المنزل الصخري… كيف كان وكيف أصبح بعد التحول

عندما نتحدث عن التحول أو التغيير لتصميمات معمارية فإننا نتحدث عن تدخل المصممين لوضع حقيقة لهذا التحويل المعماري, فإذا كنا نتحدث عن منزل بشكل خاص وبشكل ليس تقليدياً ليتم تحويله من منزل مهجور إلى منزل ينبض بالحياة, بل وينافس المنازل العصرية الحديثة في فن المعمار الحديث وفن الديكور الداخلي.

هذا هو المنزل الصخري الذي نتحدث عنه في هذه المقالة, كيف كان شبه مهجور, وكيف أصبح بعد أن قرر المصممون أن يجروا عليه التحول اللازم, ليكون منزلاً يتسع للحياة فيه بتألق وإستمتاع بالتصميمات الداخلية الجذابة, بل وليكون منزلاً يناسب العديد من الأذواق, ويتميز أيضاً بالخصوصية.

هذا هو المنزل الذي سنعرض له الصور التالية ونوضح كيف كان هذا المنزل قبل أن يتم أخذ القرار للتحول, وكيف أصبح شكل المنزل من الخارج والداخل.