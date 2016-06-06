منزل ريفي يجمع بين الحداثة والتقليدية

أما الواجهة الخلفية للمنزل، فتمنحه امتدادًا طبيعيًا، حيث يتمتع بإطلالة الحديقة الكبيرة، والأبواب الزجاجية المنزلقة، مع بار تقديم وكراس خشبية تقف فوق الأرضية الرمادية البراقة.

بينما اتخذ البناء لوني السيموني ، والرمادي، مع نوافذ زجاجية ذات أطر خشبية، تتناسب كثيرًا مع تلك الكراسي المتراصة أمام البار .