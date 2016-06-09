المنزل الصخري… كيف كان وكيف أصبح بعد التحول

عندما نتحدث عن التحول أو التغيير لتصميمات معمارية فإننا نتحدث عن تدخل المصممين لوضع حقيقة لهذا التحويل المعماري, فإذا كنا نتحدث عن منزل بشكل خاص وبشكل ليس تقليدياً ليتم تحويله من منزل مهجور إلى منزل ينبض بالحياة, بل وينافس المنازل العصرية الحديثة في فن المعمار الحديث وفن الديكور الداخلي.
هذا هو المنزل الصخري الذي نتحدث عنه في هذه المقالة, كيف كان شبه مهجور, وكيف أصبح بعد أن قرر المصممون أن يجروا عليه التحول اللازم, ليكون منزلاً يتسع للحياة فيه بتألق وإستمتاع بالتصميمات الداخلية الجذابة, بل وليكون منزلاً يناسب العديد من الأذواق, ويتميز أيضاً بالخصوصية.
هذا هو المنزل الذي سنعرض له الصور التالية ونوضح كيف كان هذا المنزل قبل أن يتم أخذ القرار للتحول, وكيف أصبح شكل المنزل من الخارج والداخل.
كما نرى, لا يوجد تعبيرات يجب أن تقال عن هذه الصورة لمنزل شبه مهجور وبعيد تمام البعد عن أن يكون منزلاً معاصراً, فضلاً أن يكون مقبولاً للعيش فيه, منزل صخري يطبع عليه الطابع الأسود, بشكل خارجي غير منظم وسط أشجار متداخلة مع المنزل تعطي شعوراً بكئآبة المنظر, وتعطي إنطباعاً عن المنزل بشكل سئ للغاية.
وبعد أن قرر المصممون التدخل في تحويل ذلك المنزل الصخري إلى منزل حديث وسط الطبيعة والأزهار, حينها نستطيع أن نجزم أن التحول صنع فرقاً كبيراً لإحياء هذا المنزل من جديد.
عندما وضع المصممون لمستهم أصبح المنزل جذاباً في أشكال ديكوراته المختلفة, فنرى في هذه الصورة كيف أصبح شكل المنزل الداخلي خصوصاً في غرفة المعيشة وموقع المطبخ منها. وكيف إستطاع المصممون أن يتمكنوا من تصميم ديكورات لغرفة المعيشة والمطبخ تحاكي الديكورات العصرية الحديثة, والتي تتميز بالأثاث الحديث والألوان المتناسقة بعضها مع بعض مع الإضاءة التي تم توزيعها بشكل منظم ومستقل.
فنرى روعة تصميم الديكورات بألوان متداخلة مع بعضها مثل اللون البني الفاتح مع البني الغامق, واللون الرمادي للأريكة الذي بإنعاكس الأضواء على المكان ككل يتماشى ويتناسق مع طبيعة الألوان المحيطة, سواء الجدران أو المطبخ أو المقاعد الخاصة بمائدة الطعام.
يتضح لنا في هذه الصورة إستمرار التناسق بين ألوان الديكورات التي يغلب عليها اللون البني مع الإضاءة الجيدة المتماشية مع طبيعة الديكور وألوانه, فنرى أيضاً تصميم السلالم الخشبية باللون الفاتح, ومدى دقة إختيار المكان لها ومراعاة المساحة المختلفة للمنزل.
ويتضح لنا كيف بعد التحول للديكورات الحديثة في تصميم ذلك المنزل الصخري كيف أصبح شكل الطابق الثاني وتناسق وتوزيع الغرف بشكل منظم, وإستغلال المساحات بإبتكار شديد, ليظهر لنا شعور بإتساع المكان وتناسق مكان غرفة النوم في الطابق الثاني مع مكان الحمام, والمنظر الخارجي الرائع من الطابق الثاني في الإطلالة على المناظر الطبيعية من النافذة المصممة أيضاً بشكل محترف وعريض لوضوح الرؤية الخارجية.
عندما نتحدث عن غرفة النوم في هذا المنزل, نذكر كيف لم يترك المصممون شيئاً إلا ليتم إكمال المنزل كله بتصميمات متناسقة اللون والشكل ومتناسقة مع طبيعة المكان, فنرى في هذه الصورة السرير الخاص بغرفة النوم وتصميمه الخشبي ذو اللون الداكن, مع تصميم المفروشات الخاصة به والتي تجمع بين اللون الأبيض والبني الفاتح, مع تداخل ضوء الشمس الهادئ إلى المكان ليوثر على تناسق الألوان بعضها مع بعض.
لم يكتفي المصممون بإجراء التحول لهذا المنزل بجميع الديكورات العصرية بكل أركان المنزل وحسب, بل تدخل المصممون أيضاً في تصميم الحمام ووضع لمستهم اللونية وإستغلال المساحة الكافية لإنشاء ذلك الحمام بتصميمه الرائع ذو الجدران الداكنة مع النقوشات التي بإنعكاس ضوء الشمس الخارجي تعطي لمعاناً وتناسقاً بين ألوان الحمام.
فنرى أرضية الحمام الخشبية باللون البني الداكن, متماشية مع لون النقوشات على جدران الحمام ومع اللون الأبيض, مع تصميم الباب الزجاجي, ووضع اللمسة الفنية للحمام ككل.