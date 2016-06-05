الواجهة غامضة.. والداخل معرض فني!!

عندما تكون الشركة مسئولة عن ترميم منزل يريد أصحابه أن يحتفظوا بجزء من معالمه التاريخية، يصبح الأمر تحديًا كبيرًا، ولكن شركة CerveraSánchez المعمارية، كانت قادرة على مواجهة هذا التحدي ببراعة ومثالية لا تنافس، وذلك عندما حولت منزل مكسيكي قديم في مدينة ميريدا، إلى معرض فني يتألق سحرًا وجمالًا، مع الاحتفاظ بهيكله الخارجي والابقاء على معالمه ولكن مع لمسات تجديدية بسيطة.

على الرغم من أن مساحة المنزل لا تتعدى الـ 220 متر مربع، إلا أنه يبدو أكبر من ذلك بكثير، بسبب الاعتماد على قطع قليلة من الأثاث، مع ترك مساحات كبيرة فارغة، فضلًا عن أن الشركة قد قامت بتزويده بامتداد طبيعي من خلال الجدار الزجاجي الجديد الذي يجعل المنزل مفتوحًا على الحديقة.