مساحتها الصغيرة وانها تجمع بين المطبخ والسفرة وايضا غرفة المعيشة, فانها جعلت طاولة المطبخ وطاولة السفرة واحدة . وهى غرفة مبهجة بالوانها الرائعة الجذابة والاكسسوارات المتناسقة , ورغم صغر المساحة لكنه حافظ على رونقه وجماله . ما اجمل هذا التصميم الفريد.
اللون الأبيض من الاختيارات الأفضل للمطبخ لأنه يعطي إحساسًا بالإشراق والاتساع حتى في المطابخ الصغيرة.وخاصة ان يشاركه اللون الاحمر فانه يدل على الذوق الرفيع والجراءة فى الاختيار ,وهذا المطبخ ضم فى تصميمة غرفة السفرة , مع شكل الطاولة الدائرية ,مما اعطى للمطبخ جمال وديكوراكثر مما كان عليه.
جميل هذه الغرفة التى تجمع بين المطبخ الامريكى والسفرة مع التصميم الفاخر والاكسسوارات البارزة لجمال المكان , والسفرة البيضاوية هي الاختيار الأفضل للمساحات الصغيرة حيث تتيح مساحة الجلوس لعدد أكبر من الأشخاص ولا تقيد الحركة في مختلف الاتجاهات مما يساعد عند تحضير المائدة وتقديم الطعام.
هذا تصميم مطبخ رائع مع دمج غرفة السفرة معه فى نفس المكان .ان المطبخ الذى يكون بتصميم امريكى هذا يعطيه اتساع اكبر وهو تصميم عصرى جدا يتناسب مع جميع الازواق , وبجانب المطبخ نرى الاريكة البيضاء والطاولة الخشبية تصاحبها المقاعد المعدنية بطريقة رائعة فى التصميم واستغلال المكان.