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منزل ريفي يجمع بين الحداثة والتقليدية

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Wren Cottage, Hart Design and Construction Hart Design and Construction منزل ريفي
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تحديًا أخر لتحديث منزل عائلي تقليدي، مع الحفاظ على الهيكل الأساسي للبناء، وهذه المرة كان التحدي من نصيب شركة البناء والتصميم Hart Design & Construction، حيث قامت بإضافة ملحقات متعددة إلى كوخ Wren، الذي تم بناءه من الطوب الأحمر، مع الحفاظ على روح المبنى الأصلي، واستطاعت الشركة أن تضفي على هذا المنزل ذو الطابع الريفي، بضعة لمسات لتجمع في داخله بين الحداثة والتقليدية.

واجهة ريفية بامتياز

Front external Hart Design and Construction منزل ريفي
Hart Design and Construction

Front external

Hart Design and Construction
Hart Design and Construction
Hart Design and Construction

واجهة المنزل ريفية بامتياز، حيث التصميم الحجري بلونيه الفاتح والغامق، مع الزوايا المثلثة لقباب المنزل، والنوافذ الصغيرة في كلا الطابقين، وأيضًا الاعتماد على درجة السيموني لطلاء الواجهة، والتي تتماشى مع لون الطوب البرتقالي، ودرجة الرمادي الخاصة بالأسقف المثلثة.

امتداد طبيعي للمنزل

Rear External Hart Design and Construction منزل ريفي
Hart Design and Construction

Rear External

Hart Design and Construction
Hart Design and Construction
Hart Design and Construction

أما الواجهة الخلفية للمنزل، فتمنحه امتدادًا طبيعيًا، حيث يتمتع بإطلالة الحديقة الكبيرة، والأبواب الزجاجية المنزلقة، مع بار تقديم وكراس خشبية تقف فوق الأرضية الرمادية البراقة.

بينما اتخذ البناء لوني السيموني، والرمادي، مع نوافذ زجاجية ذات أطر خشبية، تتناسب كثيرًا مع تلك الكراسي المتراصة أمام البار.

غرفة معيشة دافئة ومريحة

Cosy living room Hart Design and Construction غرفة المعيشة
Hart Design and Construction

Cosy living room

Hart Design and Construction
Hart Design and Construction
Hart Design and Construction

تصميم غرفة المعيشة يجمع بين الطراز الريفي والأثاث العصري، حيث الجدار الحجري، وبالطبع كان لابد من وجود تلك المدفأة الكلاسيكية العتيقة الطراز، لتعطي طابعًا مريحًا للغرفة.

فيما تجسدت العصرية في الأريكة ذات اللون الهادئ، مع وسائدها البيج والزرقاء، فضًلا عن وحدة الإنارة الأشبه في تصميمها بكشاف نحاسي عملاق، يعكس ضوءه فوق الأرضية الخشبية ذات الألواح البنية المستطيلة.

خزانة أحذية في الحائط

Boot Warmer Hart Design and Construction البلد، لقب، الرواق، رواق، &، درج
Hart Design and Construction

Boot Warmer

Hart Design and Construction
Hart Design and Construction
Hart Design and Construction

خزانة الأحذية تلك ربما تخبرنا بأن المنزل يعود عمره إلى مئات السنين، حيث صممت من الخشب العتيق، لتتخذ مكانًا داخل الحائط، مع أرففها الخشبية السميكة.

درج عصري التصميم داخل منزل ريفي عتيق

Floating staircase Hart Design and Construction البلد، لقب، الرواق، رواق، &، درج
Hart Design and Construction

Floating staircase

Hart Design and Construction
Hart Design and Construction
Hart Design and Construction

هذا الجزء من المنزل يبدو أكثر عصرية وأناقة، حيث تندمج الحداثة مع التقليدية في الدرج الخشبي بلونه البني الذهبي، تحيط به الجدران البيضاء، مع درابزين من الخشب الأسود، وينتظرنا في أعلى الدرج مرآة مستطيلة عصرية وراقية، فيما تتدلى من السقف وحدة إضاءة بتصميم أنيق عصري أيضًا.

معرض فني مصغر

Stags in the living room Hart Design and Construction غرفة المعيشة
Hart Design and Construction

Stags in the living room

Hart Design and Construction
Hart Design and Construction
Hart Design and Construction

معرض فني مصغر تم تصميمه على هذا الجدار الأبيض، بما يوحي بمدى حب أصحاب المنزل لهواية الصيد، حيث قرون الحيوانات البرية، مع رأس لحيوان صغير منهم، إضافة إلى تلك الأطر التي تحوي بداخلها أنواع عدة من الفراشات الملونة، وإن كانت لا تتناسب مع مجموعة الصيد تلك، فإنها بالتأكيد تتناسب مع تقدير الطبيعة.

مطبخ ريفي عتيق الطراز

Country Kitchen Hart Design and Construction مطبخ
Hart Design and Construction

Country Kitchen

Hart Design and Construction
Hart Design and Construction
Hart Design and Construction

تصميم المطبخ الخشبي أنيق وفريد من نوعه على الرغم من مظهره القديم، خاصة وأن المنضدة الرئيسية لم تغطى بطبقة من الرخام، بل اتخذت مظهرًا قديمًا للغاية، يعود إلى تلك المطابخ المصممة في زمن بعيد.

تلونت أسقف المطبخ وجدرانه باللون الأبيض، لتزيده اتساعًا، برغم مساحته الكبيرة والمفتوحة، بينما صممت وحدات التخزين من الخشب الأبيض المائل إلى البيج، بأسلوب عتيق، مع لمسات من أطر خشبية حول النوافذ الزجاجية الكبيرة الممتدة بعرض الحائط، فيما اتخذت الأرضية بمربعاتها الكبيرة، لونًا رماديًا داكنًا.

لمزيد من تصميمات المطابخ غير التقليدية، تفضلوا بقراءة المقال التالي، 7 طرازات مختلفة للمطابخ.

تصميمات مختلفة للسلالم داخل المنزل
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